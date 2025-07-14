https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/londrada-dusen-kucuk-yolcu-ucaginda-can-kaybi-belirsizligini-koruyor-1097856588.html

Londra'da düşen küçük yolcu uçağında can kaybı belirsizliğini koruyor

Londra'da düşen küçük yolcu uçağında can kaybı belirsizliğini koruyor

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin güneydoğusundaki Essex bölgesinde yer alan Londra Southend Havalimanı’ndan havalanan küçük bir uçak, dün kalkıştan kısa süre sonra düştü. Can... 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T07:18+0300

2025-07-14T07:18+0300

2025-07-14T07:18+0300

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essex

uçak

uçak kazası

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Yerel basında yer alan haberlere göre, 13 Temmuz Pazar günü yerel saatle 16.00 sularında meydana gelen olayda Beech B200 Super King Air tipi küçük yolcu uçağı, kalkıştan hemen sonra yere çakıldı ve büyük bir patlamayla alev aldı.Olayın ardından havalimanı çevresinde yoğun duman bulutu yükseldi. Kazaya müdahale için bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Can kaybı sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Uçağın, Hollanda’nın Lelystad kentine gitmek üzere havalandığı öğrenildi.Uçağın alevler içinde kaldığı görüldüEssex Polisi, olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada, 12 metre uzunluğunda tek bir uçağın karıştığı ciddi bir olay ihbarı aldıklarını bildirdi.Açıklamada, olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtilirken, uçakta kaç kişinin bulunduğuna ve can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadığı ifade edildi.Görgü tanıkları, uçağın havalanmasının ardından kontrolden çıkarak yere çakıldığını, ardından yoğun dumanla birlikte yandığını aktardı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın olay yerinde alevler içinde kaldığı görüldü.

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