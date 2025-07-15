https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/baris-terkoglu-feto-ayni-zamanda-bir-casusluk-orgutudur-bunu-ilk-fark-eden-devlet-rusyadir-1097907062.html
Barış Terkoğlu: “FETÖ aynı zamanda bir casusluk örgütüdür, bunu ilk fark eden devlet Rusya’dır”
Barış Terkoğlu: “FETÖ aynı zamanda bir casusluk örgütüdür, bunu ilk fark eden devlet Rusya’dır”
Sputnik Türkiye
15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T16:49+0300
2025-07-15T16:49+0300
2025-07-15T16:58+0300
barış terkoğlu
ahmet yavuz
ceyhun bozkurt
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
fetö
15 temmuz darbe girişimi
15 temmuz
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Emekli Albay Orkun Özeller, emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, gazeteci Barış Terkoğlu ve gazeteci Ceyhun Bozkurt, 15 Temmuz darbe girişiminin 9. Yıldönümünü Radyo Sputnik’te yayınlanan 15 Temmuz Gündem Özel programında değerlendirdi.Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, FETÖ ile mücadelede yapılan hataların Türkiye'nin güvenlik yapısını zayıflattığını belirterek şunları söyledi:'Terörle mücadele edilirken sırtımızdan vurulduk'“2000’li yılların başlarından itibaren silahlı kuvvetler içerisinde bir yapının oluştuğu ve bu yapının özellikle Amerika kontrolünde hareket ettiği görülüyordu” diyen emekli Albay Orkun Özeller, sözlerini şöyle sürdürdü:Gazeteci Barış Terkoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin göstere göstere geldiğini ve bunun önlenebileceğini belirtti. Terkoğlu, şunları söyledi:'Rusya, Türkiye’yi defalarca uyardı'Terkoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Fethullahçı terör örgütü yalnızca bir terör yapılanması değil, aynı zamanda komplike bir casusluk ve istihbarat ağıdır” diyen gazeteci Ceyhun Bozkurt, şunları söyledi:
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barış terkoğlu, ahmet yavuz, ceyhun bozkurt, türk silahlı kuvvetleri (tsk), fetö, 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz, türkiye, haberler, radyo sputnik, radyo, radyo, gündem özel
barış terkoğlu, ahmet yavuz, ceyhun bozkurt, türk silahlı kuvvetleri (tsk), fetö, 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz, türkiye, haberler, radyo sputnik, radyo, radyo, gündem özel
Barış Terkoğlu: “FETÖ aynı zamanda bir casusluk örgütüdür, bunu ilk fark eden devlet Rusya’dır”
16:49 15.07.2025 (güncellendi: 16:58 15.07.2025)
15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti.
Emekli Albay Orkun Özeller, emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, gazeteci Barış Terkoğlu ve gazeteci Ceyhun Bozkurt, 15 Temmuz darbe girişiminin 9. Yıldönümünü Radyo Sputnik’te yayınlanan 15 Temmuz Gündem Özel programında değerlendirdi.
Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, FETÖ ile mücadelede yapılan hataların Türkiye'nin güvenlik yapısını zayıflattığını belirterek şunları söyledi:
AK Parti, FETÖ’cüleri tasfiye etmeye çalışırken aynı zamanda ordu içinde çok sayıda Atatürkçü vatansever subayı da tasfiye etti. 17-25 Aralık’ı milat kabul ederseniz sonuçları böyle olur, adamlar sadece kılık değiştiriyor, hayatları maske takmakla geçmiş. Devlet mutlaka ele geçirilmesi gereken bir yer olarak görülüyor ve bu amaçla her türlü araç mübah sayılıyor, ortada din kalmıyor. Polis, ordu ve yargı içinde cemaat ya da tarikat yapılanmasına izin verilemez, laiklik bunu gerektirir. Devlet herkese eşit hizmet etmeli, ancak tarikat mensupları kendi çevresine farklı, diğerlerine farklı davranıyor. AK Parti, halkın içinde olan tarikatların devletin içinde de olabileceğini düşünüyor, FETÖ örneğinde bunun nereye vardığını gördük, yarın başka bir yapı çıkarsa buna kimse engel olamaz.
