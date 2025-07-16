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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/tekirdag-ve-canakkaledeki-orman-yanginlarina-mudahale-devam-ediyor-ruzgar-hiz-kesmiyor-1097914767.html
Tekirdağ ve Çanakkale'deki orman yangınlarına müdahale devam ediyor, rüzgar hız kesmiyor
Tekirdağ ve Çanakkale'deki orman yangınlarına müdahale devam ediyor, rüzgar hız kesmiyor
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın yerleşim yerine doğru ilerliyor. İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde dün başlayan... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T07:11+0300
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, sabaha karşı orman yangınlarıyla ilgili verdiği bilgide Kızılcaterzi Mahallesi çevresinde alevlerin hızını arttırdığını belirtti. Yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.Gelibolu ormanlık alanda çalışmalara devam ediliyorŞarköy’de başlayan yangın kısa sürede ormanlık alanı etkisi altına aldı ve çevredeki tarım arazilerine yayıldıktan sonrada Gelibolu’nun beldesi Kavakköy’ e kadar ulaştı. Bu bölgede de çalışmalar devam ediyor.Ayvacık'taki yangına müdahale devam ettiÇanakkale Ayvacık'ta Tekirdağ yangınından ayrı bir orman yangını çıktı. Ayvacık'ın Naldöken köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale gece boyunca sürdü. Çanakkale Valisi Ömer Toraman 3 köydeki yaklaşık 240 kişinin tedbiren tahliye edildiğini hatırlatarak, "Risk ortadan kalkınca tekrar köylerine geri döndüler. Yalnızca Çamköy'ündeki 60 civarı kişi sonradan tahliye edildi." dedi.Tekirdağ'da tahliyelerOrman yangını sebebiyle dün, Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali Mahalleleri de tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Bu bölgedeki bazı evler de yangında zarar görmüştü.Vali Soytürk, dün bazı köylerin tedbir amacıyla tahliye edildiğini hatırlatarak, rüzgarın etkisiyle yangının büyüdüğünü belirtti.Yangında can kaybının yaşanmadığını vurgulayan Soytürk, şöyle devam etti:Yangının çıkış sebebiYangının çıkış sebebiyle ilgili konuşan Vali Soytürk, "Yangının çıkış sebebiyle ilgili kesin bir şey olmamakla birlikte Şenköy'ün kuzeyinde iki gün önce bir kuş tele çarpmış ve aşağıda yangın oluşturduğuyla ilgili teyide muhtaç bilgi var. Onu araştırıyoruz ve netleştireceğiz." yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/tekirdagda-aniz-yangini-ormana-sicradi-gokyuzu-kizila-boyandi-1097911283.html
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tekirdağ, orman yangını, çanakkale, şarköy, gelibolu
tekirdağ, orman yangını, çanakkale, şarköy, gelibolu

Tekirdağ ve Çanakkale'deki orman yangınlarına müdahale devam ediyor, rüzgar hız kesmiyor

07:11 16.07.2025
© AA / Özgün TiranOrman yangını
Orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
© AA / Özgün Tiran
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın yerleşim yerine doğru ilerliyor. İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde dün başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevler Çanakkale'nin Gelibolu yarımadasında ormanlık alana sıçradı.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, sabaha karşı orman yangınlarıyla ilgili verdiği bilgide Kızılcaterzi Mahallesi çevresinde alevlerin hızını arttırdığını belirtti. Yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gelibolu ormanlık alanda çalışmalara devam ediliyor

Şarköy’de başlayan yangın kısa sürede ormanlık alanı etkisi altına aldı ve çevredeki tarım arazilerine yayıldıktan sonrada Gelibolu’nun beldesi Kavakköy’ e kadar ulaştı. Bu bölgede de çalışmalar devam ediyor.

Ayvacık'taki yangına müdahale devam etti

Çanakkale Ayvacık'ta Tekirdağ yangınından ayrı bir orman yangını çıktı. Ayvacık'ın Naldöken köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale gece boyunca sürdü.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman 3 köydeki yaklaşık 240 kişinin tedbiren tahliye edildiğini hatırlatarak, "Risk ortadan kalkınca tekrar köylerine geri döndüler. Yalnızca Çamköy'ündeki 60 civarı kişi sonradan tahliye edildi." dedi.

Tekirdağ'da tahliyeler

Orman yangını sebebiyle dün, Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali Mahalleleri de tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Bu bölgedeki bazı evler de yangında zarar görmüştü.
© AA / Özgün TiranOrman yangını
Orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
Orman yangını
© AA / Özgün Tiran
Vali Soytürk, dün bazı köylerin tedbir amacıyla tahliye edildiğini hatırlatarak, rüzgarın etkisiyle yangının büyüdüğünü belirtti.
Yangında can kaybının yaşanmadığını vurgulayan Soytürk, şöyle devam etti:
"Sahada görüldüğü gibi yer yer devam eden yangınlar var. Çevre illerden ekstra dozerler aldık. Edirne, İstanbul, Kırklareli, çevre il ve ilçelerden ekstra dozerler geliyor. Yangını çevirmeye çalışıyoruz. En önemlisi saat 06.00 gibi birkaç saat sonra toplamda 21 hava aracı bölgemizde olacak. Planlandı, az önce orman genel müdürümüzle konuştuk. 21 hava aracı önemli. Yaklaşık 104 aracımız var. Ekstra araçlar geliyor. Bir kaza bela olmazsa, yangını kontrol altına almayı ve soğutma çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz."

Yangının çıkış sebebi

Yangının çıkış sebebiyle ilgili konuşan Vali Soytürk, "Yangının çıkış sebebiyle ilgili kesin bir şey olmamakla birlikte Şenköy'ün kuzeyinde iki gün önce bir kuş tele çarpmış ve aşağıda yangın oluşturduğuyla ilgili teyide muhtaç bilgi var. Onu araştırıyoruz ve netleştireceğiz." yanıtını verdi.
Tekirdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
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Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı: Gökyüzü kızıla boyandı
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