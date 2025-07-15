https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/besiktasin-yeni-transferi-orkun-kokcu-10-numarali-formayi-giyecek-ilk-hangi-maca-cikacak-1097898828.html
Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü 10 numaralı formayı giyecek: İlk hangi maça çıkacak?
Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü 10 numaralı formayı giyecek: İlk hangi maça çıkacak?
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ın ses getiren transferi Orkun Kökçü'nün 10 numaralı formalı giymesi kesinlik kazanırken, Beşiktaş formasıyla ilk kez Shakhtar Donetsk maçında... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T12:34+0300
2025-07-15T12:34+0300
2025-07-15T12:34+0300
spor
orkun kökçü
beşiktaş
shakhtar donetsk
transfer
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Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü takımıyla birlikte Avusturya kampına katıldı. Ünlü futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği de en çok merak edilen konulardan biriydi. Kökçü'nün 10 numaralı formayı giymesi kesinlik kazanırken, takımının formasıyla ilk kez Shakhtar Donetsk maçında sahaya çıkacağı belirtildi. Transfer süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunan Kökçü, "Çok büyük isimler, büyük efsaneler taşıdı 10 numarayı. Benim için özel. Baskı var, o da güzel bir şey. Baskı olmazsa, en iyi şekilde kendini gösteremezsin. Benim için güzel bir his. Elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. Ben Beşiktaş çocuğuyumBeşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, takımının Avusturya kampına katılmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kendisini 'ben Beşiktaş çocuğuyum' diye tanımlayan Kökçü, "Çok güzel geçti benim için. En mutlu insandım dediğim gibi. Hayatımdaki en özel ve güzel günlerden birisiydi. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Şu anda karşılaşmalar falan bitti, tek odağım maçlar için en iyi şekilde hazırlanmak. Beşiktaş için en iyisini yapmak istiyorum. Bu kulüp için en iyisini yapacağım" dedi.10 numara formayı çok büyük isimlerin, efsanelerin taşıdığını dile getiren Kökçü, "Çok büyük isimler, büyük efsaneler taşıdı 10 numarayı. Benim için özel. Baskı var, o da güzel bir şey. Baskı olmazsa, en iyi şekilde kendini gösteremezsin. Benim için güzel bir his. Elimden geleni yapacağım" diye konuştu. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorumKökçü şu ifadeleri kullandı: "Hocamız ile tanıştım. Kendisi çok iyi birisine benziyor. Direkt planlarını söyledi, nasıl oynamak istediğini anlattı bana. Hocanın isteklerini en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Heyecanlıyım.Türkiye'de bir algı var. Çoğu oyuncu kariyer sonunda gelmeyi tercih ediyor. Bence bizim ligi de hafife almamak lazım. Çok büyük oyuncular geliyor. Ben 24 yaşında geldim. İnşallah ileride de büyük takımlarda oynayan genç oyuncular Türkiye'ye gelir ve ligin kalitesi artar. Belki bu transfer onlar için de bir mesaj olmuştur.Çocukluk hayalimTeklif ilk geldiğinde uyuyordum. Başkanımız sabah mesaj attı, ona dönemedim. Uyandıktan sonra direkt aradım. Başkan, çok net konuştu, 'Orkun Türkiye'ye gelmek ister misin, Beşiktaş'a nasıl bakarsın?' diye sordu. 'Çocukluk hayalim' dedim. Sonra her şey çok çabuk gelişti. Birkaç gün de Benfica'yı bekledik. Başkanın da duruşunu takdir etmek lazım. Sonunda mutluyum. İstediğim yerdeyim.Sezonu iki hafta önce kapattım. Bugüne kadar pek bir şey yapmadım, dinlendim. Şu anda teknik ekiple birlikte çalışma, planlama yapacağız. Shakhtar Donetsk maçına hazır olmak istiyorum ve bunun için elimden geleni yapacağım."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/arda-turan-ilk-macinda-govde-gosterisi-yapti-galibiyet-6-farkla-geldi-1097800990.html
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orkun kökçü, beşiktaş, shakhtar donetsk, transfer
orkun kökçü, beşiktaş, shakhtar donetsk, transfer
Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü 10 numaralı formayı giyecek: İlk hangi maça çıkacak?
Beşiktaş'ın ses getiren transferi Orkun Kökçü'nün 10 numaralı formalı giymesi kesinlik kazanırken, Beşiktaş formasıyla ilk kez Shakhtar Donetsk maçında oynayacak.
Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü takımıyla birlikte Avusturya kampına katıldı. Ünlü futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği de en çok merak edilen konulardan biriydi. Kökçü'nün 10 numaralı formayı giymesi kesinlik kazanırken, takımının formasıyla ilk kez Shakhtar Donetsk maçında sahaya çıkacağı belirtildi. Transfer süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunan Kökçü, "Çok büyük isimler, büyük efsaneler taşıdı 10 numarayı. Benim için özel. Baskı var, o da güzel bir şey. Baskı olmazsa, en iyi şekilde kendini gösteremezsin. Benim için güzel bir his. Elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, takımının Avusturya kampına katılmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kendisini 'ben Beşiktaş çocuğuyum' diye tanımlayan Kökçü, "Çok güzel geçti benim için. En mutlu insandım dediğim gibi. Hayatımdaki en özel ve güzel günlerden birisiydi. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Şu anda karşılaşmalar falan bitti, tek odağım maçlar için en iyi şekilde hazırlanmak. Beşiktaş için en iyisini yapmak istiyorum. Bu kulüp için en iyisini yapacağım" dedi.
10 numara formayı çok büyük isimlerin, efsanelerin taşıdığını dile getiren Kökçü, "Çok büyük isimler, büyük efsaneler taşıdı 10 numarayı. Benim için özel. Baskı var, o da güzel bir şey. Baskı olmazsa, en iyi şekilde kendini gösteremezsin. Benim için güzel bir his. Elimden geleni yapacağım" diye konuştu.
Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum
Kökçü şu ifadeleri kullandı:
"Hocamız ile tanıştım. Kendisi çok iyi birisine benziyor. Direkt planlarını söyledi, nasıl oynamak istediğini anlattı bana. Hocanın isteklerini en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Heyecanlıyım.
Türkiye'de bir algı var. Çoğu oyuncu kariyer sonunda gelmeyi tercih ediyor. Bence bizim ligi de hafife almamak lazım. Çok büyük oyuncular geliyor. Ben 24 yaşında geldim. İnşallah ileride de büyük takımlarda oynayan genç oyuncular Türkiye'ye gelir ve ligin kalitesi artar. Belki bu transfer onlar için de bir mesaj olmuştur.
Teklif ilk geldiğinde uyuyordum. Başkanımız sabah mesaj attı, ona dönemedim. Uyandıktan sonra direkt aradım. Başkan, çok net konuştu, 'Orkun Türkiye'ye gelmek ister misin, Beşiktaş'a nasıl bakarsın?' diye sordu. 'Çocukluk hayalim' dedim. Sonra her şey çok çabuk gelişti. Birkaç gün de Benfica'yı bekledik. Başkanın da duruşunu takdir etmek lazım. Sonunda mutluyum. İstediğim yerdeyim.
Sezonu iki hafta önce kapattım. Bugüne kadar pek bir şey yapmadım, dinlendim. Şu anda teknik ekiple birlikte çalışma, planlama yapacağız. Shakhtar Donetsk maçına hazır olmak istiyorum ve bunun için elimden geleni yapacağım."