https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/zaharova-avrupalilar-olmek-uzere-olan-birinin-yemek-parasini-oduyor-1097919522.html

Zaharova: Avrupalılar ölmek üzere olan birinin yemek parasını ödüyor

Zaharova: Avrupalılar ölmek üzere olan birinin yemek parasını ödüyor

Sputnik Türkiye

Trump'ın Avrupa'yı Ukrayna'ya gönderilecek silahların finansörü yapmasını eleştiren Kallas'a Zaharova'dan iğneli bir yanıt geldi. 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T10:43+0300

2025-07-16T10:43+0300

2025-07-16T10:43+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB'nin ABD tarafından Ukrayna'ya gönderilecek silahların giderini finanse edecek olmasını ölümü yaklaşan birinin yemek parasını ödemeye benzetti.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararını eleştirerek "Silah sağlamayı vaat ediyorsan ama bir başkasının bunların parasını ödeyeceğini söylüyorsan, aslında silahları temin eden sen olmuyorsun, değil mi?" ifadelerini kullandı.Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Kallas'ın bu sözünü alıntılayan Zaharova, "Kaja gerçekten bir şeylerden şüphelenmeye mi başladı? Gelin yardım edelim: Sanki sana yemek parasını ödemen söylenmiş, ama başkası onu yiyip ölüyor gibi bir şey. Değil mi?" değerlendirmesini yaptı.Trump ne demişti?ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Rutte'yle toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, ABD'nin Avrupalı NATO müttefiklerine silah tedarik edeceğini, müttefiklerin ise silahların bedelini ödeyip Kiev'e teslim edeceğini duyurmuştu. Trump'a göre, yaklaşan teslimatlar Patriot sistemlerini de içerecek, bazı ülkeler sistemlerini Ukrayna'ya gönderecek ve ardından Washington cephaneliklerini yenileyecek.Ukrayna'daki krizin durdurulmasına yönelik bir anlaşma sağlanmaması halinde, 50 gün içinde Rusya’ya 'çok sert gümrük vergileri' uygulanacağını söyleyen ABD Başkanı, Moskova ile Washington'un Ukrayna konusunda anlaşmaya varmaması durumunda ABD'nin, Rusya ve ticaret ortaklarına yüzde 100 oranında ithalat vergisi uygulayacağını da belirtmişti.Rusya, Batı'yı silah sevkiyatı konusunda defaatle uyardıRusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının, çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini vurguluyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü aracın Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti.Kremlin de, Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamasının müzakerelere katkı sağlamayacağı ve olumsuz etki yaratacağı mesajını vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/trump-patriot-fuzelerinin-ukraynaya-tesliminin-basladigini-duyurdu-almanyadan-gidiyor--1097917344.html

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avrupa, donald trump, rusya, ukrayna, nato, patriot, kaja kallas, mariya zaharova