https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/850-bin-su-sisesi-tehlike-saciyor-kalici-gorme-kaybi-yaratti-iade-cagrisi-yaptilar-1097839385.html
850 bin su şişesi tehlike saçıyor: Kalıcı görme kaybı yarattı, iade çağrısı yaptılar
850 bin su şişesi tehlike saçıyor: Kalıcı görme kaybı yarattı, iade çağrısı yaptılar
Sputnik Türkiye
Walmart, kapağı fırlayarak iki kişide kalıcı görme kaybına neden olan su şişeleri nedeniyle alarma geçti. ABD genelinde satılan 850 bin paslanmaz çelik şişe... 12.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-12T15:36+0300
2025-07-12T15:36+0300
2025-07-12T15:36+0300
dünya
su şişesi
abd
walmart
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ABD'li perakende devi Walmart, “Ozark Trail 64 oz Paslanmaz Çelik Yalıtımlı Su Şişeleri” markalı ürünleri için geri çağırma kararı aldı. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu şişelerin kapakları beklenmedik şekilde fırlayarak ciddi yaralanmalara neden olabiliyor.İki kişide kalıcı görme kaybı oluştuCPSC tarafından yayınlanan raporda, bazı kullanıcıların şişe kapağını açarken yüzlerine ve gözlerine darbe aldıkları, bu vakalardan iki kişide kalıcı görme kaybı yaşandığı belirtildi. Toplamda üç kullanıcı bu problemle ilgili resmi bildirimde bulundu.Geri çağırma, 2017 yılından bu yana Walmart mağazalarında satılan Ozark Trail markalı su şişelerini kapsıyor. Söz konusu ürünler, paslanmaz çelikten üretilmiş ve yalıtımlı tasarımıyla dikkat çekmişti. Ancak kapağındaki risk nedeniyle artık kullanılmaması isteniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/gozler-kizilcahamama-cevrildi-cumhurbaskani-erdogandan-onemli-aciklamalar-1097831077.html
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su şişesi, abd, walmart
850 bin su şişesi tehlike saçıyor: Kalıcı görme kaybı yarattı, iade çağrısı yaptılar
Walmart, kapağı fırlayarak iki kişide kalıcı görme kaybına neden olan su şişeleri nedeniyle alarma geçti. ABD genelinde satılan 850 bin paslanmaz çelik şişe, darbelere ve yırtılmalara yol açabileceği gerekçesiyle geri çağrılıyor.
ABD'li perakende devi Walmart, “Ozark Trail 64 oz Paslanmaz Çelik Yalıtımlı Su Şişeleri” markalı ürünleri için geri çağırma kararı aldı. ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu şişelerin kapakları beklenmedik şekilde fırlayarak ciddi yaralanmalara neden olabiliyor.
İki kişide kalıcı görme kaybı oluştu
CPSC tarafından yayınlanan raporda, bazı kullanıcıların şişe kapağını açarken yüzlerine ve gözlerine darbe aldıkları, bu vakalardan iki kişide kalıcı görme kaybı yaşandığı belirtildi. Toplamda üç kullanıcı bu problemle ilgili resmi bildirimde bulundu.
Geri çağırma, 2017 yılından bu yana Walmart mağazalarında satılan Ozark Trail markalı su şişelerini kapsıyor. Söz konusu ürünler, paslanmaz çelikten üretilmiş ve yalıtımlı tasarımıyla dikkat çekmişti. Ancak kapağındaki risk nedeniyle artık kullanılmaması isteniyor.