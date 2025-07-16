https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/suat-ozcagdastan-bakan-tekine-sahtekarlikla-profesor-oldu-1097919655.html
Suat Özçağdaş’tan Bakan Tekin’e: Sahtekarlıkla profesör oldu
Suat Özçağdaş’tan Bakan Tekin’e: Sahtekarlıkla profesör oldu
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Eğitim Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş, Avukat Harun Karabay ve... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T10:44+0300
2025-07-16T10:44+0300
2025-07-16T10:44+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
suat özçağdaş
yusuf tekin
mustafa hoş
radyo
radyo sputnik
liseye geçiş sistemi (lgs)
chp
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) soru sızdırılma iddialarını anlattı. Bakan Tekin’e de seslenen Özçağdaş, şunları söyledi:Bakan Tekin'in 'geri zekalı' sözlerine yanıtCHP’li Özçağdaş, Mustafa Hoş’un “Siyasilere IQ testi yapılıyor mu? Yusuf Tekin’in ‘gerizekalıya anlatır gibi anlatırım’ sözlerinden sonra kendisinin zeka testiyle ilgili bir kayıt var mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:
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Mustafa Hoş
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
suat özçağdaş, yusuf tekin, mustafa hoş, radyo, radyo sputnik, liseye geçiş sistemi (lgs), chp
suat özçağdaş, yusuf tekin, mustafa hoş, radyo, radyo sputnik, liseye geçiş sistemi (lgs), chp
Suat Özçağdaş’tan Bakan Tekin’e: Sahtekarlıkla profesör oldu
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Eğitim Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş, Avukat Harun Karabay ve Gazeteci Yazar Mine Kırıkkanat oldu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) soru sızdırılma iddialarını anlattı. Bakan Tekin’e de seslenen Özçağdaş, şunları söyledi:
Sızdırılmayacak bir durumda olan bir kitap sızdırılmış, net. Bakan da bunu kabul ediyor. Dolayısıyla ben çalındı-çalınmadı diyemem ama kitapçık sızdırılmış. O PDF dosyası insanların evine birkaç gün önceden gitmiş olabilir. Birileri tarafından bu soruların sızdırıldığını ve bazı çocukların çalıştırıldığını düşünelim geçmişte FETÖ’nün yaptığı gibi. 90 sorudan 1 ya da 2’sini unutmuş, yanlış hatırlıyor ya da taktik olarak bazı soruları boş bırakmış olabilir mi bu insanlar, olabilir. En başarılı olan 5-10 bin kişiye bakmak lazım. Mesele sadece birinci olan 719 çocuk değil. Bakan Tekin’e 10 bin kişiyi yayınla bakalım kimmiş bunlar diyorum. Seninle ilişkisi olan bazı özel okul sahipleri var. Öğretmenlerin hazırladıkları soruların yanı sıra Sayın Bakan’a yakın olan bazı grupların da soru hazırladığı iddiası var.
Bakan Tekin'in 'geri zekalı' sözlerine yanıt
CHP’li Özçağdaş, Mustafa Hoş’un “Siyasilere IQ testi yapılıyor mu? Yusuf Tekin’in ‘gerizekalıya anlatır gibi anlatırım’ sözlerinden sonra kendisinin zeka testiyle ilgili bir kayıt var mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:
Yusuf Tekin’in seviyesi bizim seviyemiz olamaz. Bu ülkenin kurucusu çocuklara bile küçük hanımlar küçük beyler diye hitap eden bir başka seviyeydi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir bakanı böyle bir seviyede olamaz. Kendisi sahtekarlıkla profesör olmuş ve kendisine has yasa çıkarılarak rektör yapılmış birisidir.