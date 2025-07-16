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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/peskov-rusya-ermenistan-ile-iliskilerini-gelistirmek-istiyor-1097940816.html
Peskov: Rusya Ermenistan ile ilişkilerini geliştirmek istiyor
Peskov: Rusya Ermenistan ile ilişkilerini geliştirmek istiyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ermenistan ile ilişkilerini geliştirmek istediğini belirtti. 16.07.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
dmitriy peskov
kremlin
ermenistan
rusya
erivan
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
avrasya ekonomik birliği (aeb)
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
nikol paşinyan
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Rusya’da yayın yapan Radyo Mayak’a demeç veren Peskov, Rusya’nın Ermenistan ile işbirliğini geliştirmek istediğini, iki ülkeyi çok taraflı formatın yanı sıra yakın ikili ilişkilerin de birleştirdiğini söyledi.Peskov, “Rusya, Ermenistan ile işbirliğini en üst düzeye çıkarmak istiyor; iki ülkeyi çok taraflı formatın yanı sıra yakın ikili ilişkiler de birleştiriyor” dedi.Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeliğinden çıkmak istediği konusuna da değinen Peskov, Erivan'ın aynı zamanda Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) katılmayı da içeren çok vektörlü bir politika izlediğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan daha önce yaptığı açıklamada Ermenistan'ın KGAÖ'den çekilmesini, üyeliğinin dondurulmasından daha olası gördüğünü söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ermenistan-sioye-uyelik-basvurusu-yapti-1097928180.html
ermenistan
rusya
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dmitriy peskov, kremlin, ermenistan, rusya, erivan, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), avrasya ekonomik birliği (aeb), kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), nikol paşinyan
dmitriy peskov, kremlin, ermenistan, rusya, erivan, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), avrasya ekonomik birliği (aeb), kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), nikol paşinyan

Peskov: Rusya Ermenistan ile ilişkilerini geliştirmek istiyor

21:35 16.07.2025
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ermenistan ile ilişkilerini geliştirmek istediğini belirtti.
Rusya’da yayın yapan Radyo Mayak’a demeç veren Peskov, Rusya’nın Ermenistan ile işbirliğini geliştirmek istediğini, iki ülkeyi çok taraflı formatın yanı sıra yakın ikili ilişkilerin de birleştirdiğini söyledi.
Peskov, “Rusya, Ermenistan ile işbirliğini en üst düzeye çıkarmak istiyor; iki ülkeyi çok taraflı formatın yanı sıra yakın ikili ilişkiler de birleştiriyor” dedi.
Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeliğinden çıkmak istediği konusuna da değinen Peskov, Erivan'ın aynı zamanda Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) katılmayı da içeren çok vektörlü bir politika izlediğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
Erivan'ın son birkaç yıldır farklı yönlerde dengeleme çabası içinde olduğunu görüyoruz. Mesela, Avrasya Ekonomik Birliği'ne (AEB) üyeliğin Ermenistan'a neler kazandırdığını iyi biliyoruz; bakalım AB ile yakınlaşma tam olarak ne getirecek.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan daha önce yaptığı açıklamada Ermenistan'ın KGAÖ'den çekilmesini, üyeliğinin dondurulmasından daha olası gördüğünü söylemişti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
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Ermenistan, ŞİÖ'ye üyelik başvurusu yaptı
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