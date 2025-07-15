https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/trump-zelenskiyyi-moskovaya-saldirmamasi-konusunda-uyardi-1097911405.html
‘Trump, Zelenskiy'yi Moskova'ya saldırmaması konusunda uyardı’
‘Trump, Zelenskiy'yi Moskova'ya saldırmaması konusunda uyardı’
Sputnik Türkiye
Trump’ın Zelenskiy'yi Moskova'yı hedef almaması konusunda uyardığı belirtildi. 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T22:32+0300
2025-07-15T22:32+0300
2025-07-15T22:31+0300
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Reuters'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada Kiev'in Moskova'yı hedef almaması gerektiğini söyledi.Haberde, Trump’ın "Vladimir Zelenskiy Moskova'yı saldırı hedefi haline getirmemeli” şeklindeki ifadelerine yer verildi.Trump’ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:Financial Times, Trump'ın Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, ‘Rusya'yı müzakereye zorlama stratejisinin bir parçası olarak Moskova ve St Petersburg'u vurmasını istediği’ iddiasında bulunmuştu.Washington Post daha önce, Trump'ın Zelenskiy'e Moskova ve St Petersburg üzerindeki baskıyı arttırma çağrısı yaptığı ve ona neden Moskova'yı vurmadığını sorduğu, Kiev rejiminin başının ise yanıt olarak ABD liderinden silah talebinde bulunduğu’ iddiasına yer verdiği bir haber yayınlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/cekya-basbakani-prag-ab-abd-anlasmasi-kapsaminda-kieve-silah-satin-alma-projesine-katilmayacak-1097910494.html
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donald trump, beyaz saray, abd, moskova, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, financial times, washington post
donald trump, beyaz saray, abd, moskova, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, financial times, washington post
‘Trump, Zelenskiy'yi Moskova'ya saldırmaması konusunda uyardı’
Trump’ın Zelenskiy'yi Moskova'yı hedef almaması konusunda uyardığı belirtildi.
Reuters'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada Kiev'in Moskova'yı hedef almaması gerektiğini söyledi.
Haberde, Trump’ın "Vladimir Zelenskiy Moskova'yı saldırı hedefi haline getirmemeli” şeklindeki ifadelerine yer verildi.
Trump’ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
ABD Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler tedarik etmeyi planlamıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası bir görüşme Moskova'nın atacağı adımlara bağlı.
Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varmak için verdiğimiz 50 günlük sürenin ‘çok uzun’ olduğunu düşünmüyorum, çözüme daha erken de ulaşılabilir.
Rusya- Ukrayna çatışmasında kimsenin tarafında değilim, sadece insanlığın tarafındayım.
Financial Times, Trump'ın Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, ‘Rusya'yı müzakereye zorlama stratejisinin bir parçası olarak Moskova ve St Petersburg'u vurmasını istediği’ iddiasında bulunmuştu.
Washington Post daha önce, Trump'ın Zelenskiy'e Moskova ve St Petersburg üzerindeki baskıyı arttırma çağrısı yaptığı ve ona neden Moskova'yı vurmadığını sorduğu, Kiev rejiminin başının ise yanıt olarak ABD liderinden silah talebinde bulunduğu’ iddiasına yer verdiği bir haber yayınlamıştı.