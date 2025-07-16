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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/toki-508-tasinmazi-satisa-cikardi-72-ay-vadeli-konut-satisi-yapilacak-1097929511.html
TOKİ, 508 taşınmazı satışa çıkardı: 72 ay vadeli konut satışı yapılacak
TOKİ, 508 taşınmazı satışa çıkardı: 72 ay vadeli konut satışı yapılacak
Sputnik Türkiye
TOKİ, 47 ilde bulunan 508 taşınması 30-31 Temmuz tarihleri arasında açık artırma yoluyla satışa çıkaracağını duyurdu. 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T13:27+0300
2025-07-16T13:32+0300
ekonomi̇
toki̇
toplu konut i̇daresi başkanlığı
ankara
toplu konut
konut satışı
iş yeri
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetinde mülkiyetinde bulunan 47 ildeki 508 taşınmazı 30-31 Temmuz'da açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. 34 ilde bulunan 158 konut ve 30 ilde bulunan 350 iş yeri açık artırma yoluyla satılacak. Taşınmaz için peşin ya da vadeli ödeme yapılabilecek. Açık artırma yoluyla satılacakTOKİ, mülkiyetinde bulunan 508 taşınmazı satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. Söz konusu taşınmazlar "açık artırma" yöntemiyle, 34 ilde 158'i konut, 30 ilde ise 350'si iş yeri olacak şekilde satılacak.72 ay vadeli satış gerçekleştirilebilecekAçık artırma ihalesinde taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacak. TOKİ 34 ildeki konutları, yüzde 25 peşin ya da 72 ay vadeli olarak satışa çıkaracak.Hangi illerde konut satışı yapılacak?158 konutun satılacağı iller, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Niğde, Sinop, Trabzon, Tunceli ve Yozgat olacak.Hangi illerde iş yeri satışı gerçekleştirilecek?TOKİ, 30 ilde ise 350 iş yerinin satışını yapacak. İş yerleri isteklinin talebine göre yüzde 30 peşin 60 ay vade ya da yüzde 15 peşin 120 ay taksitlendirilerek satışlar yapılacak.Öte yandan, 350 iş yerinin satışa çıkarılacağı iller ise şöyle:"Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Isparta, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat."Açık artırma nerede yapılacak?Açık artırma konutlar için 30 Temmuz Çarşamba ve iş yerleri için 31 Temmuz Perşembe 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca istekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/toki-kiralik-konut-dereye-giriyor-istanbulda-kiralar-dusecek-mi--1097378550.html
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toki, toplu konut, ev satışı, iş yeri satışı, toki ihale, toki satış
toki, toplu konut, ev satışı, iş yeri satışı, toki ihale, toki satış

TOKİ, 508 taşınmazı satışa çıkardı: 72 ay vadeli konut satışı yapılacak

13:27 16.07.2025 (güncellendi: 13:32 16.07.2025)
© AATOKİ
TOKİ - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
© AA
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TOKİ, 47 ilde bulunan 508 taşınması 30-31 Temmuz tarihleri arasında açık artırma yoluyla satışa çıkaracağını duyurdu.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetinde mülkiyetinde bulunan 47 ildeki 508 taşınmazı 30-31 Temmuz'da açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. 34 ilde bulunan 158 konut ve 30 ilde bulunan 350 iş yeri açık artırma yoluyla satılacak. Taşınmaz için peşin ya da vadeli ödeme yapılabilecek.

Açık artırma yoluyla satılacak

TOKİ, mülkiyetinde bulunan 508 taşınmazı satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. Söz konusu taşınmazlar "açık artırma" yöntemiyle, 34 ilde 158'i konut, 30 ilde ise 350'si iş yeri olacak şekilde satılacak.

72 ay vadeli satış gerçekleştirilebilecek

Açık artırma ihalesinde taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacak. TOKİ 34 ildeki konutları, yüzde 25 peşin ya da 72 ay vadeli olarak satışa çıkaracak.

Hangi illerde konut satışı yapılacak?

158 konutun satılacağı iller, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Niğde, Sinop, Trabzon, Tunceli ve Yozgat olacak.

Hangi illerde iş yeri satışı gerçekleştirilecek?

TOKİ, 30 ilde ise 350 iş yerinin satışını yapacak. İş yerleri isteklinin talebine göre yüzde 30 peşin 60 ay vade ya da yüzde 15 peşin 120 ay taksitlendirilerek satışlar yapılacak.

Öte yandan, 350 iş yerinin satışa çıkarılacağı iller ise şöyle:

"Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Isparta, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat."

Açık artırma nerede yapılacak?

Açık artırma konutlar için 30 Temmuz Çarşamba ve iş yerleri için 31 Temmuz Perşembe 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca istekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek.
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