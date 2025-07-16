https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/unlu-oyuncu-emre-torun-hayatini-kaybetti-1097922933.html
Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Emre Törün 52 yaşında pankreas kanserinden hayatını kaybetti. 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T11:37+0300
2025-07-16T11:37+0300
2025-07-16T11:37+0300
yaşam
eşkıya dünyaya hükümdar olmaz
emre törün
hayatını kaybetti
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Kara Melek, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hudutsuz Sevda gibi birçok dizide rol alan ünlü oyunu Emre Törün hayatını kaybetti. 52 yaşında ölen oyuncu bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı 'İstihbaratçı Nevzat Çankırılı' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Emre Törün, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Karaciğerine de hastalığının sıçramasıyla durumu kötüleşen 52 yaşındaki sanatçı hayatını kaybetti. Emre Törün kimdir?1972’de İstanbul’da doğan Emre Törün, televizyon, sinema ve tiyatroda uzun yıllar emek verdi.1996 yılında Kara Melek dizisiyle ekranlara adım atan Emre Törün, dört sezon boyunca bu dizide yer aldı. Törün, özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı istihbaratçı Nevzat Çankırılı ve son olarak Hudutsuz Sevda dizisindeki Şeref karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuğun yanı sıra tiyatroda da aktif olan Törün, Karmakarışık oyununda yönetmenlik de yaptı. Törün'ün rol aldığı bazı yapımlar şöyle:Tiyatro oyunları:- İkinci Bahar (2018)- Karmakarışık (2011)- Komik Para- Sherlock HolmesFilm ve diziler:- Bir Zamanlar Kıbrıs (2021)- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015–2017)- Güneşi Beklerken (2013)- Doktorlar (2006)- Kara Melek (1996–1999)
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eşkıya dünyaya hükümdar olmaz, emre törün, hayatını kaybetti
eşkıya dünyaya hükümdar olmaz, emre törün, hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Emre Törün 52 yaşında pankreas kanserinden hayatını kaybetti.
Kara Melek, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hudutsuz Sevda gibi birçok dizide rol alan ünlü oyunu Emre Törün hayatını kaybetti. 52 yaşında ölen oyuncu bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu.
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı 'İstihbaratçı Nevzat Çankırılı' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Emre Törün, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Karaciğerine de hastalığının sıçramasıyla durumu kötüleşen 52 yaşındaki sanatçı hayatını kaybetti.
1972’de İstanbul’da doğan Emre Törün, televizyon, sinema ve tiyatroda uzun yıllar emek verdi.
1996 yılında Kara Melek dizisiyle ekranlara adım atan Emre Törün, dört sezon boyunca bu dizide yer aldı. Törün, özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı istihbaratçı Nevzat Çankırılı ve son olarak Hudutsuz Sevda dizisindeki Şeref karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuğun yanı sıra tiyatroda da aktif olan Törün, Karmakarışık oyununda yönetmenlik de yaptı. Törün'ün rol aldığı bazı yapımlar şöyle:
Tiyatro oyunları:
- İkinci Bahar (2018)
- Karmakarışık (2011)
- Komik Para
- Sherlock Holmes
Film ve diziler:
- Bir Zamanlar Kıbrıs (2021)
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015–2017)
- Güneşi Beklerken (2013)
- Doktorlar (2006)
- Kara Melek (1996–1999)