https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/israil-iran-arasindaki-catismalara-yonelik-meclis-baskanligi-tezkeresi-tbmm-genel-kurulunda-1097097751.html
'İsrail-İran tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda oybirliğiyle kabul edildi
'İsrail-İran tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda oybirliğiyle kabul edildi
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulu'nda, 'İsrail'in saldırganlığıyla başlayan ve derinleşen İran ile çatışmalı sürece yönelik Meclis Başkanlığı tezkeresi' kabul edildi... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T21:13+0300
2025-06-17T21:13+0300
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TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail'in İran ve Gazze başta olmak üzere bölgesel barışı tehdit eden eylemlerine yönelik Meclis Başkanlığı tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi. Tezkerede "İsrail'in Gazze halkına karşı sürdürdüğü soykırımı, bölgesel barışı tehdit eden tüm eylemlerini ve İran'a saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/devlet-bahceli-irana-yapilan-saldirilar-gostermistir-ki-her-an-teyakkuz-halinde-olmak-1097092578.html
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'İsrail-İran tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda oybirliğiyle kabul edildi
21:13 17.06.2025 (güncellendi: 21:19 17.06.2025)
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TBMM Genel Kurulu'nda, 'İsrail'in saldırganlığıyla başlayan ve derinleşen İran ile çatışmalı sürece yönelik Meclis Başkanlığı tezkeresi' kabul edildi. Oybirliği ile kabul edien tezkerede İsrail'in Gazze halkına karşı sürdürdüğü soykırım, bölgesel barışı tehdit eden tüm eylemleri ve İran'a saldırıları en güçlü şekilde kınandı.
TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail'in İran ve Gazze başta olmak üzere bölgesel barışı tehdit eden eylemlerine yönelik Meclis Başkanlığı tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi. Tezkerede "İsrail'in Gazze halkına karşı sürdürdüğü soykırımı, bölgesel barışı tehdit eden tüm eylemlerini ve İran'a saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadesine yer verildi.