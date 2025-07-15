https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/tiktok-fenomeni-onur-karael-uc-kizinin-yaninda-silahli-saldiriya-ugradi--1097906528.html

TikTok fenomeni Onur Karael üç kızının yanında silahlı saldırıya uğradı

TikTok fenomeni Onur Karael üç kızının yanında silahlı saldırıya uğradı

Sputnik Türkiye

TikTok'ta Arda Edeoğlu olarak tanınan Onur Karael, üç kızının yanında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T16:28+0300

2025-07-15T16:28+0300

2025-07-15T16:38+0300

yaşam

tiktok

yüksekova

van

silahlı saldırı

arda edeoğlu

fenomen

onur karael

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TikTok'ta çektiği videolarla Arda Edeoğlu ismiyle tanınan 36 yaşındaki fenomen Onur Karael, bir sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğradı. Üç kızının da yanında olduğu belirtilen Karael, saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Üç kızı da yaralandıVan'da dün akşam meydana gelen olayda, Karael, çocuklarıyla evine giderken sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, Karael hayatını kaybetti, yanındaki küçük 3 kızı da yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Karael'in cenazesi Yüksekova'da toprağa verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/dilan-polatin-ozel-korumasina-silahli-saldiri-duzenlendi-polattan-ilk-aciklama-1097070948.html

yüksekova

van

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tiktok, yüksekova, van, silahlı saldırı, arda edeoğlu , fenomen, onur karael