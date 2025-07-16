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Öldürülen Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bavulla taşındığı o anlar ortaya çıktı
Öldürülen Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bavulla taşındığı o anlar ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunduğu valizin eski polis olan sevgilisi tarafından evden çıkarılarak bir aracın bagajına yerleştirildiği... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T12:29+0300
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eyüpsultan
ayşe tokyaz
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Eyüpsultan'da üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunduğu valizin eski polis olan sevgilisi C.K. tarafından evden çıkarılarak bir aracın bagajına yerleştirildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Olayla ilgili aralarında C.K.'nın da bulunduğu yedi şüpheli adliyeye sevk edildi. Kan donduran görüntüler ortaya çıktıİstanbul'da üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın cesedi Eyüpsultan'da yol kenarında bir valiz içerisinde bulunmuştu. Başlatılan soruşturmada ise genç kızın eski polis olan sevgilisi C.K.'nın da bulunduğu yedi kişi gözaltına alınmıştı. Tokyaz'ın cesedinin bulunduğu valizin, C.K. tarafından Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evinden çıkarılıp otomobilin bagajına koyulduğu anlar ise binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, henüz ismi bilinmeyen bir kişinin de valizi araca yerleştirirken C.K'ye yardım etmesi dikkati çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/cansiz-bedeni-valizle-yol-kenarina-atilan-aysenin-ve-zanlinin-son-goruntuleri-ortaya-cikti-1097915402.html
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eyüpsultan, ayşe tokyaz, kadın cinayeti
eyüpsultan, ayşe tokyaz, kadın cinayeti

Öldürülen Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bavulla taşındığı o anlar ortaya çıktı

12:29 16.07.2025
© FotoğrafAyşe Tokyaz
Ayşe Tokyaz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
© Fotoğraf
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Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunduğu valizin eski polis olan sevgilisi tarafından evden çıkarılarak bir aracın bagajına yerleştirildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Eyüpsultan'da üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunduğu valizin eski polis olan sevgilisi C.K. tarafından evden çıkarılarak bir aracın bagajına yerleştirildiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Olayla ilgili aralarında C.K.'nın da bulunduğu yedi şüpheli adliyeye sevk edildi.
© Mustafa Mert KaracaAyşe Tokyaz cinayeti
Ayşe Tokyaz cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
Ayşe Tokyaz cinayeti
© Mustafa Mert Karaca

Kan donduran görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'da üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın cesedi Eyüpsultan'da yol kenarında bir valiz içerisinde bulunmuştu. Başlatılan soruşturmada ise genç kızın eski polis olan sevgilisi C.K.'nın da bulunduğu yedi kişi gözaltına alınmıştı.
Tokyaz'ın cesedinin bulunduğu valizin, C.K. tarafından Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evinden çıkarılıp otomobilin bagajına koyulduğu anlar ise binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, henüz ismi bilinmeyen bir kişinin de valizi araca yerleştirirken C.K'ye yardım etmesi dikkati çekiyor.
Cansız bedeni valizle yol kenarına atılan Ayşe'nin ve zanlının son görüntüleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
TÜRKİYE
Cansız bedeni valizle yol kenarına atılan Ayşe'nin ve zanlının son görüntüleri ortaya çıktı
07:38
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