FETÖ’nün ordu içinde şu anda 15 Temmuz’dan daha fazla örgütlü olduğu yönündeki açıklamaya katılmıyorum, o zaman hepsini ayıklasınlar, çünkü 10 yıldır bu kadroları kendileri alıyor. Bu kadar FETÖ’cü olduğunu sanmıyorum, bu açıklama biraz amacını aşmış gibi duruyor. 15 Temmuz’dan sonra yürütülen süreç sağlıklı işlemedi, hukuksuzluklar yaşandı, bazı darbeciler ceza almadan kurtuldu, bazı masum insanlar ise cezalandırıldı. Askeri liselerin şu an açılmasını savunmuyorum, AK Parti gitmeden bu mümkün değil, çünkü şu anda devlet liyakate göre değil sadakate göre işletiliyor ve bu sadakatin kaynağı ağırlıklı olarak din.
'Terörle mücadele edilirken sırtımızdan vurulduk'
“2000’li yılların başlarından itibaren silahlı kuvvetler içerisinde bir yapının oluştuğu ve bu yapının özellikle Amerika kontrolünde hareket ettiği görülüyordu” diyen emekli Albay Orkun Özeller, sözlerini şöyle sürdürdü:
2003-2004 yıllarında bu kişiler FETÖ’cü olarak tanımlanıyordu ve ilerleyen süreçte hem silahlı kuvvetler hem de devlet için ciddi bir tehdit haline geldikleri biliniyordu. O dönemde yoğun bir terörle mücadele yürütüldüğü için bu yapıyla yeterince mücadele edilemedi, gerekli müdahaleler yapılmadı, siyasi iktidarın bu yapıyla birlikte hareket etmesi süreci kolaylaştırdı. Terörle mücadele edilirken sırtımızdan vurulduk, kumpas davaları başladığında FETÖ mevcut hükümet içinde rahatlıkla ilerliyordu. 17-25 Aralık sonrası bir yol ayrımı yaşandı, ancak süreç sağlıklı yürütülmedi. Bugün hâlâ silahlı kuvvetlerin içinde bu yapının etkisi devam ediyor. Rafet Paşa, Murat Yıldız gibi isimlerin ordu evlerine girişleri yasaklandı ve bu kararı alan kurulda daha önce açık kaynaklarda FETÖ güzellemesi yaptığı bilinen kişiler bulunuyor. Kurulun aldığı karar mahkeme tarafından anayasal ifade özgürlüğüne aykırı bulunmasına rağmen bir ay sonra aynı yasak yeniden uygulandı. Bu yapı hem silahlı kuvvetlerin içinde hem de dışarıdan medya aracılığıyla algı oluşturarak etkisini sürdürüyor. 2023 devresi 10 Kasım töreninde Atatürk rozeti takmayan teğmenlere karşı çıkan subayların mesleklerinden uzaklaştırılması, algı operasyonlarıyla pırıl pırıl gençlerin ordu dışında bırakıldığını gösteriyor. Bu gençlerin ailelerinin AK Parti’ye oy vermiş, muhafazakâr insanlar olmasına rağmen maruz kaldıkları muamele adil değil. Kumpas davalarında yer alan isimler bugün de algı yaratıyor, silahlı kuvvetlere hizmet etmek isteyen gençlerin önünü kesiyor. Bu durumun farkındayız ve Türk milletine anlatma sorumluluğundayız. 15 Temmuz kalkışması Mustafa Kemal’in askerlerinin dirayeti sayesinde durduruldu, sivil halk da destek verdi ama o askerler olmasaydı kalkışmanın sonucu çok daha ağır olurdu. Bu nedenle iktidarın ve Milli Savunma Bakanlığı'nın karar alırken bu gerçeği göz önünde bulundurması gerekir.
