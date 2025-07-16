https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/peskov-rusya-ermenistan-ile-iliskilerini-gelistirmek-istiyor-1097940816.html

Peskov: Rusya Ermenistan ile ilişkilerini geliştirmek istiyor

Peskov: Rusya Ermenistan ile ilişkilerini geliştirmek istiyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ermenistan ile ilişkilerini geliştirmek istediğini belirtti. 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T21:35+0300

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dünya

dmitriy peskov

kremlin

ermenistan

rusya

erivan

şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

avrasya ekonomik birliği (aeb)

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

nikol paşinyan

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Rusya’da yayın yapan Radyo Mayak’a demeç veren Peskov, Rusya’nın Ermenistan ile işbirliğini geliştirmek istediğini, iki ülkeyi çok taraflı formatın yanı sıra yakın ikili ilişkilerin de birleştirdiğini söyledi.Peskov, “Rusya, Ermenistan ile işbirliğini en üst düzeye çıkarmak istiyor; iki ülkeyi çok taraflı formatın yanı sıra yakın ikili ilişkiler de birleştiriyor” dedi.Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeliğinden çıkmak istediği konusuna da değinen Peskov, Erivan'ın aynı zamanda Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) katılmayı da içeren çok vektörlü bir politika izlediğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan daha önce yaptığı açıklamada Ermenistan'ın KGAÖ'den çekilmesini, üyeliğinin dondurulmasından daha olası gördüğünü söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ermenistan-sioye-uyelik-basvurusu-yapti-1097928180.html

ermenistan

rusya

erivan

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Sputnik Türkiye

dmitriy peskov, kremlin, ermenistan, rusya, erivan, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), avrasya ekonomik birliği (aeb), kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), nikol paşinyan