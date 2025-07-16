https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/kremlinden-tum-taraflara-cagri-kieve-muzakereler-konusunda-baski-yapin-1097921882.html

Kremlin'den tüm taraflara çağrı: Kiev'e müzakereler konusunda baskı yapın

Kremlin'den tüm taraflara çağrı: Kiev'e müzakereler konusunda baskı yapın

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 2 Haziran'da gerçekleştirilen 2. tur müzakerelerin ardından Kiev'in tutumu nedeniyle 3.'sü yapılamayan Rusya-Ukrayna barış müzakereleri hakkında... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T11:24+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin üçüncü turunun yapılması için tüm tarafları Kiev'e baskı yapmaya çağırdıklarını söyledi.Müzakerelerin sürmesi için Kiev'e baskı yapılması gerektiğini belirten Peskov, "Herkesi bunu yapmaya çağırıyoruz. Mevcut durumda ana unsur, ABD'nin, yani Başkan Trump ve ekibinin arabuluculuk çabalarıdır. Birçok açıklama yapıldı, hayal kırıklığına ilişkin birçok söz sarf edildi. Elbette, biz de buna paralel olarak Ukrayna tarafına baskı uygulanmasını umuyoruz" dedi.'ABD'den uzun menzilli füze sevkiyatı söz konusu değil'Başkan Trump'ın Ukrayna'ya Patriot füzeleri de dahil silah sevkiyatıyla ilgili yeni adımı hakkında konuşan Peskov, ABD'den uzun menzilli füze sevkiyatının söz konusu olmadığını düşündüklerini söyledi.Peskov, şu an itibarıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD'li mevkidaşı Donald Trump arasında yeni bir telefon görüşmesi planlanmadığını da bildirdi.'Avrupa, tamamen dizginsiz militarist bir tavır sergiliyor'Peskov, Avrupa'nın Kiev'e silah tedariki konusunda tamamen dizginsiz bir militarist tavır sergilediğine dikkat çekti."Şimdiye dek Avrupalıların tam anlamıyla dizginsiz bir militarist tavır sergilediklerini ve savaşı daha da körüklemek için silah satın almaya sonsuz para harcama niyetlerini ilan ettiklerini görüyoruz" diye devam eden Peskov, Avrupa'da Kiev'e silah tedarikini kimin ödeyeceği konusunda görüş ayrılıkları olduğunun da altını çizdi.Silah sevkiyatının ABD için bir 'iş' olduğunu da kaydeden Kremlin Sözcüsü, "Bu bir iş. Daha önce de sevkiyatlar oluyordu. Kimse onları durdurmadı. Mesele sadece kimin ödeyeceği. Şimdi bunları bazı Avrupalılar ödeyecek" diye konuştu.Peskov, Avrupalıların Kiev'e bazı silahları teslim etmeme konusunda sağduyulu davranmaya başlayacağını umduklarını da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/zaharova-avrupalilar-olmek-uzere-olan-birinin-yemek-parasini-oduyor-1097919522.html

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