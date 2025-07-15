https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/fransa-yonetiminin-tahmini-2030-yilina-kadar-avrupada-buyuk-savas-kopar-1097903999.html

Fransa yönetiminin tahmini: 2030 yılına kadar Avrupa'da büyük savaş kopar

Fransa yönetiminin tahmini: 2030 yılına kadar Avrupa'da büyük savaş kopar

Sputnik Türkiye

Fransız yetkililerin hazırladığı 2025 Stratejik Ulusal İnceleme Raporu’nda (RNS), 2030 yılına kadar büyük bir savaşın yaşanması, başta Fransa olmak üzere... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T14:36+0300

2025-07-15T14:36+0300

2025-07-15T14:37+0300

dünya

fransa

avrupa

rusya

savaş

fransa ulusal savunma ve güvenlik genel sekreterliği (sgdsn)

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Fransa Savunma ve Ulusal Güvenlik Genel Sekreterliği’nin (SGDSN) internet sitesinde yayınlanan raporda, dünyanın Avrupa'nın ulusal sınırlarının ötesinde büyük ölçekli, yüksek yoğunluklu savaş tehdidinin arttığı yeni bir döneme girdiği ifade edildi. Aynı zamanda Fransa topraklarının büyük hibrit saldırılara maruz kalabileceği kaydedildi.‘Rus tehdidinin’ defalarca ifade edildiği raporda ‘Rusya’, ‘Rus’ ve ‘Moskova’ kelimelerine en az 80 kez rastlanıyor. Belgede, özellikle Rusya'nın önümüzdeki 3-5 yıl içinde Avrupa'ya saldırabileceği öne sürüldü ama bu iddiayı destekleyen hiçbir somut delil sunulmadı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Rusya'nın NATO ülkelerine saldırma niyetinde olmadığını ve bu tür korkuların abartılı olduğunu vurgulamıştı. Putin'e göre, Batılı politikacılar dikkatleri iç sorunlardan uzaklaştırmak için ‘Rus tehdidini’ kullanıyor, ama birçok kişinin bunun kurgu olduğunu biliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/bati-trumpin-rusyaya-yonelik-ilimli-tavrindan-memnun-degil-1097902944.html

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fransa, avrupa, rusya, savaş, fransa ulusal savunma ve güvenlik genel sekreterliği (sgdsn)