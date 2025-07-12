https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/850-bin-su-sisesi-tehlike-saciyor-kalici-gorme-kaybi-yaratti-iade-cagrisi-yaptilar-1097839385.html

850 bin su şişesi tehlike saçıyor: Kalıcı görme kaybı yarattı, iade çağrısı yaptılar

850 bin su şişesi tehlike saçıyor: Kalıcı görme kaybı yarattı, iade çağrısı yaptılar

Sputnik Türkiye

Walmart, kapağı fırlayarak iki kişide kalıcı görme kaybına neden olan su şişeleri nedeniyle alarma geçti. ABD genelinde satılan 850 bin paslanmaz çelik şişe... 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T15:36+0300

2025-07-12T15:36+0300

2025-07-12T15:36+0300

dünya

su şişesi

abd

walmart

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ABD'li perakende devi Walmart, “Ozark Trail 64 oz Paslanmaz Çelik Yalıtımlı Su Şişeleri” markalı ürünleri için geri çağırma kararı aldı. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu şişelerin kapakları beklenmedik şekilde fırlayarak ciddi yaralanmalara neden olabiliyor.İki kişide kalıcı görme kaybı oluştuCPSC tarafından yayınlanan raporda, bazı kullanıcıların şişe kapağını açarken yüzlerine ve gözlerine darbe aldıkları, bu vakalardan iki kişide kalıcı görme kaybı yaşandığı belirtildi. Toplamda üç kullanıcı bu problemle ilgili resmi bildirimde bulundu.Geri çağırma, 2017 yılından bu yana Walmart mağazalarında satılan Ozark Trail markalı su şişelerini kapsıyor. Söz konusu ürünler, paslanmaz çelikten üretilmiş ve yalıtımlı tasarımıyla dikkat çekmişti. Ancak kapağındaki risk nedeniyle artık kullanılmaması isteniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/gozler-kizilcahamama-cevrildi-cumhurbaskani-erdogandan-onemli-aciklamalar-1097831077.html

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su şişesi, abd, walmart