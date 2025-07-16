https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/mustafa-denizli-besiktas-ve-fenerbahceyi-degerlendirdi-takim-olamiyorlar-1097915834.html
Mustafa Denizli, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi değerlendirdi: Takım olamıyorlar
Mustafa Denizli, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi değerlendirdi: Takım olamıyorlar
Sputnik Türkiye
Türk futbolunun duayen teknik direktörü Mustafa Denizli, Beşiktaş ve Fenerbahçe’yi değerlendirdi. Denizli, “Beşiktaş nokta transferler yaptı” derken... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T08:04+0300
2025-07-16T08:04+0300
2025-07-16T08:04+0300
spor
mustafa denizli
orkun kökçü
fenerbahçe
beşiktaş
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Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Mustafa Denizli, HT Spor ekranlarında Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye dair önemli değerlendirmelerde bulundu.Beşiktaş’ın yeni transferi Orkun Kökçü’yü değerlendiren Denizli, şunları söyledi:'Beşiktaş nokta transferler yaptı'Beşiktaş’ın transfer politikasını da değerlendiren Denizli, “Beşiktaş nokta transferler yaptı. Sol kanata aldığı futbolcu da (Jurasek) ciddi katkı sağlayacaktır. Jurasek'ten Beşiktaş beklediğinden fazla katkı alabilir diye düşünüyorum. Az ve öz transfer yaptı ama merkez savunmada sıkıntı yaşayabilir, yeterli sayıda oyuncusu yok. Sol kanata da bir transfer yaparsa ligin en iddialı takımlarından birisi olur” ifadelerini kullandı.Fenerbahçe’nin geçen sezonki performansına da değinen deneyimli teknik adam, sarı-lacivertli ekipte hâlâ takım olma sorununun sürdüğünü vurguladı:Mustafa Denizli'nin değerlendirmeleri, yeni sezon öncesi iki ezeli rakibin yol haritasına dair önemli ipuçları taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/besiktasin-yeni-transferi-orkun-kokcu-10-numarali-formayi-giyecek-ilk-hangi-maca-cikacak-1097898828.html
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mustafa denizli, orkun kökçü, fenerbahçe, beşiktaş
mustafa denizli, orkun kökçü, fenerbahçe, beşiktaş
Mustafa Denizli, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi değerlendirdi: Takım olamıyorlar
Türk futbolunun duayen teknik direktörü Mustafa Denizli, Beşiktaş ve Fenerbahçe’yi değerlendirdi. Denizli, “Beşiktaş nokta transferler yaptı” derken, Fenerbahçe için “Takım olamıyor” eleştirisinde bulundu.
Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Mustafa Denizli, HT Spor ekranlarında Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
Beşiktaş’ın yeni transferi Orkun Kökçü’yü değerlendiren Denizli, şunları söyledi:
"Orkun Kökçü baştan artı puanla geliyor, bu da onda bir rahatlık yaratabilir. Bu rahatlık, onu pozitif yönde etkiler. Orkun ciddi derecede kaliteli bir futbolcu. Direkt olarak skor katkısı çok fazla olan ve çalışkan bir futbolcu. Türk kontenjanı açısından da katkı sağlayacaktır. Hem gol atabilen hem de attırabilen bir futbolcu. Beşiktaş ciddi anlamda iyi bir transfer yaptı, ücretine bakınca da ciddi bir rakam."
'Beşiktaş nokta transferler yaptı'
Beşiktaş’ın transfer politikasını da değerlendiren Denizli, “Beşiktaş nokta transferler yaptı. Sol kanata aldığı futbolcu da (Jurasek) ciddi katkı sağlayacaktır. Jurasek'ten Beşiktaş beklediğinden fazla katkı alabilir diye düşünüyorum. Az ve öz transfer yaptı ama merkez savunmada sıkıntı yaşayabilir, yeterli sayıda oyuncusu yok. Sol kanata da bir transfer yaparsa ligin en iddialı takımlarından birisi olur” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe’nin geçen sezonki performansına da değinen deneyimli teknik adam, sarı-lacivertli ekipte hâlâ takım olma sorununun sürdüğünü vurguladı:
“Fenerbahçe, geçen sene takım görüntüsü vermedi. Dolayısıyla orada görev yapan herkesin bu işte payı vardır. Teknik adamından futbolcusuna, hatta yönetimine kadar payı vardır. Fenerbahçe, takım olamıyor. Takım birbirini tamamlayan etkenlerden oluşur. Bu sene bundan dönmesi lazım. Maçta ve çalışmada bunu göremiyorsun. Bu Portekiz kampı muhtemelen onlara iyi gelir. Sen istediğin kadar çok kaliteli kadro kur, takım olamıyorsan hiçbir işe yaramaz. Fenerbahçe bunun büyük sıkıntısını yaşadı.”
Mustafa Denizli'nin değerlendirmeleri, yeni sezon öncesi iki ezeli rakibin yol haritasına dair önemli ipuçları taşıyor.