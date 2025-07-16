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Tekirdağ'daki orman yangını Çanakkale'ye sıçradı
Tekirdağ'daki orman yangını Çanakkale'ye sıçradı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan yangın Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçradı. Ekiplerin müdahalesini sürdürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
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çanakkale, gelibolu, şarköy, orman genel müdürlüğü
çanakkale, gelibolu, şarköy, orman genel müdürlüğü

Tekirdağ'daki orman yangını Çanakkale'ye sıçradı

03:12 16.07.2025
© AA / Fatih ÇapkınTekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
© AA / Fatih Çapkın
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan yangın Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçradı. Ekiplerin müdahalesini sürdürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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