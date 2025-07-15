Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/sosyal-medyada-gaziye-hakaret-edildi-sahis-polis-tarafindan-yakalandi-1097910176.html
Sosyal medyada gaziye hakaret edildi: Şahıs polis tarafından yakalandı
Sosyal medyada gaziye hakaret edildi: Şahıs polis tarafından yakalandı
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada bir gaziye hakaret ettiği belirlenen şüpheli İstanbul Ümraniye’de gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında 'halkı kin... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T20:54+0300
2025-07-15T20:54+0300
türki̇ye
polis
polis müdahalesi
polis memuru
polis baskını
hakaret
hakaret davası
gazi
asker
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0d8a2898bb7da6112c032df749862587.jpg
Sosyal medyada bir gaziye hakaret eden şüpheli, İstanbul Ümraniye'de gözaltına alındı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformunda tekerlekli sandalyede bulunan bir gaziye yapılan aşağılayıcı yorum üzerine harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin Ümraniye’de ikamet ettiği belirlendi. Şüpheli hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/chp-lideri-ozel-sehit-ailelerini-gazileri-incitmeden-yurutulecek-bu-surece-mecliste-en-olumlu-1097854192.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6f0b8ca451e325067b0217c154aef4c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis baskını, hakaret, hakaret davası, gazi, asker
polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis baskını, hakaret, hakaret davası, gazi, asker

Sosyal medyada gaziye hakaret edildi: Şahıs polis tarafından yakalandı

20:54 15.07.2025
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
© AA
Abone ol
Sosyal medyada bir gaziye hakaret ettiği belirlenen şüpheli İstanbul Ümraniye’de gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan soruşturma başlattı.
Sosyal medyada bir gaziye hakaret eden şüpheli, İstanbul Ümraniye'de gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformunda tekerlekli sandalyede bulunan bir gaziye yapılan aşağılayıcı yorum üzerine harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin Ümraniye’de ikamet ettiği belirlendi.
Şüpheli hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2025
POLİTİKA
CHP lideri Özel: Şehit ailelerini, gazileri incitmeden yürütülecek bu sürece Meclis'te en olumlu katkıyı vereceğiz
13 Temmuz, 19:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала