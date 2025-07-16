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Cansız bedeni valizle yol kenarına atılan Ayşe'nin ve zanlının son görüntüleri ortaya çıktı
Cansız bedeni valizle yol kenarına atılan Ayşe'nin ve zanlının son görüntüleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Eyüpsultan'da cesedi bir valizde yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın, eski erkek arkadaşı ve cinayet zanlısı C.K'nin evine gittiği son... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T07:38+0300
2025-07-16T07:40+0300
türki̇ye
eyüpsultan
ayşe tokyaz
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İstanbul Eyüpsultan'da yol kenarında bir valiz içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın, öldürülmeden önce şüpheli C.K'nin (38) Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiği anlar binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntülerde, Tokyaz'ın şüpheli C.K ile birlikte binaya girmeleri ve asansöre doğru ilerlemeleri yer alıyor.Ne olmuştu?Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü (13 Temmuz) yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu. Sosyal medyada kız kardeşinin açıklamalarıyla dikkat çeken olayda polis ekipleri, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin (38) Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cenazesinin, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Hatay'da toprağa verildiği öğrenilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/avukati-ilk-kez-paylasti-adnan-oktarin-son-hali-ortaya-cikti-1097912333.html
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eyüpsultan, ayşe tokyaz, adli tıp kurumu
eyüpsultan, ayşe tokyaz, adli tıp kurumu

Cansız bedeni valizle yol kenarına atılan Ayşe'nin ve zanlının son görüntüleri ortaya çıktı

07:38 16.07.2025 (güncellendi: 07:40 16.07.2025)
© AACansız bedeni valizle yol kenarına atılan Ayşe'nin ve zanlının son görüntüleri ortaya çıktı
Cansız bedeni valizle yol kenarına atılan Ayşe'nin ve zanlının son görüntüleri ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
© AA
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Eyüpsultan'da cesedi bir valizde yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın, eski erkek arkadaşı ve cinayet zanlısı C.K'nin evine gittiği son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde C.K ile Ayşe binaya beraber giriyor.
İstanbul Eyüpsultan'da yol kenarında bir valiz içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın, öldürülmeden önce şüpheli C.K'nin (38) Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiği anlar binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, Tokyaz'ın şüpheli C.K ile birlikte binaya girmeleri ve asansöre doğru ilerlemeleri yer alıyor.
© FotoğrafAyşe Tokyaz
Ayşe Tokyaz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
Ayşe Tokyaz
© Fotoğraf

Ne olmuştu?

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü (13 Temmuz) yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu. Sosyal medyada kız kardeşinin açıklamalarıyla dikkat çeken olayda polis ekipleri, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin (38) Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cenazesinin, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Hatay'da toprağa verildiği öğrenilmişti.
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