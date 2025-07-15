https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/sosyal-medyada-gaziye-hakaret-edildi-sahis-polis-tarafindan-yakalandi-1097910176.html
Sosyal medyada gaziye hakaret edildi: Şahıs polis tarafından yakalandı
Sosyal medyada gaziye hakaret edildi: Şahıs polis tarafından yakalandı
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada bir gaziye hakaret ettiği belirlenen şüpheli İstanbul Ümraniye’de gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında 'halkı kin... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T20:54+0300
2025-07-15T20:54+0300
2025-07-15T20:54+0300
türki̇ye
polis
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polis baskını
hakaret
hakaret davası
gazi
asker
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Sosyal medyada bir gaziye hakaret eden şüpheli, İstanbul Ümraniye'de gözaltına alındı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformunda tekerlekli sandalyede bulunan bir gaziye yapılan aşağılayıcı yorum üzerine harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin Ümraniye’de ikamet ettiği belirlendi. Şüpheli hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/chp-lideri-ozel-sehit-ailelerini-gazileri-incitmeden-yurutulecek-bu-surece-mecliste-en-olumlu-1097854192.html
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polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis baskını, hakaret, hakaret davası, gazi, asker
polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis baskını, hakaret, hakaret davası, gazi, asker
Sosyal medyada gaziye hakaret edildi: Şahıs polis tarafından yakalandı
Sosyal medyada bir gaziye hakaret ettiği belirlenen şüpheli İstanbul Ümraniye’de gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan soruşturma başlattı.
Sosyal medyada bir gaziye hakaret eden şüpheli, İstanbul Ümraniye'de gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformunda tekerlekli sandalyede bulunan bir gaziye yapılan aşağılayıcı yorum üzerine harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin Ümraniye’de ikamet ettiği belirlendi.
Şüpheli hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.