https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/oldurulen-ayse-tokyazin-cesedinin-bavulla-tasindigi-o-anlar-ortaya-cikti-1097926802.html

Öldürülen Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bavulla taşındığı o anlar ortaya çıktı

Öldürülen Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bavulla taşındığı o anlar ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunduğu valizin eski polis olan sevgilisi tarafından evden çıkarılarak bir aracın bagajına yerleştirildiği... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T12:29+0300

2025-07-16T12:29+0300

2025-07-16T12:29+0300

türki̇ye

eyüpsultan

ayşe tokyaz

kadın cinayeti

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Eyüpsultan'da üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunduğu valizin eski polis olan sevgilisi C.K. tarafından evden çıkarılarak bir aracın bagajına yerleştirildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Olayla ilgili aralarında C.K.'nın da bulunduğu yedi şüpheli adliyeye sevk edildi. Kan donduran görüntüler ortaya çıktıİstanbul'da üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın cesedi Eyüpsultan'da yol kenarında bir valiz içerisinde bulunmuştu. Başlatılan soruşturmada ise genç kızın eski polis olan sevgilisi C.K.'nın da bulunduğu yedi kişi gözaltına alınmıştı. Tokyaz'ın cesedinin bulunduğu valizin, C.K. tarafından Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evinden çıkarılıp otomobilin bagajına koyulduğu anlar ise binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, henüz ismi bilinmeyen bir kişinin de valizi araca yerleştirirken C.K'ye yardım etmesi dikkati çekiyor.

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eyüpsultan, ayşe tokyaz, kadın cinayeti