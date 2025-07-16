https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/tekirdagda-yangin-21-saattir-suruyor-ekiplerin-canla-basla-mucadelesi-devam-ediyor-1097930342.html

Tekirdağ Şarköy'de yangın 21 saattir sürüyor: Ekiplerin canla başla mücadelesi devam ediyor

Tekirdağ Şarköy'de yangın 21 saattir sürüyor: Ekiplerin canla başla mücadelesi devam ediyor

Sputnik Türkiye

Tekirda Şarköy'de dün başlayan yangınla mücadele 21. saat geride bırakıldı. Yangınla mücadele sürerken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T13:41+0300

2025-07-16T13:41+0300

2025-07-16T13:45+0300

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tekirdağ

orman yangını

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Tekirdağ Şarköy'de öğlen başlayan yangında 21. saat geride bırakıldı. Yangına karadan 100'e yakın arazöz ve 400 personelle birlikte 21 hava aracı da müdahale ediyor.21 saattir yangın sürüyorŞarköy İstiklal Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadelede yaklaşık 21. saat geride bırakıldı. Karadan 100'e yakın arazöz ve yaklaşık 400 personelin yanı sıra 21 hava aracıyla mücadele devam ediyor. Büyük bölümü çam ormanı olan bölgede yanan alanlar dronla görüntülendi.Yangına tellere çarpan kuş mu neden oldu? İstiklal Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak Çanakkale sınırını geçmişti. Yangın nedeniyle Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı.Vali Recep Soytürk, yangının elektrik teline kuş çarpması sonucu çıktığı iddialarını araştırdıklarını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/tekirdag-ve-canakkaledeki-orman-yanginlarina-mudahale-devam-ediyor-ruzgar-hiz-kesmiyor-1097914767.html

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