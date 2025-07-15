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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/tiktok-fenomeni-onur-karael-uc-kizinin-yaninda-silahli-saldiriya-ugradi--1097906528.html
TikTok fenomeni Onur Karael üç kızının yanında silahlı saldırıya uğradı
TikTok fenomeni Onur Karael üç kızının yanında silahlı saldırıya uğradı
Sputnik Türkiye
TikTok'ta Arda Edeoğlu olarak tanınan Onur Karael, üç kızının yanında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 15.07.2025, Sputnik Türkiye
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yaşam
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van
silahlı saldırı
arda edeoğlu
fenomen
onur karael
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TikTok'ta çektiği videolarla Arda Edeoğlu ismiyle tanınan 36 yaşındaki fenomen Onur Karael, bir sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğradı. Üç kızının da yanında olduğu belirtilen Karael, saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Üç kızı da yaralandıVan'da dün akşam meydana gelen olayda, Karael, çocuklarıyla evine giderken sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, Karael hayatını kaybetti, yanındaki küçük 3 kızı da yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Karael'in cenazesi Yüksekova'da toprağa verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/dilan-polatin-ozel-korumasina-silahli-saldiri-duzenlendi-polattan-ilk-aciklama-1097070948.html
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tiktok, yüksekova, van, silahlı saldırı, arda edeoğlu , fenomen, onur karael
tiktok, yüksekova, van, silahlı saldırı, arda edeoğlu , fenomen, onur karael

TikTok fenomeni Onur Karael üç kızının yanında silahlı saldırıya uğradı

16:28 15.07.2025 (güncellendi: 16:38 15.07.2025)
Onur Karael sosyal medya
Onur Karael sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
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TikTok'ta Arda Edeoğlu olarak tanınan Onur Karael, üç kızının yanında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
TikTok'ta çektiği videolarla Arda Edeoğlu ismiyle tanınan 36 yaşındaki fenomen Onur Karael, bir sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğradı. Üç kızının da yanında olduğu belirtilen Karael, saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üç kızı da yaralandı

Van'da dün akşam meydana gelen olayda, Karael, çocuklarıyla evine giderken sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, Karael hayatını kaybetti, yanındaki küçük 3 kızı da yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Karael'in cenazesi Yüksekova'da toprağa verildi.
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