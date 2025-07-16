https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/cansiz-bedeni-valizle-yol-kenarina-atilan-aysenin-ve-zanlinin-son-goruntuleri-ortaya-cikti-1097915402.html

Cansız bedeni valizle yol kenarına atılan Ayşe'nin ve zanlının son görüntüleri ortaya çıktı

Cansız bedeni valizle yol kenarına atılan Ayşe'nin ve zanlının son görüntüleri ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Eyüpsultan'da cesedi bir valizde yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın, eski erkek arkadaşı ve cinayet zanlısı C.K'nin evine gittiği son... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T07:38+0300

2025-07-16T07:38+0300

2025-07-16T07:40+0300

türki̇ye

eyüpsultan

ayşe tokyaz

adli tıp kurumu

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İstanbul Eyüpsultan'da yol kenarında bir valiz içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın, öldürülmeden önce şüpheli C.K'nin (38) Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiği anlar binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntülerde, Tokyaz'ın şüpheli C.K ile birlikte binaya girmeleri ve asansöre doğru ilerlemeleri yer alıyor.Ne olmuştu?Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü (13 Temmuz) yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu. Sosyal medyada kız kardeşinin açıklamalarıyla dikkat çeken olayda polis ekipleri, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin (38) Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cenazesinin, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Hatay'da toprağa verildiği öğrenilmişti.

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eyüpsultan, ayşe tokyaz, adli tıp kurumu