Gazeteci Barış Terkoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin göstere göstere geldiğini ve bunun önlenebileceğini belirtti. Terkoğlu, şunları söyledi:
Fethullahçı yapı kendi yayın organlarında darbe imalarında bulundu, emniyet müdürleri ve etkin pişmanlık ifadeleriyle süreç açıkça ortadaydı. FETÖ devlette neredeyse 40 yıl boyunca yapılanarak askeriyede, bürokraside, emniyette, jandarmada, milli eğitimde en üst seviyelere ulaştı. Hükümetin bu yapıyı tasfiye etme hazırlığı, özellikle 15 Temmuz sonrası Yüksek Askeri Şura'da alınacak kararlar, örgüt için darbenin son çare olarak görülmesine neden oldu. Çağlayan Adliyesi’nde bir hâkim darbeyi mahkeme kaydına geçirdi, ardından akıl hastanesine yatırıldı, sonradan FETÖ’cü olduğu ortaya çıktı. 15 Temmuz günü bir binbaşı MİT’e gidip darbe olacağını bildirdi. Devletin istihbaratının başı Diyanet İşleri Başkanı'yla yemek yerken darbeden eşinin telefonu sayesinde haberdar oldu, Cumhurbaşkanı darbeyi eniştesinden öğrendi. Bu tetikte olunmadığını gösteriyor. Bugün Milli Savunma Bakanı'nın emir subayı FETÖ’den tutuklandı, Kara Kuvvetleri İstihbarat ve Personel Daire başkanları benzer şekilde soruşturuldu, biri emekli edildi. Kritik görevlerde bulunan bazı isimlerin soruşturulmasından çekinildiği için kızak görevlere alındığı ve ağustos ayında sessizce emekli edileceği bilgisi devlet içinden teyit edilmeye çalışıldığında hiçbir yanıt alınamadı. Bu skandallar duyulmasın diye üstü örtülüyor. Aynı operasyonlarda birçok albay gözaltına alındı ama bu albayları kimlerin göreve getirdiği hâlâ sorgulanmıyor.
'Rusya, Türkiye’yi defalarca uyardı'
Terkoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün TSK içinde 15 Temmuz’daki darbecilerden daha fazla FETÖ mensubu olduğunu açıkladı. Teğmenlerin bir kısmı Atatürk rozeti takmadığı için ordudan uzaklaştırılanlarla aynı dönemde okullara sızan FETÖ’cü subaylar hâlâ görevde. Harpte en büyük zayiat komutanlar alındığında verilir; generaller, amiraller darbeyi yönettiyse, bunların Yüksek Askeri Şura’da nasıl terfi ettirildiği sorgulanmalıdır. Ergenekon ve Balyoz davaları yalnızca ideolojik nedenlerle değil, FETÖ’nün kendi kadrolarını kritik noktalara yerleştirme amacıyla yapıldı. 2014-2016 arasında YAŞ kararlarıyla bütün bu atamalar gerçekleşti. Polis Akademisi'nin 2017 tarihli raporunda, FETÖ mensuplarının bir günde başka cemaatlere geçip kendilerini sakladığı açıkça belirtiliyor. Bugünkü soruşturmalarda adı geçen kişilerin bir kısmı Nurculuk, Menzilcilik gibi başka cemaat kimlikleriyle korunmaya çalışıyor. Fethullah Gülen 90’lı yıllarda darbe yapacaklarını söylüyordu, güç biriktirmeyi amaçlıyordu. Fethullahçı çete, Türkiye’deki birçok cemaatin hayal ettiği şeyi gerçekleştirdi. Bugün bu cemaatler de aynı gücü ele geçirdiğinde benzer bir tabloyla karşılaşmak mümkündür. Bu yapıların camiyle yetinmeyip general, amiral, kuvvet komutanı pozisyonlarına sızmaya çalışması, laik ordudan din ordusuna geçiş amacı taşıdıklarını gösteriyor. FETÖ bu hedefi en profesyonel biçimde gizlilikle ve dış