https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/bati-dortlusunden-iranla-anlasmaya-varilmasi-icin-son-tarih-1097919069.html

Batı dörtlüsünden İran’la anlaşmaya varılması için son tarih

Batı dörtlüsünden İran’la anlaşmaya varılması için son tarih

Sputnik Türkiye

ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin, İran’la nükleer anlaşmaya varılması için son tarihin Ağustos sonu olarak belirlenmesine, aksi takdirde İran'a yönelik... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T10:12+0300

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Axios portalı, kaynaklarından aktardığı haberinde, ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin İran’la nükleer anlaşmaya varılması için son tarih belirlediğini bildirdi.Haberde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Fransa, Almanya ve İngiltere’den mevkidaşları ile Pazartesi günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bu konuda mutabakata varıldığı ifade edildi.Bu tarihe kadar yeni bir anlaşmaya varılmaması durumunda, üç Avrupa ülkesinin, 2015 İran Anlaşması kapsamında kaldırılan tüm yaptırımların otomatik olarak yeniden uygulanması için bir mekanizmayı harekete geçirmeyi planladığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ermenistanda-is-insani-karapetyana-kara-para-aklama-suclamasi--1097918633.html

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i̇ran, abd, almanya, fransa, i̇ngiltere, anlaşma, yaptırım