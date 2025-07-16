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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/meteorolojiden-kritik-uyari-kuvvetli-yagislar-ani-su-baskinini-tetikleyebilir-ruzgarin-kuvveti-1097913650.html
Meteorolojiden kritik uyarı: Kuvvetli yağışlar ani su baskınını tetikleyebilir, rüzgarın kuvveti artıyor
Meteorolojiden kritik uyarı: Kuvvetli yağışlar ani su baskınını tetikleyebilir, rüzgarın kuvveti artıyor
Sputnik Türkiye
16 Temmuz'da kuvvetli yağış, rüzgar ve toz taşınımı birçok bölgede etkili olacak. Meteoroloji ani su baskını ve orman yangını riskine karşı uyardı.
2025-07-16T06:52+0300
2025-07-16T06:52+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Temmuz Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kütahya, Denizli, Afyonkarahisar, Nevşehir, Yozgat, Bolu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Aydın'ın ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı batı bölgelerinde yükselirken diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredecek. Ani su baskınlarına dikkatYağışların, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Erzincan, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava kalitesi düşüyorDoğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.Orman yangını tetiklenebilirRüzgar, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve az bulutlu, zamanla batısının açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EGEParçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık. Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuzey kıyılarda rüzgar kuvvetli (40-60 km/saat).AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, zamanla batısı az bulutlu ve açık. Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık. Güney ve batı kesimleri ile Nevşehir ve Yozgat çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık. Bolu çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'de (Giresun hariç) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla güneyi az bulutlu ve açık. Batısı ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak bekleniyor. Erzurum kuzeyi, Erzincan ve Ardahan’da yerel kuvvetli yağış, güneyde toz taşınımı ve güneydoğuda kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık. Batısında yerel sağanak bekleniyor. Gaziantep ve Kilis çevrelerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Bölgede toz taşınımı görülecek.
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16 temmuz hava durumu, meteoroloji uyarısı, kuvvetli yağış, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, ani su baskını, kuvvetli rüzgar, toz taşınımı, hava kalitesi düşüyor, orman yangını riski, marmara hava durumu, akdeniz sağanak, karadeniz yağış, doğu anadolu uyarı, gaziantep yağmur, erzurum hava durumu, ege hava sıcaklığı
16 temmuz hava durumu, meteoroloji uyarısı, kuvvetli yağış, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, ani su baskını, kuvvetli rüzgar, toz taşınımı, hava kalitesi düşüyor, orman yangını riski, marmara hava durumu, akdeniz sağanak, karadeniz yağış, doğu anadolu uyarı, gaziantep yağmur, erzurum hava durumu, ege hava sıcaklığı

Meteorolojiden kritik uyarı: Kuvvetli yağışlar ani su baskınını tetikleyebilir, rüzgarın kuvveti artıyor

06:52 16.07.2025
© DHAFırtına, rüzgar, deniz
Fırtına, rüzgar, deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
© DHA
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16 Temmuz'da Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz, Erzincan, Ardahan, Gaziantep ve Kilis'te kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Doğu ve Güneydoğu'da toz taşınımı hava kalitesini düşürebilir. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgâr orman yangını riskini artırıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Temmuz Çarşamba günü hava durumu tahminlerine göre Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kütahya, Denizli, Afyonkarahisar, Nevşehir, Yozgat, Bolu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Aydın'ın ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı batı bölgelerinde yükselirken diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredecek.

Ani su baskınlarına dikkat

Yağışların, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Erzincan, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava kalitesi düşüyor

Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Orman yangını tetiklenebilir

Rüzgar, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Balıkesir: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne: 37°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul: 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 35°C – Az bulutlu ve açık

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık. Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuzey kıyılarda rüzgar kuvvetli (40-60 km/saat).
Afyonkarahisar: 33°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık. Öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Denizli: 37°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık. Öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
İzmir: 37°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık
Manisa: 39°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla batısı az bulutlu ve açık. Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Adana: 34°C – Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Antalya: 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık. Sabah ve öğle saatlerinde iç kesimlerde yerel sağanak
Hatay: 31°C – Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak
Isparta: 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık. Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık. Güney ve batı kesimleri ile Nevşehir ve Yozgat çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara: 33°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık. Öğle saatlerinde yerel sağanak
Çankırı: 35°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Eskişehir: 33°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık. Öğle saatlerinde yerel sağanak
Konya: 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık. Öğle saatlerinde yerel sağanak

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık. Bolu çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Bolu: 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık. Öğle saatlerinde yerel sağanak
Düzce: 33°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık
Sinop: 34°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'de (Giresun hariç) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Amasya: 33°C – Parçalı ve çok bulutlu
Artvin: 27°C – Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde yerel kuvvetli sağanak
Samsun: 30°C – Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 27°C – Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli sağanak

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla güneyi az bulutlu ve açık. Batısı ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak bekleniyor. Erzurum kuzeyi, Erzincan ve Ardahan’da yerel kuvvetli yağış, güneyde toz taşınımı ve güneydoğuda kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) tahmin ediliyor.
Erzurum: 28°C – Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak, kuzeyde kuvvetli
Kars: 27°C – Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde yerel sağanak
Malatya: 35°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık. Öğle saatlerinde yerel sağanak
Van: 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık. Batısında yerel sağanak bekleniyor. Gaziantep ve Kilis çevrelerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Bölgede toz taşınımı görülecek.
Diyarbakır: 39°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık
Gaziantep: 36°C – Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinde yerel kuvvetli sağanak
Mardin: 33°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık
Siirt: 37°C – Parçalı ve çok bulutlu, zamanla açık
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