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Meteoroloji'den Ankara uyarısı: Gök gürültülü yağış geliyor
Meteoroloji'den Ankara uyarısı: Gök gürültülü yağış geliyor
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Ankara'nın kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanak bekleniyor. 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T15:25+0300
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Meteoroloji yeni bir uyarı yayımladı. Ankara'nın kuzey ve doğusu için gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Ankaralılar dikkat: Yağmur geliyorAnkara'nın kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün beklenen gök gürültülü yağışların, 15.00-19.00 saatleri arasında Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.Ankara Valiliği'nden sel uyarısıAnkara Valiliği de son dakika uyarısı ile kentlileri sel ve su baskınlarına karşı uyardı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/meteorolojiden-kritik-uyari-kuvvetli-yagislar-ani-su-baskinini-tetikleyebilir-ruzgarin-kuvveti-1097913650.html
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ankara hava durumu, ankara yağmur, ankarada bugün hava nasıl
ankara hava durumu, ankara yağmur, ankarada bugün hava nasıl

Meteoroloji'den Ankara uyarısı: Gök gürültülü yağış geliyor

15:25 16.07.2025 (güncellendi: 15:42 16.07.2025)
© Metin AktaşAnkara'da yıldırım
Ankara'da yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
© Metin Aktaş
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Ayrıntılar geliyor
Ankara'nın kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji yeni bir uyarı yayımladı. Ankara'nın kuzey ve doğusu için gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankaralılar dikkat: Yağmur geliyor

Ankara'nın kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün beklenen gök gürültülü yağışların, 15.00-19.00 saatleri arasında Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Fırtına, rüzgar, deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
YAŞAM
Meteorolojiden kritik uyarı: Kuvvetli yağışlar ani su baskınını tetikleyebilir, rüzgarın kuvveti artıyor
06:52

Ankara Valiliği'nden sel uyarısı

Ankara Valiliği de son dakika uyarısı ile kentlileri sel ve su baskınlarına karşı uyardı:
Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankaranın Kuzey ve Doğusunda Yerel Kuvvetli Yağışlara Dikkat. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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