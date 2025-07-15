https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/sosyal-medyada-gaziye-hakaret-edildi-sahis-polis-tarafindan-yakalandi-1097910176.html

Sosyal medyada gaziye hakaret edildi: Şahıs polis tarafından yakalandı

Sosyal medyada gaziye hakaret edildi: Şahıs polis tarafından yakalandı

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada bir gaziye hakaret ettiği belirlenen şüpheli İstanbul Ümraniye’de gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında 'halkı kin... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T20:54+0300

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türki̇ye

polis

polis müdahalesi

polis memuru

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hakaret

hakaret davası

gazi

asker

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Sosyal medyada bir gaziye hakaret eden şüpheli, İstanbul Ümraniye'de gözaltına alındı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformunda tekerlekli sandalyede bulunan bir gaziye yapılan aşağılayıcı yorum üzerine harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin Ümraniye’de ikamet ettiği belirlendi. Şüpheli hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

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Sputnik Türkiye

polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis baskını, hakaret, hakaret davası, gazi, asker