Suat Özçağdaş’tan Bakan Tekin’e: Sahtekarlıkla profesör oldu

Sızdırılmayacak bir durumda olan bir kitap sızdırılmış, net. Bakan da bunu kabul ediyor. Dolayısıyla ben çalındı-çalınmadı diyemem ama kitapçık sızdırılmış. O PDF dosyası insanların evine birkaç gün önceden gitmiş olabilir. Birileri tarafından bu soruların sızdırıldığını ve bazı çocukların çalıştırıldığını düşünelim geçmişte FETÖ’nün yaptığı gibi. 90 sorudan 1 ya da 2’sini unutmuş, yanlış hatırlıyor ya da taktik olarak bazı soruları boş bırakmış olabilir mi bu insanlar, olabilir. En başarılı olan 5-10 bin kişiye bakmak lazım. Mesele sadece birinci olan 719 çocuk değil. Bakan Tekin’e 10 bin kişiyi yayınla bakalım kimmiş bunlar diyorum. Seninle ilişkisi olan bazı özel okul sahipleri var. Öğretmenlerin hazırladıkları soruların yanı sıra Sayın Bakan’a yakın olan bazı grupların da soru hazırladığı iddiası var.