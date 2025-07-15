https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/gozde-sahil-kasabasinda-ciplak-ayakla-dolasmak-yasaklandi-500-euroya-kadar-cezasi-var-1097905693.html
Gözde sahil kasabasında çıplak ayakla dolaşmak yasaklandı: 500 Euro'ya kadar cezası var
Gözde sahil kasabasında çıplak ayakla dolaşmak yasaklandı: 500 Euro'ya kadar cezası var
Sputnik Türkiye
İtalya'nın ünlü tatil mekanı olan Portofino'da sokaklarda çıplak ayakla dolaşmak başta olmak üzere çok sayıda yasak yürürlüğe girdi. Kurallara uymayanlara ise... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T15:47+0300
2025-07-15T15:47+0300
2025-07-15T15:47+0300
yaşam
i̇talya
turist
yabancı turist
yasak
ceza
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Aşırı turist yoğunluğundan rahatsızlık duyulan İtalya'nın ünlü sahil kasabası Portofino'da 'sert' tedbirler hayata geçirildi. Buna göre üstsüz gezmek, sokaklarda çıplak ayakla dolaşmak, sokakta alkol tüketmek yasak. Kurallara uymayanlara 500 Euro’ya kadar para cezası kesilecek.Sokaklarda içki içmek yasaklandıBugün yürürlüğe giren kurallara göre, şehir merkezinde üstsüz dolaşmak, yüksek sesle eğlenmek ya da kamusal alanlarda piknik yapmak yasak. Yine sokaklarda çıplak ayakla dolaşmak, mayo veya bikiniyle meydanlarda oturmak gibi davranışlar da yasak kapsamında. Kamusal alanlarda alkol tüketimi ise yalnızca restoran ve belirlenmiş özel bölgelerde yapılabilecek. Yollarda veya parklarda yatmak, dilenmek ya da hoparlörle müzik dinlemek de cezaya tabi. Kurallara uymayanlara ise 25 ila 500 Euro arasında değişen para cezalarına çarptırılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/turkiyeden-vizesiz-gidilecek-ulkeler-hangileri-1096586766.html
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i̇talya, turist, yabancı turist, yasak, ceza
i̇talya, turist, yabancı turist, yasak, ceza
Gözde sahil kasabasında çıplak ayakla dolaşmak yasaklandı: 500 Euro'ya kadar cezası var
İtalya'nın ünlü tatil mekanı olan Portofino'da sokaklarda çıplak ayakla dolaşmak başta olmak üzere çok sayıda yasak yürürlüğe girdi. Kurallara uymayanlara ise 500 Euro'ya kadar ceza kesilecek.
Aşırı turist yoğunluğundan rahatsızlık duyulan İtalya'nın ünlü sahil kasabası Portofino'da 'sert' tedbirler hayata geçirildi. Buna göre üstsüz gezmek, sokaklarda çıplak ayakla dolaşmak, sokakta alkol tüketmek yasak. Kurallara uymayanlara 500 Euro’ya kadar para cezası kesilecek.
Sokaklarda içki içmek yasaklandı
Bugün yürürlüğe giren kurallara göre, şehir merkezinde üstsüz dolaşmak, yüksek sesle eğlenmek ya da kamusal alanlarda piknik yapmak yasak. Yine sokaklarda çıplak ayakla dolaşmak, mayo veya bikiniyle meydanlarda oturmak gibi davranışlar da yasak kapsamında. Kamusal alanlarda alkol tüketimi ise yalnızca restoran ve belirlenmiş özel bölgelerde yapılabilecek.
Yollarda veya parklarda yatmak, dilenmek ya da hoparlörle müzik dinlemek de cezaya tabi. Kurallara uymayanlara ise 25 ila 500 Euro arasında değişen para cezalarına çarptırılacak.
İtalya genelinde ise benzer önlemler artıyor. Capri Adası’nda gürültülü ayakkabılar yasakken, Roma’da çeşmelerde yüzmek ve Floransa’da sokakta yemek yemek yasak. Venedik’te ise köprülerde ya da anıtlar etrafında piknik yapmak ciddi cezalara yol açabiliyor.