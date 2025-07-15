https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/gozde-sahil-kasabasinda-ciplak-ayakla-dolasmak-yasaklandi-500-euroya-kadar-cezasi-var-1097905693.html

Gözde sahil kasabasında çıplak ayakla dolaşmak yasaklandı: 500 Euro'ya kadar cezası var

Gözde sahil kasabasında çıplak ayakla dolaşmak yasaklandı: 500 Euro'ya kadar cezası var

Sputnik Türkiye

İtalya'nın ünlü tatil mekanı olan Portofino'da sokaklarda çıplak ayakla dolaşmak başta olmak üzere çok sayıda yasak yürürlüğe girdi. Kurallara uymayanlara ise... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T15:47+0300

2025-07-15T15:47+0300

2025-07-15T15:47+0300

yaşam

i̇talya

turist

yabancı turist

yasak

ceza

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Aşırı turist yoğunluğundan rahatsızlık duyulan İtalya'nın ünlü sahil kasabası Portofino'da 'sert' tedbirler hayata geçirildi. Buna göre üstsüz gezmek, sokaklarda çıplak ayakla dolaşmak, sokakta alkol tüketmek yasak. Kurallara uymayanlara 500 Euro’ya kadar para cezası kesilecek.Sokaklarda içki içmek yasaklandıBugün yürürlüğe giren kurallara göre, şehir merkezinde üstsüz dolaşmak, yüksek sesle eğlenmek ya da kamusal alanlarda piknik yapmak yasak. Yine sokaklarda çıplak ayakla dolaşmak, mayo veya bikiniyle meydanlarda oturmak gibi davranışlar da yasak kapsamında. Kamusal alanlarda alkol tüketimi ise yalnızca restoran ve belirlenmiş özel bölgelerde yapılabilecek. Yollarda veya parklarda yatmak, dilenmek ya da hoparlörle müzik dinlemek de cezaya tabi. Kurallara uymayanlara ise 25 ila 500 Euro arasında değişen para cezalarına çarptırılacak.

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i̇talya, turist, yabancı turist, yasak, ceza