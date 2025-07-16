Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/turkiyede-uretilip-ingiltereye-gonderilen-unlu-cikolata-markasi-icin-toplatma-karari-cikti-sakin-1097932904.html
Türkiye'de üretilip İngiltere'ye gönderilen ünlü çikolata markası için 'toplatma' kararı çıktı: 'Sakın tüketmeyin'
Türkiye'de üretilip İngiltere'ye gönderilen ünlü çikolata markası için 'toplatma' kararı çıktı: 'Sakın tüketmeyin'
Sputnik Türkiye
Türkiye'de üretilerek başta İngiltere olmak üzere birçok ülkeye gönderilen çikolatanın içerisinde yer fıstığı bulunduğu ama ürünün ambalajında uyarı yer... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T14:11+0300
2025-07-16T14:11+0300
yaşam
dubai çikolatası
türkiye
i̇ngiltere
alerji
yer fıstığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090146401_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cceaae7fcc183368b02471fe8d226e78.jpg
Türkiye'de üretilen 'Neosis Schokolade Love of Dubai' marka çikolata için İngiltere'de toplatma kararı çıktı. İngiltere Gıda Standartları Ajansı, üründe yer fıstığı olmasına rağmen ambalajda bu bilginin yer almadığını belirti. Ürünün alerji riski taşıdığı vurgusu yapılırken, 'ürünü tüketmeyin, evinizde varsa imha edin' denildi. Öldürücü etkileri olabiliyorİngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA)Türkiye'de üretilen ve yurt dışına satılan bir çikolata markası için toplatma kararı verdi. 'Neosis Schokolade Love of Dubai' isimli çikolatanın yer fıstığı içerdiği ancak bu bilginin ürün etiketinde yer almadığı belirtildi. Yer fıstığı alerjisi bulunan bireyler için bu durum ciddi bir sağlık riski oluşturuyor.Evinizde varsa imha edin95 gramlık bar halinde satılan ürünler, İngiltere genelindeki marketlerden geri çağrılıyor. FSA, bu ürünü satın alan tüketicilere çikolatayı tüketmemeleri, evde imha etmeleri ve yetkili kurumlarla iletişime geçmelerini istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/bakanlik-tapu-sahiplerini-uyardi-45-gun-icinde-basvurmayan-hakkini-kaybedecek-1097910631.html
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090146401_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3444bd86d8582b9fe28e0ed2d9e0d05e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dubai çikolatası, türkiye, i̇ngiltere, alerji, yer fıstığı
dubai çikolatası, türkiye, i̇ngiltere, alerji, yer fıstığı

Türkiye'de üretilip İngiltere'ye gönderilen ünlü çikolata markası için 'toplatma' kararı çıktı: 'Sakın tüketmeyin'

14:11 16.07.2025
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN-AW324189Trabzon'da 4 kız kardeşin fındık ezmeli Trabzon çikolatası, son günlerde talep patlamasının yaşandığı Dubai çikolatasına rakip oldu
Trabzon'da 4 kız kardeşin fındık ezmeli Trabzon çikolatası, son günlerde talep patlamasının yaşandığı Dubai çikolatasına rakip oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
© İHA / OZAN KÖSE - TOLGA ŞAHİN-AW324189
Abone ol
Türkiye'de üretilerek başta İngiltere olmak üzere birçok ülkeye gönderilen çikolatanın içerisinde yer fıstığı bulunduğu ama ürünün ambalajında uyarı yer almadığı ortaya çıktı. İngiltere ürünü raflardan toplatma kararı aldı
Türkiye'de üretilen 'Neosis Schokolade Love of Dubai' marka çikolata için İngiltere'de toplatma kararı çıktı. İngiltere Gıda Standartları Ajansı, üründe yer fıstığı olmasına rağmen ambalajda bu bilginin yer almadığını belirti. Ürünün alerji riski taşıdığı vurgusu yapılırken, 'ürünü tüketmeyin, evinizde varsa imha edin' denildi.

Öldürücü etkileri olabiliyor

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA)Türkiye'de üretilen ve yurt dışına satılan bir çikolata markası için toplatma kararı verdi. 'Neosis Schokolade Love of Dubai' isimli çikolatanın yer fıstığı içerdiği ancak bu bilginin ürün etiketinde yer almadığı belirtildi. Yer fıstığı alerjisi bulunan bireyler için bu durum ciddi bir sağlık riski oluşturuyor.

Evinizde varsa imha edin

95 gramlık bar halinde satılan ürünler, İngiltere genelindeki marketlerden geri çağrılıyor. FSA, bu ürünü satın alan tüketicilere çikolatayı tüketmemeleri, evde imha etmeleri ve yetkili kurumlarla iletişime geçmelerini istedi.
Tapu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
TÜRKİYE
Bakanlık tapu sahiplerini uyardı: 45 gün içinde başvurmayan hakkını kaybedecek
Dün, 21:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала