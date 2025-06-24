https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/bakanliktan-ogretmenlerin-il-ici-mazerete-bagli-yer-degisikligi-basvurulariyla-ilgili-duyuru-iki-1097298563.html
Bakanlıktan öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değişikliği başvurularıyla ilgili duyuru: İki aşamalı olacak
Bakanlıktan öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değişikliği başvurularıyla ilgili duyuru: İki aşamalı olacak
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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değişikliği başvurularına ilişkin yaptığı duyuruda başvuruların iki aşamalı alınacağını ve... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
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2025-06-24T20:07+0300
2025-06-24T20:08+0300
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türkiye
milli eğitim bakanlığı (meb)
haberler
atama
öğretmen
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 2025 yılı yaz tatili döneminde öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik ve diğer mazeretler nedeniyle il içinde yer değiştirmek isteyenlerin başvuruları iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak.Öğretmenlerin, birinci aşamada 30 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirmeleri gerekiyor. Ön başvuruları onaylanan öğretmenler ise ikinci aşamada, 10-14 Temmuz tarihlerinde tercih başvurusunda bulunabilecek.Atama işlemleri 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ayrılma işlemleri 17 Temmuz itibarıyla yapılabilecek.Duyuruya ilişkin detaylara personel.meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/msbden-bedelli-askerlik-ucreti-uyarisi-zam-gelmeden-yararlanmak-icin-son-tarih-verildi-1097293167.html
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türkiye, milli eğitim bakanlığı (meb), haberler, atama, öğretmen
türkiye, milli eğitim bakanlığı (meb), haberler, atama, öğretmen
Bakanlıktan öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değişikliği başvurularıyla ilgili duyuru: İki aşamalı olacak
20:07 24.06.2025 (güncellendi: 20:08 24.06.2025)
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değişikliği başvurularına ilişkin yaptığı duyuruda başvuruların iki aşamalı alınacağını ve atamaların 16 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 2025 yılı yaz tatili döneminde öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı.
Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik ve diğer mazeretler nedeniyle il içinde yer değiştirmek isteyenlerin başvuruları iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak.
Öğretmenlerin, birinci aşamada 30 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirmeleri gerekiyor. Ön başvuruları onaylanan öğretmenler ise ikinci aşamada, 10-14 Temmuz tarihlerinde tercih başvurusunda bulunabilecek.
Atama işlemleri 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ayrılma işlemleri 17 Temmuz itibarıyla yapılabilecek.
Duyuruya ilişkin detaylara personel.meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor