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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/zaharova-avrupalilar-olmek-uzere-olan-birinin-yemek-parasini-oduyor-1097919522.html
Zaharova: Avrupalılar ölmek üzere olan birinin yemek parasını ödüyor
Zaharova: Avrupalılar ölmek üzere olan birinin yemek parasını ödüyor
Sputnik Türkiye
Trump'ın Avrupa'yı Ukrayna'ya gönderilecek silahların finansörü yapmasını eleştiren Kallas'a Zaharova'dan iğneli bir yanıt geldi. 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T10:43+0300
2025-07-16T10:43+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa
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rusya
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patriot
kaja kallas
mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB'nin ABD tarafından Ukrayna'ya gönderilecek silahların giderini finanse edecek olmasını ölümü yaklaşan birinin yemek parasını ödemeye benzetti.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararını eleştirerek "Silah sağlamayı vaat ediyorsan ama bir başkasının bunların parasını ödeyeceğini söylüyorsan, aslında silahları temin eden sen olmuyorsun, değil mi?" ifadelerini kullandı.Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Kallas'ın bu sözünü alıntılayan Zaharova, "Kaja gerçekten bir şeylerden şüphelenmeye mi başladı? Gelin yardım edelim: Sanki sana yemek parasını ödemen söylenmiş, ama başkası onu yiyip ölüyor gibi bir şey. Değil mi?" değerlendirmesini yaptı.Trump ne demişti?ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Rutte'yle toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, ABD'nin Avrupalı NATO müttefiklerine silah tedarik edeceğini, müttefiklerin ise silahların bedelini ödeyip Kiev'e teslim edeceğini duyurmuştu. Trump'a göre, yaklaşan teslimatlar Patriot sistemlerini de içerecek, bazı ülkeler sistemlerini Ukrayna'ya gönderecek ve ardından Washington cephaneliklerini yenileyecek.Ukrayna'daki krizin durdurulmasına yönelik bir anlaşma sağlanmaması halinde, 50 gün içinde Rusya’ya 'çok sert gümrük vergileri' uygulanacağını söyleyen ABD Başkanı, Moskova ile Washington'un Ukrayna konusunda anlaşmaya varmaması durumunda ABD'nin, Rusya ve ticaret ortaklarına yüzde 100 oranında ithalat vergisi uygulayacağını da belirtmişti.Rusya, Batı'yı silah sevkiyatı konusunda defaatle uyardıRusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının, çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini vurguluyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü aracın Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti.Kremlin de, Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamasının müzakerelere katkı sağlamayacağı ve olumsuz etki yaratacağı mesajını vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/trump-patriot-fuzelerinin-ukraynaya-tesliminin-basladigini-duyurdu-almanyadan-gidiyor--1097917344.html
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avrupa, donald trump, rusya, ukrayna, nato, patriot, kaja kallas, mariya zaharova
avrupa, donald trump, rusya, ukrayna, nato, patriot, kaja kallas, mariya zaharova

Zaharova: Avrupalılar ölmek üzere olan birinin yemek parasını ödüyor

10:43 16.07.2025
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
© Sputnik
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Trump'ın Avrupa'yı Ukrayna'ya gönderilecek silahların finansörü yapmasını eleştiren Kallas'a Zaharova'dan iğneli bir yanıt geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB'nin ABD tarafından Ukrayna'ya gönderilecek silahların giderini finanse edecek olmasını ölümü yaklaşan birinin yemek parasını ödemeye benzetti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararını eleştirerek "Silah sağlamayı vaat ediyorsan ama bir başkasının bunların parasını ödeyeceğini söylüyorsan, aslında silahları temin eden sen olmuyorsun, değil mi?" ifadelerini kullandı.

Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Kallas'ın bu sözünü alıntılayan Zaharova, "Kaja gerçekten bir şeylerden şüphelenmeye mi başladı? Gelin yardım edelim: Sanki sana yemek parasını ödemen söylenmiş, ama başkası onu yiyip ölüyor gibi bir şey. Değil mi?" değerlendirmesini yaptı.

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Rutte'yle toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, ABD'nin Avrupalı NATO müttefiklerine silah tedarik edeceğini, müttefiklerin ise silahların bedelini ödeyip Kiev'e teslim edeceğini duyurmuştu. Trump'a göre, yaklaşan teslimatlar Patriot sistemlerini de içerecek, bazı ülkeler sistemlerini Ukrayna'ya gönderecek ve ardından Washington cephaneliklerini yenileyecek.

Ukrayna'daki krizin durdurulmasına yönelik bir anlaşma sağlanmaması halinde, 50 gün içinde Rusya’ya 'çok sert gümrük vergileri' uygulanacağını söyleyen ABD Başkanı, Moskova ile Washington'un Ukrayna konusunda anlaşmaya varmaması durumunda ABD'nin, Rusya ve ticaret ortaklarına yüzde 100 oranında ithalat vergisi uygulayacağını da belirtmişti.

Rusya, Batı'yı silah sevkiyatı konusunda defaatle uyardı

Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının, çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini vurguluyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü aracın Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti.

Kremlin de, Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamasının müzakerelere katkı sağlamayacağı ve olumsuz etki yaratacağı mesajını vermişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
Trump, Patriot füzelerinin Ukrayna’ya tesliminin başladığını duyurdu: ‘Almanya’dan gidiyor’
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