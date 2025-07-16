https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/tekirdagdaki-orman-yangini-canakkaleye-sicradi-1097913244.html
Tekirdağ'daki orman yangını Çanakkale'ye sıçradı
Tekirdağ'daki orman yangını Çanakkale'ye sıçradı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan yangın Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçradı. Ekiplerin müdahalesini sürdürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T03:12+0300
2025-07-16T03:12+0300
2025-07-16T03:12+0300
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çanakkale, gelibolu, şarköy, orman genel müdürlüğü
çanakkale, gelibolu, şarköy, orman genel müdürlüğü
Tekirdağ'daki orman yangını Çanakkale'ye sıçradı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan yangın Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçradı. Ekiplerin müdahalesini sürdürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.