https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/vucuduna-yapisan-keneyi-cikarmisti-keneden-bir-olum-daha-1097927053.html

Vücuduna yapışan keneyi çıkarmıştı: Keneden bir ölüm daha

Vücuduna yapışan keneyi çıkarmıştı: Keneden bir ölüm daha

Sputnik Türkiye

Kene sebebiyle bir kişi daha hayatını kaybetti. Sene başından bu yana Özellikle Sivas ve Kayseri'de kene sebepli ölümler gerçekleşti. 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T12:53+0300

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Kayseri'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü.Kayseri'de keneden bir ölüm dahaKayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi. Kızılören Mahallesi Mezgitli mezrasında yaşayan 61 yaşındaki Cengiz Karakaya'ya kene tutundu.Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran Karakaya, bir süre sonra rahatsızlanınca ilçede hastaneye başvurdu. Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Karakaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Öte yandan, Kızılören Mahallesi'nde KKKA şüphesiyle tedavi gören İlknur Ekinci 12 Haziran'da, Ulviye Torun ise 17 Haziran'da hayatını kaybetmişti.2025 Kene Kaynaklı ÖlümlerSivas: Bugün yaşanan kene ölümü ile beraber Sivas'ta keneden hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.Kayseri: Kurban Bayramı'ndan itibaren 12 ve 17 Haziran'da da olmak üzere kentte toplamda 2 kişi hayatını kaybetmişti.Tokat: 22 Haziran'da ir kişi keneden hayatını kaybetti.Çorum: 18 Haziran'da bir kişi hayatını kaybetti.Tunceli: 22 Haziran'da bir kişi hayatını kaybetti.Çankırı: 23 Haziran'da bir kişi hayatını kaybetti.Giresun: 25 Haziran'da bir kişi hayatını kaybetti.Yozgat: 25 Haziran'da bir kişi hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/sivasta-kkka-suphesiyle-tedavi-goren-bir-kisi-hayatini-kaybetti-1097832974.html

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