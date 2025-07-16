https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ukrayna-ordusu-arkasina-bile-bakmadan-kaciyor-bir-yerlesim-daha-rus-guclerin-kontrolunde-1097927104.html

Ukrayna ordusu arkasına bile bakmadan kaçıyor: Bir yerleşim daha Rus güçlerin kontrolünde

Ukrayna ordusu arkasına bile bakmadan kaçıyor: Bir yerleşim daha Rus güçlerin kontrolünde

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, kararlılıkla sürdürülen özel askeri harekat sırasında kontrol altına alınan yerleşim birimlerine her geçen gün yenilerini ekliyor. 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T12:40+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte yürütülen silahlı faaliyetler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) bir yerleşim biriminin düşman güçlerinden alındığını belirtti.Bakanlığın açıklamasına göre, 'Vostok' (Doğu) Askeri Grubu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novohatskoye köyünü aktif faaliyetler sonucunda ele geçirdi.Rus güçler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaşanan çatışmalar sonucunda 1255'den fazla asker ve 6 zırhlı savaş aracı yitirdi.Savaş uçakları, SİHA'lar ve topçu-füze birlikleriyle Ukrayna'daki 48 noktaya düzenlenen grup saldırısı sonucu askeri sanayi ve Ukrayna ordusunu besleyen enerji işletmeleri ile Ukraynalı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Ukrayna ordusuna ait S-300PS hava savunma füze sistemi ve İsrail yapımı RADA radarı imha edildi.Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri, Ukrayna’ya ait MiG-29 savaş uçağını düşürdü.Ayrıca 4 adet güdümlü uçak bombası ve 178 İHA da vurularak etkisiz hale getirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/abd-silah-sevkiyatlarini-askiya-almisti-ukrayna-ordusu-operasyonlarin-olcegini-azaltti-1097926375.html

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donbass

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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, mig-29, s-300