https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/tekirdag-ve-canakkaledeki-orman-yanginlarina-mudahale-devam-ediyor-ruzgar-hiz-kesmiyor-1097914767.html

Tekirdağ ve Çanakkale'deki orman yangınlarına müdahale devam ediyor, rüzgar hız kesmiyor

Tekirdağ ve Çanakkale'deki orman yangınlarına müdahale devam ediyor, rüzgar hız kesmiyor

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın yerleşim yerine doğru ilerliyor. İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde dün başlayan... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T07:11+0300

2025-07-16T07:11+0300

2025-07-16T07:11+0300

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orman yangını

çanakkale

şarköy

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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, sabaha karşı orman yangınlarıyla ilgili verdiği bilgide Kızılcaterzi Mahallesi çevresinde alevlerin hızını arttırdığını belirtti. Yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.Gelibolu ormanlık alanda çalışmalara devam ediliyorŞarköy’de başlayan yangın kısa sürede ormanlık alanı etkisi altına aldı ve çevredeki tarım arazilerine yayıldıktan sonrada Gelibolu’nun beldesi Kavakköy’ e kadar ulaştı. Bu bölgede de çalışmalar devam ediyor.Ayvacık'taki yangına müdahale devam ettiÇanakkale Ayvacık'ta Tekirdağ yangınından ayrı bir orman yangını çıktı. Ayvacık'ın Naldöken köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale gece boyunca sürdü. Çanakkale Valisi Ömer Toraman 3 köydeki yaklaşık 240 kişinin tedbiren tahliye edildiğini hatırlatarak, "Risk ortadan kalkınca tekrar köylerine geri döndüler. Yalnızca Çamköy'ündeki 60 civarı kişi sonradan tahliye edildi." dedi.Tekirdağ'da tahliyelerOrman yangını sebebiyle dün, Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali Mahalleleri de tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Bu bölgedeki bazı evler de yangında zarar görmüştü.Vali Soytürk, dün bazı köylerin tedbir amacıyla tahliye edildiğini hatırlatarak, rüzgarın etkisiyle yangının büyüdüğünü belirtti.Yangında can kaybının yaşanmadığını vurgulayan Soytürk, şöyle devam etti:Yangının çıkış sebebiYangının çıkış sebebiyle ilgili konuşan Vali Soytürk, "Yangının çıkış sebebiyle ilgili kesin bir şey olmamakla birlikte Şenköy'ün kuzeyinde iki gün önce bir kuş tele çarpmış ve aşağıda yangın oluşturduğuyla ilgili teyide muhtaç bilgi var. Onu araştırıyoruz ve netleştireceğiz." yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/tekirdagda-aniz-yangini-ormana-sicradi-gokyuzu-kizila-boyandi-1097911283.html

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