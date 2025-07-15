Barış Terkoğlu: “FETÖ aynı zamanda bir casusluk örgütüdür, bunu ilk fark eden devlet Rusya’dır”

AK Parti, FETÖ’cüleri tasfiye etmeye çalışırken aynı zamanda ordu içinde çok sayıda Atatürkçü vatansever subayı da tasfiye etti. 17-25 Aralık’ı milat kabul ederseniz sonuçları böyle olur, adamlar sadece kılık değiştiriyor, hayatları maske takmakla geçmiş. Devlet mutlaka ele geçirilmesi gereken bir yer olarak görülüyor ve bu amaçla her türlü araç mübah sayılıyor, ortada din kalmıyor. Polis, ordu ve yargı içinde cemaat ya da tarikat yapılanmasına izin verilemez, laiklik bunu gerektirir. Devlet herkese eşit hizmet etmeli, ancak tarikat mensupları kendi çevresine farklı, diğerlerine farklı davranıyor. AK Parti, halkın içinde olan tarikatların devletin içinde de olabileceğini düşünüyor, FETÖ örneğinde bunun nereye vardığını gördük, yarın başka bir yapı çıkarsa buna kimse engel olamaz.

FETÖ’nün ordu içinde şu anda 15 Temmuz’dan daha fazla örgütlü olduğu yönündeki açıklamaya katılmıyorum, o zaman hepsini ayıklasınlar, çünkü 10 yıldır bu kadroları kendileri alıyor. Bu kadar FETÖ’cü olduğunu sanmıyorum, bu açıklama biraz amacını aşmış gibi duruyor. 15 Temmuz’dan sonra yürütülen süreç sağlıklı işlemedi, hukuksuzluklar yaşandı, bazı darbeciler ceza almadan kurtuldu, bazı masum insanlar ise cezalandırıldı. Askeri liselerin şu an açılmasını savunmuyorum, AK Parti gitmeden bu mümkün değil, çünkü şu anda devlet liyakate göre değil sadakate göre işletiliyor ve bu sadakatin kaynağı ağırlıklı olarak din.