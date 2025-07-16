https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/turkiyede-uretilip-ingiltereye-gonderilen-unlu-cikolata-markasi-icin-toplatma-karari-cikti-sakin-1097932904.html
Türkiye'de üretilip İngiltere'ye gönderilen ünlü çikolata markası için 'toplatma' kararı çıktı: 'Sakın tüketmeyin'
Türkiye'de üretilip İngiltere'ye gönderilen ünlü çikolata markası için 'toplatma' kararı çıktı: 'Sakın tüketmeyin'
Sputnik Türkiye
Türkiye'de üretilerek başta İngiltere olmak üzere birçok ülkeye gönderilen çikolatanın içerisinde yer fıstığı bulunduğu ama ürünün ambalajında uyarı yer... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T14:11+0300
2025-07-16T14:11+0300
2025-07-16T14:11+0300
yaşam
dubai çikolatası
türkiye
i̇ngiltere
alerji
yer fıstığı
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Türkiye'de üretilen 'Neosis Schokolade Love of Dubai' marka çikolata için İngiltere'de toplatma kararı çıktı. İngiltere Gıda Standartları Ajansı, üründe yer fıstığı olmasına rağmen ambalajda bu bilginin yer almadığını belirti. Ürünün alerji riski taşıdığı vurgusu yapılırken, 'ürünü tüketmeyin, evinizde varsa imha edin' denildi. Öldürücü etkileri olabiliyorİngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA)Türkiye'de üretilen ve yurt dışına satılan bir çikolata markası için toplatma kararı verdi. 'Neosis Schokolade Love of Dubai' isimli çikolatanın yer fıstığı içerdiği ancak bu bilginin ürün etiketinde yer almadığı belirtildi. Yer fıstığı alerjisi bulunan bireyler için bu durum ciddi bir sağlık riski oluşturuyor.Evinizde varsa imha edin95 gramlık bar halinde satılan ürünler, İngiltere genelindeki marketlerden geri çağrılıyor. FSA, bu ürünü satın alan tüketicilere çikolatayı tüketmemeleri, evde imha etmeleri ve yetkili kurumlarla iletişime geçmelerini istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/bakanlik-tapu-sahiplerini-uyardi-45-gun-icinde-basvurmayan-hakkini-kaybedecek-1097910631.html
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dubai çikolatası, türkiye, i̇ngiltere, alerji, yer fıstığı
dubai çikolatası, türkiye, i̇ngiltere, alerji, yer fıstığı
Türkiye'de üretilip İngiltere'ye gönderilen ünlü çikolata markası için 'toplatma' kararı çıktı: 'Sakın tüketmeyin'
Türkiye'de üretilerek başta İngiltere olmak üzere birçok ülkeye gönderilen çikolatanın içerisinde yer fıstığı bulunduğu ama ürünün ambalajında uyarı yer almadığı ortaya çıktı. İngiltere ürünü raflardan toplatma kararı aldı
Türkiye'de üretilen 'Neosis Schokolade Love of Dubai' marka çikolata için İngiltere'de toplatma kararı çıktı. İngiltere Gıda Standartları Ajansı, üründe yer fıstığı olmasına rağmen ambalajda bu bilginin yer almadığını belirti. Ürünün alerji riski taşıdığı vurgusu yapılırken, 'ürünü tüketmeyin, evinizde varsa imha edin' denildi.
Öldürücü etkileri olabiliyor
İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA)Türkiye'de üretilen ve yurt dışına satılan bir çikolata markası için toplatma kararı verdi. 'Neosis Schokolade Love of Dubai' isimli çikolatanın yer fıstığı içerdiği ancak bu bilginin ürün etiketinde yer almadığı belirtildi. Yer fıstığı alerjisi bulunan bireyler için bu durum ciddi bir sağlık riski oluşturuyor.
95 gramlık bar halinde satılan ürünler, İngiltere genelindeki marketlerden geri çağrılıyor. FSA, bu ürünü satın alan tüketicilere çikolatayı tüketmemeleri, evde imha etmeleri ve yetkili kurumlarla iletişime geçmelerini istedi.