https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/meteorolojiden-ankara-uyarisi-gok-gurultulu-yagis-geliyor-1097935127.html

Meteoroloji'den Ankara uyarısı: Gök gürültülü yağış geliyor

Meteoroloji'den Ankara uyarısı: Gök gürültülü yağış geliyor

Sputnik Türkiye

Ankara'nın kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanak bekleniyor. 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T15:25+0300

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Meteoroloji yeni bir uyarı yayımladı. Ankara'nın kuzey ve doğusu için gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Ankaralılar dikkat: Yağmur geliyorAnkara'nın kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün beklenen gök gürültülü yağışların, 15.00-19.00 saatleri arasında Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.Ankara Valiliği'nden sel uyarısıAnkara Valiliği de son dakika uyarısı ile kentlileri sel ve su baskınlarına karşı uyardı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/meteorolojiden-kritik-uyari-kuvvetli-yagislar-ani-su-baskinini-tetikleyebilir-ruzgarin-kuvveti-1097913650.html

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