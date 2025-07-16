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TBMM'den İsrail'e sert tepki: Şam saldırısı kınandı
TBMM'den İsrail'e sert tepki: Şam saldırısı kınandı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına karşı Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. TBMM Başkanı... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T22:49+0300
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TBMM, İsrail’in Şam’a düzenlediği saldırıları sert bir dille kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresini kabul etti.Tezkerede, “İsrail’in hukuk tanımazlığı bugün yüzünü bir kez daha Suriye’de göstermiştir” denilerek, bu saldırıların Gazze’de süren soykırımın bir devamı olduğu vurgulandı. İsrail’in bölgesel barışı tehdit eden çatışma stratejisi yürüttüğü ifade edilen bildiride, uluslararası toplumun sessizliği de eleştirildi.Meclis, Suriye’nin toprak bütünlüğüne desteğini yinelerken, İsrail’in saldırganlığına karşı uluslararası toplumu etkili ve kararlı önlemler almaya çağırdı. Kabul edilen tezkerenin Resmi Gazete’de yayımlanacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/israil-iran-arasindaki-catismalara-yonelik-meclis-baskanligi-tezkeresi-tbmm-genel-kurulunda-1097097751.html
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i̇srail
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ortadoğu, i̇srail, saldırı, bombalı saldırı, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, suriye devlet başkanlığı
ortadoğu, i̇srail, saldırı, bombalı saldırı, suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye muhalefeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye krizi, suriye devlet başkanlığı

TBMM'den İsrail'e sert tepki: Şam saldırısı kınandı

22:49 16.07.2025 (güncellendi: 23:12 16.07.2025)
TBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına karşı Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasını taşıyan bildiride, İsrail’in başta Şam olmak üzere Suriye’ye yönelik saldırıları 'alçak' olarak nitelendirildi ve sert ifadelerle kınandı.
TBMM, İsrail’in Şam’a düzenlediği saldırıları sert bir dille kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresini kabul etti.
Tezkerede, “İsrail’in hukuk tanımazlığı bugün yüzünü bir kez daha Suriye’de göstermiştir” denilerek, bu saldırıların Gazze’de süren soykırımın bir devamı olduğu vurgulandı. İsrail’in bölgesel barışı tehdit eden çatışma stratejisi yürüttüğü ifade edilen bildiride, uluslararası toplumun sessizliği de eleştirildi.
Meclis, Suriye’nin toprak bütünlüğüne desteğini yinelerken, İsrail’in saldırganlığına karşı uluslararası toplumu etkili ve kararlı önlemler almaya çağırdı. Kabul edilen tezkerenin Resmi Gazete’de yayımlanacağı belirtildi.
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
TÜRKİYE
İsrail-İran tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda oybirliğiyle kabul edildi
17 Haziran , 21:13
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