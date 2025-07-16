https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/abd-silah-sevkiyatlarini-askiya-almisti-ukrayna-ordusu-operasyonlarin-olcegini-azaltti-1097926375.html

ABD silah sevkiyatlarını askıya almıştı: Ukrayna ordusu operasyonların ölçeğini azalttı

ABD silah sevkiyatlarını askıya almıştı: Ukrayna ordusu operasyonların ölçeğini azalttı

Sputnik Türkiye

Amerikan silahlarının teslimatındaki gecikmelerin, Ukrayna ordusunu askeri operasyonların ölçeğini azaltmaya zorladığı belirtildi. 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T12:21+0300

2025-07-16T12:21+0300

2025-07-16T12:21+0300

ukrayna kri̇zi̇

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ukrayna ordusu

silah sevkiyatı

rusya

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Uluslararası haber ajansı Associated Press, cephedeki Ukraynalı askerlerin Amerikan silahlarının teslimatındaki gecikmeler ve belirsizlik nedeniyle hayal kırıklığı ve öfkelerini dile getirdiğini yazdı.Yazıda, “ABD askeri yardımlarındaki gecikmeler, Ukrayna birliklerini mühimmat dağıtımında kısıtlamaya ve operasyonları azaltmaya zorladı” ifadesi kullanıldı.Daha önce Politico gazetesi, ABD’nin stoklarının tükenmesi nedeniyle Ukrayna’ya silah sevkiyatlarının askıya alındığını bildirmişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz’daki açıklamasında, Ukrayna’ya daha fazla silah göndermeye söz vermişti. ABD Savunma Bakanlığı, Trump’ın talimatıyla Ukrayna’ya ek savunma amaçlı silah gönderileceğini doğrulamıştı.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğine ve ‘ateşle oynadığına’ defalarca dikkat çekmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren herhangi bir sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını açıklamıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/fransa-ukrayna-icin-abdden-silah-aliminda-yer-almayacak-1097923335.html

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