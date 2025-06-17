https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/israil-iran-arasindaki-catismalara-yonelik-meclis-baskanligi-tezkeresi-tbmm-genel-kurulunda-1097097751.html

'İsrail-İran tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda oybirliğiyle kabul edildi

'İsrail-İran tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda oybirliğiyle kabul edildi

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu'nda, 'İsrail'in saldırganlığıyla başlayan ve derinleşen İran ile çatışmalı sürece yönelik Meclis Başkanlığı tezkeresi' kabul edildi... 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T21:13+0300

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TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail'in İran ve Gazze başta olmak üzere bölgesel barışı tehdit eden eylemlerine yönelik Meclis Başkanlığı tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi. Tezkerede "İsrail'in Gazze halkına karşı sürdürdüğü soykırımı, bölgesel barışı tehdit eden tüm eylemlerini ve İran'a saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadesine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/devlet-bahceli-irana-yapilan-saldirilar-gostermistir-ki-her-an-teyakkuz-halinde-olmak-1097092578.html

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