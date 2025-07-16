Meteorolojiden kritik uyarı: Kuvvetli yağışlar ani su baskınını tetikleyebilir, rüzgarın kuvveti artıyor
© DHAFırtına, rüzgar, deniz
© DHA
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16 Temmuz'da Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz, Erzincan, Ardahan, Gaziantep ve Kilis'te kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Doğu ve Güneydoğu'da toz taşınımı hava kalitesini düşürebilir. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgâr orman yangını riskini artırıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Temmuz Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kütahya, Denizli, Afyonkarahisar, Nevşehir, Yozgat, Bolu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Aydın'ın ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı batı bölgelerinde yükselirken diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredecek.
Ani su baskınlarına dikkat
Yağışların, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Erzincan, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava kalitesi düşüyor
Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Orman yangını tetiklenebilir
Rüzgar, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Balıkesir: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne: 37°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul: 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 35°C – Az bulutlu ve açık
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık. Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuzey kıyılarda rüzgar kuvvetli (40-60 km/saat).
Afyonkarahisar: 33°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık. Öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Denizli: 37°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık. Öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
İzmir: 37°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık
Manisa: 39°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla batısı az bulutlu ve açık. Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Adana: 34°C – Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Antalya: 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık. Sabah ve öğle saatlerinde iç kesimlerde yerel sağanak
Hatay: 31°C – Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak
Isparta: 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık. Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık. Güney ve batı kesimleri ile Nevşehir ve Yozgat çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara: 33°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık. Öğle saatlerinde yerel sağanak
Çankırı: 35°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Eskişehir: 33°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık. Öğle saatlerinde yerel sağanak
Konya: 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık. Öğle saatlerinde yerel sağanak
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık. Bolu çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Bolu: 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık. Öğle saatlerinde yerel sağanak
Düzce: 33°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık
Sinop: 34°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'de (Giresun hariç) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Amasya: 33°C – Parçalı ve çok bulutlu
Artvin: 27°C – Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde yerel kuvvetli sağanak
Samsun: 30°C – Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 27°C – Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli sağanak
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla güneyi az bulutlu ve açık. Batısı ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak bekleniyor. Erzurum kuzeyi, Erzincan ve Ardahan’da yerel kuvvetli yağış, güneyde toz taşınımı ve güneydoğuda kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) tahmin ediliyor.
Erzurum: 28°C – Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak, kuzeyde kuvvetli
Kars: 27°C – Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde yerel sağanak
Malatya: 35°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık. Öğle saatlerinde yerel sağanak
Van: 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık. Batısında yerel sağanak bekleniyor. Gaziantep ve Kilis çevrelerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Bölgede toz taşınımı görülecek.
Diyarbakır: 39°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık
Gaziantep: 36°C – Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde yerel kuvvetli sağanak
Mardin: 33°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık
Siirt: 37°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık