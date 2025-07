https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/besiktasin-yeni-transferi-orkun-kokcu-10-numarali-formayi-giyecek-ilk-hangi-maca-cikacak-1097898828.html

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü 10 numaralı formayı giyecek: İlk hangi maça çıkacak?

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü 10 numaralı formayı giyecek: İlk hangi maça çıkacak?

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ın ses getiren transferi Orkun Kökçü'nün 10 numaralı formalı giymesi kesinlik kazanırken, Beşiktaş formasıyla ilk kez Shakhtar Donetsk maçında... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T12:34+0300

2025-07-15T12:34+0300

2025-07-15T12:34+0300

spor

orkun kökçü

beşiktaş

shakhtar donetsk

transfer

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0f/1097898672_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38a1308b34ef06bd33b1e2bab432f378.jpg

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü takımıyla birlikte Avusturya kampına katıldı. Ünlü futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği de en çok merak edilen konulardan biriydi. Kökçü'nün 10 numaralı formayı giymesi kesinlik kazanırken, takımının formasıyla ilk kez Shakhtar Donetsk maçında sahaya çıkacağı belirtildi. Transfer süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunan Kökçü, "Çok büyük isimler, büyük efsaneler taşıdı 10 numarayı. Benim için özel. Baskı var, o da güzel bir şey. Baskı olmazsa, en iyi şekilde kendini gösteremezsin. Benim için güzel bir his. Elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. Ben Beşiktaş çocuğuyumBeşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, takımının Avusturya kampına katılmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kendisini 'ben Beşiktaş çocuğuyum' diye tanımlayan Kökçü, "Çok güzel geçti benim için. En mutlu insandım dediğim gibi. Hayatımdaki en özel ve güzel günlerden birisiydi. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Şu anda karşılaşmalar falan bitti, tek odağım maçlar için en iyi şekilde hazırlanmak. Beşiktaş için en iyisini yapmak istiyorum. Bu kulüp için en iyisini yapacağım" dedi.10 numara formayı çok büyük isimlerin, efsanelerin taşıdığını dile getiren Kökçü, "Çok büyük isimler, büyük efsaneler taşıdı 10 numarayı. Benim için özel. Baskı var, o da güzel bir şey. Baskı olmazsa, en iyi şekilde kendini gösteremezsin. Benim için güzel bir his. Elimden geleni yapacağım" diye konuştu. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorumKökçü şu ifadeleri kullandı: "Hocamız ile tanıştım. Kendisi çok iyi birisine benziyor. Direkt planlarını söyledi, nasıl oynamak istediğini anlattı bana. Hocanın isteklerini en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Heyecanlıyım.Türkiye'de bir algı var. Çoğu oyuncu kariyer sonunda gelmeyi tercih ediyor. Bence bizim ligi de hafife almamak lazım. Çok büyük oyuncular geliyor. Ben 24 yaşında geldim. İnşallah ileride de büyük takımlarda oynayan genç oyuncular Türkiye'ye gelir ve ligin kalitesi artar. Belki bu transfer onlar için de bir mesaj olmuştur.Çocukluk hayalimTeklif ilk geldiğinde uyuyordum. Başkanımız sabah mesaj attı, ona dönemedim. Uyandıktan sonra direkt aradım. Başkan, çok net konuştu, 'Orkun Türkiye'ye gelmek ister misin, Beşiktaş'a nasıl bakarsın?' diye sordu. 'Çocukluk hayalim' dedim. Sonra her şey çok çabuk gelişti. Birkaç gün de Benfica'yı bekledik. Başkanın da duruşunu takdir etmek lazım. Sonunda mutluyum. İstediğim yerdeyim.Sezonu iki hafta önce kapattım. Bugüne kadar pek bir şey yapmadım, dinlendim. Şu anda teknik ekiple birlikte çalışma, planlama yapacağız. Shakhtar Donetsk maçına hazır olmak istiyorum ve bunun için elimden geleni yapacağım."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/arda-turan-ilk-macinda-govde-gosterisi-yapti-galibiyet-6-farkla-geldi-1097800990.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

orkun kökçü, beşiktaş, shakhtar donetsk, transfer