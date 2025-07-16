https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/tbmmden-israile-sert-tepki-sam-saldirisi-kinandi-1097941693.html
TBMM'den İsrail'e sert tepki: Şam saldırısı kınandı
TBMM'den İsrail'e sert tepki: Şam saldırısı kınandı
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına karşı Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. TBMM Başkanı... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T22:49+0300
2025-07-16T22:49+0300
2025-07-16T23:12+0300
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ortadoğu
i̇srail
saldırı
bombalı saldırı
suriye
suriye ordusu
suriye hükümeti
demokratik suriye güçleri (dsg)
suriye muhalefeti
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TBMM, İsrail’in Şam’a düzenlediği saldırıları sert bir dille kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresini kabul etti.Tezkerede, “İsrail’in hukuk tanımazlığı bugün yüzünü bir kez daha Suriye’de göstermiştir” denilerek, bu saldırıların Gazze’de süren soykırımın bir devamı olduğu vurgulandı. İsrail’in bölgesel barışı tehdit eden çatışma stratejisi yürüttüğü ifade edilen bildiride, uluslararası toplumun sessizliği de eleştirildi.Meclis, Suriye’nin toprak bütünlüğüne desteğini yinelerken, İsrail’in saldırganlığına karşı uluslararası toplumu etkili ve kararlı önlemler almaya çağırdı. Kabul edilen tezkerenin Resmi Gazete’de yayımlanacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/israil-iran-arasindaki-catismalara-yonelik-meclis-baskanligi-tezkeresi-tbmm-genel-kurulunda-1097097751.html
türki̇ye
i̇srail
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ortadoğu, i̇srail, saldırı, bombalı saldırı, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, suriye devlet başkanlığı
ortadoğu, i̇srail, saldırı, bombalı saldırı, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, suriye devlet başkanlığı
TBMM'den İsrail'e sert tepki: Şam saldırısı kınandı
22:49 16.07.2025 (güncellendi: 23:12 16.07.2025)
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına karşı Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasını taşıyan bildiride, İsrail’in başta Şam olmak üzere Suriye’ye yönelik saldırıları 'alçak' olarak nitelendirildi ve sert ifadelerle kınandı.
TBMM, İsrail’in Şam’a düzenlediği saldırıları sert bir dille kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresini kabul etti.
Tezkerede, “İsrail’in hukuk tanımazlığı bugün yüzünü bir kez daha Suriye’de göstermiştir” denilerek, bu saldırıların Gazze’de süren soykırımın bir devamı olduğu vurgulandı. İsrail’in bölgesel barışı tehdit eden çatışma stratejisi yürüttüğü ifade edilen bildiride, uluslararası toplumun sessizliği de eleştirildi.
Meclis, Suriye’nin toprak bütünlüğüne desteğini yinelerken, İsrail’in saldırganlığına karşı uluslararası toplumu etkili ve kararlı önlemler almaya çağırdı. Kabul edilen tezkerenin Resmi Gazete’de yayımlanacağı belirtildi.