https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/tbmmden-israile-sert-tepki-sam-saldirisi-kinandi-1097941693.html

TBMM'den İsrail'e sert tepki: Şam saldırısı kınandı

TBMM'den İsrail'e sert tepki: Şam saldırısı kınandı

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına karşı Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. TBMM Başkanı... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T22:49+0300

2025-07-16T22:49+0300

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türki̇ye

ortadoğu

i̇srail

saldırı

bombalı saldırı

suriye

suriye ordusu

suriye hükümeti

demokratik suriye güçleri (dsg)

suriye muhalefeti

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TBMM, İsrail’in Şam’a düzenlediği saldırıları sert bir dille kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresini kabul etti.Tezkerede, “İsrail’in hukuk tanımazlığı bugün yüzünü bir kez daha Suriye’de göstermiştir” denilerek, bu saldırıların Gazze’de süren soykırımın bir devamı olduğu vurgulandı. İsrail’in bölgesel barışı tehdit eden çatışma stratejisi yürüttüğü ifade edilen bildiride, uluslararası toplumun sessizliği de eleştirildi.Meclis, Suriye’nin toprak bütünlüğüne desteğini yinelerken, İsrail’in saldırganlığına karşı uluslararası toplumu etkili ve kararlı önlemler almaya çağırdı. Kabul edilen tezkerenin Resmi Gazete’de yayımlanacağı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/israil-iran-arasindaki-catismalara-yonelik-meclis-baskanligi-tezkeresi-tbmm-genel-kurulunda-1097097751.html

türki̇ye

i̇srail

suriye

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Sputnik Türkiye

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