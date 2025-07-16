https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/turkiyede-uretilip-ingiltereye-gonderilen-unlu-cikolata-markasi-icin-toplatma-karari-cikti-sakin-1097932904.html

Türkiye'de üretilip İngiltere'ye gönderilen ünlü çikolata markası için 'toplatma' kararı çıktı: 'Sakın tüketmeyin'

Türkiye'de üretilip İngiltere'ye gönderilen ünlü çikolata markası için 'toplatma' kararı çıktı: 'Sakın tüketmeyin'

Sputnik Türkiye

Türkiye'de üretilerek başta İngiltere olmak üzere birçok ülkeye gönderilen çikolatanın içerisinde yer fıstığı bulunduğu ama ürünün ambalajında uyarı yer... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T14:11+0300

2025-07-16T14:11+0300

2025-07-16T14:11+0300

yaşam

dubai çikolatası

türkiye

i̇ngiltere

alerji

yer fıstığı

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Türkiye'de üretilen 'Neosis Schokolade Love of Dubai' marka çikolata için İngiltere'de toplatma kararı çıktı. İngiltere Gıda Standartları Ajansı, üründe yer fıstığı olmasına rağmen ambalajda bu bilginin yer almadığını belirti. Ürünün alerji riski taşıdığı vurgusu yapılırken, 'ürünü tüketmeyin, evinizde varsa imha edin' denildi. Öldürücü etkileri olabiliyorİngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA)Türkiye'de üretilen ve yurt dışına satılan bir çikolata markası için toplatma kararı verdi. 'Neosis Schokolade Love of Dubai' isimli çikolatanın yer fıstığı içerdiği ancak bu bilginin ürün etiketinde yer almadığı belirtildi. Yer fıstığı alerjisi bulunan bireyler için bu durum ciddi bir sağlık riski oluşturuyor.Evinizde varsa imha edin95 gramlık bar halinde satılan ürünler, İngiltere genelindeki marketlerden geri çağrılıyor. FSA, bu ürünü satın alan tüketicilere çikolatayı tüketmemeleri, evde imha etmeleri ve yetkili kurumlarla iletişime geçmelerini istedi.

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dubai çikolatası, türkiye, i̇ngiltere, alerji, yer fıstığı