https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/abd-silah-sevkiyatlarini-askiya-almisti-ukrayna-ordusu-operasyonlarin-olcegini-azaltti-1097926375.html
ABD silah sevkiyatlarını askıya almıştı: Ukrayna ordusu operasyonların ölçeğini azalttı
ABD silah sevkiyatlarını askıya almıştı: Ukrayna ordusu operasyonların ölçeğini azalttı
Sputnik Türkiye
Amerikan silahlarının teslimatındaki gecikmelerin, Ukrayna ordusunu askeri operasyonların ölçeğini azaltmaya zorladığı belirtildi. 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T12:21+0300
2025-07-16T12:21+0300
2025-07-16T12:21+0300
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Uluslararası haber ajansı Associated Press, cephedeki Ukraynalı askerlerin Amerikan silahlarının teslimatındaki gecikmeler ve belirsizlik nedeniyle hayal kırıklığı ve öfkelerini dile getirdiğini yazdı.Yazıda, “ABD askeri yardımlarındaki gecikmeler, Ukrayna birliklerini mühimmat dağıtımında kısıtlamaya ve operasyonları azaltmaya zorladı” ifadesi kullanıldı.Daha önce Politico gazetesi, ABD’nin stoklarının tükenmesi nedeniyle Ukrayna’ya silah sevkiyatlarının askıya alındığını bildirmişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz’daki açıklamasında, Ukrayna’ya daha fazla silah göndermeye söz vermişti. ABD Savunma Bakanlığı, Trump’ın talimatıyla Ukrayna’ya ek savunma amaçlı silah gönderileceğini doğrulamıştı.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğine ve ‘ateşle oynadığına’ defalarca dikkat çekmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren herhangi bir sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını açıklamıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/fransa-ukrayna-icin-abdden-silah-aliminda-yer-almayacak-1097923335.html
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ukrayna, abd, donald trump, ukrayna ordusu, silah sevkiyatı, rusya
ukrayna, abd, donald trump, ukrayna ordusu, silah sevkiyatı, rusya
ABD silah sevkiyatlarını askıya almıştı: Ukrayna ordusu operasyonların ölçeğini azalttı
Amerikan silahlarının teslimatındaki gecikmelerin, Ukrayna ordusunu askeri operasyonların ölçeğini azaltmaya zorladığı belirtildi.
Uluslararası haber ajansı Associated Press, cephedeki Ukraynalı askerlerin Amerikan silahlarının teslimatındaki gecikmeler ve belirsizlik nedeniyle hayal kırıklığı ve öfkelerini dile getirdiğini yazdı.
Yazıda, “ABD askeri yardımlarındaki gecikmeler, Ukrayna birliklerini mühimmat dağıtımında kısıtlamaya ve operasyonları azaltmaya zorladı” ifadesi kullanıldı.
Daha önce Politico gazetesi, ABD’nin stoklarının tükenmesi nedeniyle Ukrayna’ya silah sevkiyatlarının askıya alındığını bildirmişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz’daki açıklamasında, Ukrayna’ya daha fazla silah göndermeye söz vermişti. ABD Savunma Bakanlığı, Trump’ın talimatıyla Ukrayna’ya ek savunma amaçlı silah gönderileceğini doğrulamıştı.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğine ve ‘ateşle oynadığına’ defalarca dikkat çekmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren herhangi bir sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını açıklamıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını belirtmişti.