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Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı: Gökyüzü kızıla boyandı
Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı: Gökyüzü kızıla boyandı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde anız yangını ormana sıçradı, alevler rüzgarın etkisiyle gökyüzünü adeta kızıla boyadı. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde anız yangını ormana sıçrayarak üç mahallede tahliyelere yol açtı.İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde başlayan yangına 2 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz ve çok sayıda ekip müdahale ediyor. Yangın gökyüzünü kızıla boyarken çevredeki Kocaali, Şenköy ve Kızılcaterzi mahalleleri tahliye edildi.Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, "Şenköy, Kocaali ve Kızılcaterzi mahallerinde vatandaşlarımızı tahliye ettik. Hayvanları ekiplerin yardımıyla çıkarttık. Hayvanları güvenli bölgelere almaya devam ediyor ekipler. Kocaali ve Şenköy mahallerinde risk kalmadı. Kızılcaterzi'de risk devam ediyor. Yangın mahalleye inmesin diye ekiplerin müdahalesi sürüyor. Ormanlık alanda yangın hala devam ediyor. Çevre iller, tüm kurumlar emek veriyor" dedi.Tekirdağ Valiliği ise "Şarköy ilçemiz İstiklal Mahallesi'nde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, yeteri kadar hava/kara aracı, ekipman ve personel ile müdahale çalışmaları yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın, görevlilerimizin uyarılarına uymaları ve yangın bölgesine yaklaşmamaları rica olunur" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/canakkalede-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1097907422.html
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tekirdağ, tekirdağ valiliği, tekirdağ büyükşehir belediyesi, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
tekirdağ, tekirdağ valiliği, tekirdağ büyükşehir belediyesi, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi

Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı: Gökyüzü kızıla boyandı

22:29 15.07.2025 (güncellendi: 22:44 15.07.2025)
© AATekirdağ
Tekirdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
© AA
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Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde anız yangını ormana sıçradı, alevler rüzgarın etkisiyle gökyüzünü adeta kızıla boyadı. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürerken, Şenköy, Kocaali ve Kızılcaterzi mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde anız yangını ormana sıçrayarak üç mahallede tahliyelere yol açtı.
İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde başlayan yangına 2 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz ve çok sayıda ekip müdahale ediyor. Yangın gökyüzünü kızıla boyarken çevredeki Kocaali, Şenköy ve Kızılcaterzi mahalleleri tahliye edildi.
Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, "Şenköy, Kocaali ve Kızılcaterzi mahallerinde vatandaşlarımızı tahliye ettik. Hayvanları ekiplerin yardımıyla çıkarttık. Hayvanları güvenli bölgelere almaya devam ediyor ekipler. Kocaali ve Şenköy mahallerinde risk kalmadı. Kızılcaterzi'de risk devam ediyor. Yangın mahalleye inmesin diye ekiplerin müdahalesi sürüyor. Ormanlık alanda yangın hala devam ediyor. Çevre iller, tüm kurumlar emek veriyor" dedi.
© AA / Özgün TiranTekirdağ
Tekirdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
Tekirdağ
© AA / Özgün Tiran
Tekirdağ Valiliği ise "Şarköy ilçemiz İstiklal Mahallesi'nde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, yeteri kadar hava/kara aracı, ekipman ve personel ile müdahale çalışmaları yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın, görevlilerimizin uyarılarına uymaları ve yangın bölgesine yaklaşmamaları rica olunur" açıklamasında bulundu.
Çanakkale - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
TÜRKİYE
Çanakkale ve Tekirdağ'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor, köyler boşaltıldı
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