https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/maliye-bakanligindan-faiz-indirimi-aciklamasi-mehmet-simseke-yonelik-iddialar-yalanlandi-1097918109.html

Maliye Bakanlığı'ndan 'faiz indirimi' açıklaması: Mehmet Şimşek'e yönelik iddialar yalanlandı

Maliye Bakanlığı'ndan 'faiz indirimi' açıklaması: Mehmet Şimşek'e yönelik iddialar yalanlandı

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Bakan Mehmet Şimşek'in piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T09:47+0300

2025-07-16T09:47+0300

2025-07-16T09:48+0300

ekonomi̇

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

maliye bakanlığı

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Mehmet Şimşek'in faiz indirimi beklentisini dile getirdiğine dair dün birçok haber basında yer aldı. Bakanlık bugün açıklama yaptı ve 'faiz indirimi beklentisinin kişisel beklentisi olduğu' iddialarını yalanladı.Maliye Bakanlığı'ndan faiz açıklamasıHazine ve Maliye Bakanlığı, AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Bakan Mehmet Şimşek'in piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifadenin kişisel beklentisi gibi yansıtıldığına işaret edilerek, "Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır." ifadesini kullandı.Bakanlıktan konuya ilişkin açıklama yapıldı.Bir gazetede yer alan "Şimşek: Bu ay faiz indirimi bekliyorum" başlıklı haberin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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hazine ve maliye bakanlığı mehmet şimşek faiz indirimi