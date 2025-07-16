https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/fransa-ukrayna-icin-abdden-silah-aliminda-yer-almayacak-1097923335.html
‘Fransa, Ukrayna için ABD'den silah alımında yer almayacak’
‘Fransa, Ukrayna için ABD'den silah alımında yer almayacak’
Sputnik Türkiye
Fransa’nın kendi askeri üretimini geliştirmek istediği için Ukrayna için ABD yapımı silahlarının satın alınması sürecine katılmayı düşünmediği belirtildi. 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T11:34+0300
2025-07-16T11:34+0300
2025-07-16T11:50+0300
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Politico gazetesi, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede Ukrayna ordusu için silah satın almaya hazır ülkeleri sıralarken Fransa'dan söz etmediğine dikkat çekti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un uzun zamandır Avrupa ülkelerine kendi silah sanayisini geliştirme çağrısını yaptığı anımsatılan yazıda, “Bu nedenle Paris, Amerikan silahlarını satın alma girişimine katılmayacak” ifadesi kullanıldı.Daha önce selefi Joe Biden'ı Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık askeri yardım sağladığı gerekçesiyle eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz'da Kiev için yeni bir silah tedarik planını açıklamıştı. Bu plana göre ABD, Avrupa ülkelerine silah satacak, bu ülkeler de silahları Ukrayna'ya iletecek ve kendi stoklarını Amerikalı üreticilerden yapacağı yeni alımlarla yenileyecek.Çekya bu projeye katılmayı reddetmişti. Başbakan Petr Fiala, Ukrayna'ya başka yollarla yardım ettiklerini savunmuştu.Rusya, Batı'dan gelen askeri yardımların Ukrayna için iyi olmadığını ve çatışmayı daha da uzattığını defalarca dile getirirken, silah sevkiyatının Rus ordusu için meşru hedef haline geldiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/bati-dortlusunden-iranla-anlasmaya-varilmasi-icin-son-tarih-1097919069.html
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fransa, ukrayna, silah, abd, donald trump, joe biden
fransa, ukrayna, silah, abd, donald trump, joe biden
‘Fransa, Ukrayna için ABD'den silah alımında yer almayacak’
11:34 16.07.2025 (güncellendi: 11:50 16.07.2025)
Fransa’nın kendi askeri üretimini geliştirmek istediği için Ukrayna için ABD yapımı silahlarının satın alınması sürecine katılmayı düşünmediği belirtildi.
Politico gazetesi, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede Ukrayna ordusu için silah satın almaya hazır ülkeleri sıralarken Fransa'dan söz etmediğine dikkat çekti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un uzun zamandır Avrupa ülkelerine kendi silah sanayisini geliştirme çağrısını yaptığı anımsatılan yazıda, “Bu nedenle Paris, Amerikan silahlarını satın alma girişimine katılmayacak” ifadesi kullanıldı.
Daha önce selefi Joe Biden'ı Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık askeri yardım sağladığı gerekçesiyle eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz'da Kiev için yeni bir silah tedarik planını açıklamıştı. Bu plana göre ABD, Avrupa ülkelerine silah satacak, bu ülkeler de silahları Ukrayna'ya iletecek ve kendi stoklarını Amerikalı üreticilerden yapacağı yeni alımlarla yenileyecek.
Çekya bu projeye katılmayı reddetmişti. Başbakan Petr Fiala, Ukrayna'ya başka yollarla yardım ettiklerini savunmuştu.
Rusya, Batı'dan gelen askeri yardımların Ukrayna için iyi olmadığını ve çatışmayı daha da uzattığını defalarca dile getirirken, silah sevkiyatının Rus ordusu için meşru hedef haline geldiğini ifade etmişti.