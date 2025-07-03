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Sayaç söken emlakçıya hapis cezası: Yargıtay tarafından onandı
Sayaç söken emlakçıya hapis cezası: Yargıtay tarafından onandı
Sputnik Türkiye
Evi boşaltması için kiracının elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarını söken kişiye iki ay 15 gün hapis cezası verildi. Ceza, Yargıtay tarafından onandı. 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T12:27+0300
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Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kiracıyı tahliyeye zorlamak için elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarını söken emlakçının cezasını onadı.Emlakçı kiracının evi boşaltmasını istediDairenin kararına göre, İstanbul'da bir emlakçı, daha önce kiraya verdiği bir evin sahibiyle birlikte hareket ederek, kiracıdan evi tahliye etmesini istedi.Bütün sayaçları söktüKira sözleşmesinin devam ettiğini belirten kiracı, evi boşaltmayı reddetti. Bunun üzerine emlakçı, tahliyeye zorlamak için kiracının abonesi olduğu elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarını söktü.Kiracının şikayeti üzerine emlakçı hakkında dava açıldı.Yargıtay cezayı uygun bulduBakırköy 51. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz eden sanık, dosyayı Yargıtay'a taşıdı.Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak onadı.Dairenin kararında, sanığın, kiracıyı evden çıkarmak için önce telefonla aradığı, olumsuz cevap alması üzerine de giderek evin sayaçlarını söktüğü, böylece çeşitli yöntemlerle kiracıya "rahatsızlık verdiği" belirtildi.Yerel mahkemenin, sanığın eylemine uyan suç vasfıyla yaptırımları doğru biçimde belirlediği aktarılan kararda, "Temyiz isteminin reddiyle hükmün onanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230427/yargitaydan-emsal-karar-evinizi-kayinvalidenizin-uzerine-yapmayin-1070258636.html
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türkiye, kiracı, ev sahibi
türkiye, kiracı, ev sahibi

Sayaç söken emlakçıya hapis cezası: Yargıtay tarafından onandı

12:27 03.07.2025
© AAelektrik
elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
© AA
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Evi boşaltması için kiracının elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarını söken kişiye iki ay 15 gün hapis cezası verildi. Ceza, Yargıtay tarafından onandı.
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kiracıyı tahliyeye zorlamak için elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarını söken emlakçının cezasını onadı.

Emlakçı kiracının evi boşaltmasını istedi

Dairenin kararına göre, İstanbul'da bir emlakçı, daha önce kiraya verdiği bir evin sahibiyle birlikte hareket ederek, kiracıdan evi tahliye etmesini istedi.

Bütün sayaçları söktü

Kira sözleşmesinin devam ettiğini belirten kiracı, evi boşaltmayı reddetti. Bunun üzerine emlakçı, tahliyeye zorlamak için kiracının abonesi olduğu elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarını söktü.
Kiracının şikayeti üzerine emlakçı hakkında dava açıldı.

Yargıtay cezayı uygun buldu

Bakırköy 51. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz eden sanık, dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, sanığın, kiracıyı evden çıkarmak için önce telefonla aradığı, olumsuz cevap alması üzerine de giderek evin sayaçlarını söktüğü, böylece çeşitli yöntemlerle kiracıya "rahatsızlık verdiği" belirtildi.

Yerel mahkemenin, sanığın eylemine uyan suç vasfıyla yaptırımları doğru biçimde belirlediği aktarılan kararda, "Temyiz isteminin reddiyle hükmün onanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Emlak - lojman - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
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Yargıtay'dan emsal karar: Evinizi kayınvalidenizin üzerine yapmayın
27 Nisan 2023, 12:16
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