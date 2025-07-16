https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/fransada-borc-krizi-sosyal-harcamalar-dondurulacak-tatiller-iptal-edilecek-1097912591.html
Fransa’da borç krizi: Sosyal harcamalar dondurulacak, tatiller iptal edilecek
Fransa’da borç krizi: Sosyal harcamalar dondurulacak, tatiller iptal edilecek
Sputnik Türkiye
Fransa Başbakanı François Bayrou, 2026 yılı devlet bütçesini açıkladı. Yapılan açıklamada, ülkenin yüksek borç yüküne karşı kapsamlı kemer sıkma önlemleri... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T00:49+0300
2025-07-16T00:49+0300
2025-07-16T00:57+0300
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fransa i̇çişleri bakanlığı
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Fransa Başbakanı François Bayrou, bazı resmi tatillerin iptal edileceğini ve kamu harcamalarında ciddi kesintiler yapılacağını açıkladı.2026 yılı devlet bütçesini açıklayan Bayrou, savunma sektörü hariç tüm kamu harcamalarının dondurulacağını ve sosyal yardımların 2025 seviyesinde kalacağını belirtti. Ayrıca haksız hastalık izni gibi sosyal yardım suiistimallerine karşı daha sıkı tedbirler alınacağı, bazı emekli maaşlarının artırılmayacağı ve sağlık sektöründe yıllık beş milyar euro kesintiye gidileceği açıklandı.Yaklaşık 3 bin kamu çalışanının işine son verileceği bildirilirken, yüksek gelir grubuna yönelik yeni katkılar da gündeme getirildi. Ancak bu vergi artışlarının parlamento kararıyla netleşeceği vurgulandı. Bayrou, çabaların toplumda adil şekilde paylaşılması gerektiğini ifade etti.Ekonomik verimliliği artırmak amacıyla 6 Nisan (Paskalya Pazartesisi) ve 8 Mayıs tatillerinin iptali önerildi. Bu adımın bütçeye birkaç milyar euro katkı sağlayacağı öne sürüldü. Hükümet, yıl sonu büyüme tahminini de yüzde 0.9'dan yüzde 0.7’ye düşürmek zorunda kaldığını açıkladı.Ancak bütçe tasarısının Ulusal Meclis’te onaylanıp onaylanmayacağının belirsizliğini koruduğu ifade edildi. Ulusal Birlik Partisi, resmi tatil iptallerini kesinlikle kabul etmeyeceklerini duyururken, bütçe görüşmeleri sırasında hükümetin düşme riskinin yüksek olduğu yorumları yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/fransa-yonetiminin-tahmini-2030-yilina-kadar-avrupada-buyuk-savas-kopar-1097903999.html
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Fransa’da borç krizi: Sosyal harcamalar dondurulacak, tatiller iptal edilecek
00:49 16.07.2025 (güncellendi: 00:57 16.07.2025)
Fransa Başbakanı François Bayrou, 2026 yılı devlet bütçesini açıkladı. Yapılan açıklamada, ülkenin yüksek borç yüküne karşı kapsamlı kemer sıkma önlemleri alınacağı ifade edildi. Bayrou, ulusal açığın GSYİH’nin yüzde 4.6’sının altına indirilmesinin hedeflendiğini, bu doğrultuda savunma hariç tüm kamu harcamalarının dondurulacağını duyurdu.
Fransa Başbakanı François Bayrou, bazı resmi tatillerin iptal edileceğini ve kamu harcamalarında ciddi kesintiler yapılacağını açıkladı.
2026 yılı devlet bütçesini açıklayan Bayrou, savunma sektörü hariç tüm kamu harcamalarının dondurulacağını ve sosyal yardımların 2025 seviyesinde kalacağını belirtti. Ayrıca haksız hastalık izni gibi sosyal yardım suiistimallerine karşı daha sıkı tedbirler alınacağı, bazı emekli maaşlarının artırılmayacağı ve sağlık sektöründe yıllık beş milyar euro kesintiye gidileceği açıklandı.
Yaklaşık 3 bin kamu çalışanının işine son verileceği bildirilirken, yüksek gelir grubuna yönelik yeni katkılar da gündeme getirildi. Ancak bu vergi artışlarının parlamento kararıyla netleşeceği vurgulandı. Bayrou, çabaların toplumda adil şekilde paylaşılması gerektiğini ifade etti.
Ekonomik verimliliği artırmak amacıyla 6 Nisan (Paskalya Pazartesisi) ve 8 Mayıs tatillerinin iptali önerildi. Bu adımın bütçeye birkaç milyar euro katkı sağlayacağı öne sürüldü. Hükümet, yıl sonu büyüme tahminini de yüzde 0.9'dan yüzde 0.7’ye düşürmek zorunda kaldığını açıkladı.
Ancak bütçe tasarısının Ulusal Meclis’te onaylanıp onaylanmayacağının belirsizliğini koruduğu ifade edildi. Ulusal Birlik Partisi, resmi tatil iptallerini kesinlikle kabul etmeyeceklerini duyururken, bütçe görüşmeleri sırasında hükümetin düşme riskinin yüksek olduğu yorumları yapıldı.