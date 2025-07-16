https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/maliye-bakanligindan-faiz-indirimi-aciklamasi-mehmet-simseke-yonelik-iddialar-yalanlandi-1097918109.html
Maliye Bakanlığı'ndan 'faiz indirimi' açıklaması: Mehmet Şimşek'e yönelik iddialar yalanlandı
Maliye Bakanlığı'ndan 'faiz indirimi' açıklaması: Mehmet Şimşek'e yönelik iddialar yalanlandı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Bakan Mehmet Şimşek'in piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T09:47+0300
2025-07-16T09:47+0300
2025-07-16T09:48+0300
ekonomi̇
hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek
maliye bakanlığı
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Mehmet Şimşek'in faiz indirimi beklentisini dile getirdiğine dair dün birçok haber basında yer aldı. Bakanlık bugün açıklama yaptı ve 'faiz indirimi beklentisinin kişisel beklentisi olduğu' iddialarını yalanladı.Maliye Bakanlığı'ndan faiz açıklamasıHazine ve Maliye Bakanlığı, AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Bakan Mehmet Şimşek'in piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifadenin kişisel beklentisi gibi yansıtıldığına işaret edilerek, "Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır." ifadesini kullandı.Bakanlıktan konuya ilişkin açıklama yapıldı.Bir gazetede yer alan "Şimşek: Bu ay faiz indirimi bekliyorum" başlıklı haberin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/ak-parti-kampinda-asgari-ucret-ve-emekli-maaslari-gundemde-abdulkadir-selvi-mehmet-simsekin-1097886431.html
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hazine ve maliye bakanlığı mehmet şimşek faiz indirimi
hazine ve maliye bakanlığı mehmet şimşek faiz indirimi
Maliye Bakanlığı'ndan 'faiz indirimi' açıklaması: Mehmet Şimşek'e yönelik iddialar yalanlandı
09:47 16.07.2025 (güncellendi: 09:48 16.07.2025)
Hazine ve Maliye Bakanlığı, AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Bakan Mehmet Şimşek'in piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifadenin kişisel beklentisi gibi yansıtıldığına işaret edilerek, "Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır." ifadesini kullandı.
Mehmet Şimşek'in faiz indirimi beklentisini dile getirdiğine dair dün birçok haber basında yer aldı. Bakanlık bugün açıklama yaptı ve 'faiz indirimi beklentisinin kişisel beklentisi olduğu' iddialarını yalanladı.
Maliye Bakanlığı'ndan faiz açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı, AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Bakan Mehmet Şimşek'in piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifadenin kişisel beklentisi gibi yansıtıldığına işaret edilerek, "Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır." ifadesini kullandı.
Bakanlıktan konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Bir gazetede yer alan "Şimşek: Bu ay faiz indirimi bekliyorum" başlıklı haberin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifade, kişisel beklentisi gibi yansıtılmıştır. Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır. Bu çerçevede, tarafımızca doğruluğu teyit edilmeyen kulis ya da perde arkası adı altında yapılan haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır."