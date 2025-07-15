https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/tiktok-fenomeni-onur-karael-uc-kizinin-yaninda-silahli-saldiriya-ugradi--1097906528.html
TikTok fenomeni Onur Karael üç kızının yanında silahlı saldırıya uğradı
TikTok fenomeni Onur Karael üç kızının yanında silahlı saldırıya uğradı
Sputnik Türkiye
TikTok'ta Arda Edeoğlu olarak tanınan Onur Karael, üç kızının yanında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T16:28+0300
2025-07-15T16:28+0300
2025-07-15T16:38+0300
yaşam
tiktok
yüksekova
van
silahlı saldırı
arda edeoğlu
fenomen
onur karael
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0f/1097906319_0:149:1242:848_1920x0_80_0_0_c5c879e4af9c0eb3aa8f4cff63bb0b41.jpg
TikTok'ta çektiği videolarla Arda Edeoğlu ismiyle tanınan 36 yaşındaki fenomen Onur Karael, bir sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğradı. Üç kızının da yanında olduğu belirtilen Karael, saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Üç kızı da yaralandıVan'da dün akşam meydana gelen olayda, Karael, çocuklarıyla evine giderken sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, Karael hayatını kaybetti, yanındaki küçük 3 kızı da yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Karael'in cenazesi Yüksekova'da toprağa verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/dilan-polatin-ozel-korumasina-silahli-saldiri-duzenlendi-polattan-ilk-aciklama-1097070948.html
yüksekova
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0f/1097906319_0:33:1242:965_1920x0_80_0_0_e56c3a36ea6eecb8a0c747b414108a1c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tiktok, yüksekova, van, silahlı saldırı, arda edeoğlu , fenomen, onur karael
tiktok, yüksekova, van, silahlı saldırı, arda edeoğlu , fenomen, onur karael
TikTok fenomeni Onur Karael üç kızının yanında silahlı saldırıya uğradı
16:28 15.07.2025 (güncellendi: 16:38 15.07.2025)
TikTok'ta Arda Edeoğlu olarak tanınan Onur Karael, üç kızının yanında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
TikTok'ta çektiği videolarla Arda Edeoğlu ismiyle tanınan 36 yaşındaki fenomen Onur Karael, bir sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğradı. Üç kızının da yanında olduğu belirtilen Karael, saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Van'da dün akşam meydana gelen olayda, Karael, çocuklarıyla evine giderken sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, Karael hayatını kaybetti, yanındaki küçük 3 kızı da yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Karael'in cenazesi Yüksekova'da toprağa verildi.