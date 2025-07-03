https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/sayac-soken-emlakciya-ceza-yargitay-tarafindan-onandi-1097559586.html

Sayaç söken emlakçıya hapis cezası: Yargıtay tarafından onandı

Sayaç söken emlakçıya hapis cezası: Yargıtay tarafından onandı

Sputnik Türkiye

Evi boşaltması için kiracının elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarını söken kişiye iki ay 15 gün hapis cezası verildi. Ceza, Yargıtay tarafından onandı. 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T12:27+0300

2025-07-03T12:27+0300

2025-07-03T12:27+0300

türki̇ye

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kiracı

ev sahibi

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Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kiracıyı tahliyeye zorlamak için elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarını söken emlakçının cezasını onadı.Emlakçı kiracının evi boşaltmasını istediDairenin kararına göre, İstanbul'da bir emlakçı, daha önce kiraya verdiği bir evin sahibiyle birlikte hareket ederek, kiracıdan evi tahliye etmesini istedi.Bütün sayaçları söktüKira sözleşmesinin devam ettiğini belirten kiracı, evi boşaltmayı reddetti. Bunun üzerine emlakçı, tahliyeye zorlamak için kiracının abonesi olduğu elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarını söktü.Kiracının şikayeti üzerine emlakçı hakkında dava açıldı.Yargıtay cezayı uygun bulduBakırköy 51. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz eden sanık, dosyayı Yargıtay'a taşıdı.Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak onadı.Dairenin kararında, sanığın, kiracıyı evden çıkarmak için önce telefonla aradığı, olumsuz cevap alması üzerine de giderek evin sayaçlarını söktüğü, böylece çeşitli yöntemlerle kiracıya "rahatsızlık verdiği" belirtildi.Yerel mahkemenin, sanığın eylemine uyan suç vasfıyla yaptırımları doğru biçimde belirlediği aktarılan kararda, "Temyiz isteminin reddiyle hükmün onanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230427/yargitaydan-emsal-karar-evinizi-kayinvalidenizin-uzerine-yapmayin-1070258636.html

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