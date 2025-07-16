https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/meteorolojiden-kritik-uyari-kuvvetli-yagislar-ani-su-baskinini-tetikleyebilir-ruzgarin-kuvveti-1097913650.html

Meteorolojiden kritik uyarı: Kuvvetli yağışlar ani su baskınını tetikleyebilir, rüzgarın kuvveti artıyor

Meteorolojiden kritik uyarı: Kuvvetli yağışlar ani su baskınını tetikleyebilir, rüzgarın kuvveti artıyor

Sputnik Türkiye

16 Temmuz'da kuvvetli yağış, rüzgar ve toz taşınımı birçok bölgede etkili olacak. Meteoroloji ani su baskını ve orman yangını riskine karşı uyardı.

2025-07-16T06:52+0300

2025-07-16T06:52+0300

2025-07-16T06:52+0300

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

hava durumu

istanbul hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

yağış

sağanak yağış

şiddetli yağış

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/17/1054175308_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_bb7232049b8b416b36ddc8153b36a2bb.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Temmuz Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kütahya, Denizli, Afyonkarahisar, Nevşehir, Yozgat, Bolu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Aydın'ın ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı batı bölgelerinde yükselirken diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredecek. Ani su baskınlarına dikkatYağışların, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Erzincan, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava kalitesi düşüyorDoğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.Orman yangını tetiklenebilirRüzgar, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve az bulutlu, zamanla batısının açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEParçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık. Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuzey kıyılarda rüzgar kuvvetli (40-60 km/saat).AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, zamanla batısı az bulutlu ve açık. Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık. Güney ve batı kesimleri ile Nevşehir ve Yozgat çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık. Bolu çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'de (Giresun hariç) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla güneyi az bulutlu ve açık. Batısı ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak bekleniyor. Erzurum kuzeyi, Erzincan ve Ardahan’da yerel kuvvetli yağış, güneyde toz taşınımı ve güneydoğuda kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık. Batısında yerel sağanak bekleniyor. Gaziantep ve Kilis çevrelerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Bölgede toz taşınımı görülecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/gozde-sahil-kasabasinda-ciplak-ayakla-dolasmak-yasaklandi-500-euroya-kadar-cezasi-var-1097905693.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

16 temmuz hava durumu, meteoroloji uyarısı, kuvvetli yağış, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, ani su baskını, kuvvetli rüzgar, toz taşınımı, hava kalitesi düşüyor, orman yangını riski, marmara hava durumu, akdeniz sağanak, karadeniz yağış, doğu anadolu uyarı, gaziantep yağmur, erzurum hava durumu, ege hava sıcaklığı