destekle gerçekleştirmeye çalıştı. Kimi zaman Atatürk posteri paylaşarak, kimi zaman solcu gibi davranarak, hatta eşlerine bikini giydirerek gizlenmeye çalıştılar. Atatürkçü askerlerin eşleri mayo giyerken, FETÖ’cüler kamuflaj için bikini tercih etti; bu bilgi Wikileaks belgelerinde yer aldı. 15 Temmuz sabahı devlet dairelerine Atatürk posterleri asıldı, çünkü toplumun çimentosu oydu. Ancak 9 yıl sonra bugün Atatürk posterlerinin asılıp asılmadığı tartışılıyor. Bir cemaatin yerine başka bir cemaat koyuluyorsa, bu 15 Temmuz’dan ders çıkarılmadığını gösterir. 251 yurttaşın yaşamını yitirdiği o gecenin hatırasına saygı için gerçek bir hesaplaşma yapılmalı. FETÖ aynı zamanda bir casusluk örgütüdür, bunu ilk fark eden devlet Rusya’dır. Türkiye’yi defalarca uyardı, kendi ülkesinde okulları kapattı, Azerbaycan’da operasyonlar yaptı. FETÖ, Türkiye ile Rusya’yı çatıştırmaya çalıştı, başka devletlerin çıkarları doğrultusunda hareket etti. Türkiye bu yapılardan kurtulmak için kendi çıkarlarını esas alan bağımsız bir dış politikaya yönelmeli.
“Fethullahçı terör örgütü yalnızca bir terör yapılanması değil, aynı zamanda komplike bir casusluk ve istihbarat ağıdır” diyen gazeteci Ceyhun Bozkurt, şunları söyledi:
Örgüt, 13-14 yaşından itibaren beyinleri ağına düşürerek onları birer istihbarat makinesine dönüştürüyor, ileri düzey eğitimlerle sızma ve gizlenme yetenekleri kazandırıyor. Pensilvanya’daki terörist lidere mutlak bağlılıkla hareket eden bu yapı hem terör hem istihbarat hem de “kurt süpürge” diye tanımlanabilecek türden çok katmanlı bir örgütlenme. NATO ve Gladio yapılanmalarıyla bağlantılı olması nedeniyle yalnızca FETÖ olarak değil, farklı kimliklerle, cemaat, solcu, milliyetçi ya da Atatürkçü görünümlerle yeniden karşımıza çıkabiliyor.
Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre TSK içinde 15 Temmuz’da darbe girişimine katılanlardan daha fazla kripto unsur hâlâ var. Bu, mücadelenin eksik yürütüldüğünün kanıtıdır. Normal yöntemlerle bu yapının kökü kazınamıyor; belki yeni bir karargâh, daha güçlü bir yapı, ortak akıl ve strateji gereklidir. Finansal ayak da bu yapının can damarlarından biridir. Bugün hâlâ turizm bölgelerinde, Kapalıçarşı’da dönen bazı mekanizmalar, işletmelere yönelik operasyonlar bu ağı işaret etmektedir. Örgütün şematik yapısı hâlâ tam çözülmedi, devlet içinde dirsek teması süren unsurlar var. Geçmişte FETÖ ile ilişkisi olan ama bugün sessiz kalan kişilerin baskıyla örgüte destek vermeye devam etme ihtimali söz konusu. Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik gibi isimlerin geçmişteki FETÖ bağları ortadadır; özellikle Çelik’in Türk milli eğitimini bu yapıya teslim ettiği açıktır. Emniyet içinde hâlâ kumpas girişimlerine karışan, görevde olan kişiler bulunuyor. FETÖ’den atılıp geri dönen isimler duyuluyor, bu durum gerçek anlamda mücadele yürütenlerin motivasyonunu kırıyor. Cumhuriyetin kurucu kodlarına dönülmedikçe bu sorun çözülemez. Gladio yapılanmalarına, kontrol gerilene ve benzeri tüm örgütlenmelere karşı net tedbirler alınmalı.