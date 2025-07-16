https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/bati-dortlusunden-iranla-anlasmaya-varilmasi-icin-son-tarih-1097919069.html
Batı dörtlüsünden İran’la anlaşmaya varılması için son tarih
Batı dörtlüsünden İran’la anlaşmaya varılması için son tarih
Sputnik Türkiye
ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin, İran’la nükleer anlaşmaya varılması için son tarihin Ağustos sonu olarak belirlenmesine, aksi takdirde İran'a yönelik... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T10:12+0300
2025-07-16T10:12+0300
2025-07-16T10:14+0300
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anlaşma
yaptırım
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Axios portalı, kaynaklarından aktardığı haberinde, ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin İran’la nükleer anlaşmaya varılması için son tarih belirlediğini bildirdi.Haberde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Fransa, Almanya ve İngiltere’den mevkidaşları ile Pazartesi günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bu konuda mutabakata varıldığı ifade edildi.Bu tarihe kadar yeni bir anlaşmaya varılmaması durumunda, üç Avrupa ülkesinin, 2015 İran Anlaşması kapsamında kaldırılan tüm yaptırımların otomatik olarak yeniden uygulanması için bir mekanizmayı harekete geçirmeyi planladığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ermenistanda-is-insani-karapetyana-kara-para-aklama-suclamasi--1097918633.html
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i̇ran, abd, almanya, fransa, i̇ngiltere, anlaşma, yaptırım
i̇ran, abd, almanya, fransa, i̇ngiltere, anlaşma, yaptırım
Batı dörtlüsünden İran’la anlaşmaya varılması için son tarih
10:12 16.07.2025 (güncellendi: 10:14 16.07.2025)
ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin, İran’la nükleer anlaşmaya varılması için son tarihin Ağustos sonu olarak belirlenmesine, aksi takdirde İran'a yönelik daha önce kaldırılan yaptırımların yeniden yürürlüğe girmesine karar verdiği belirtildi.
Axios portalı, kaynaklarından aktardığı haberinde, ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin İran’la nükleer anlaşmaya varılması için son tarih belirlediğini bildirdi.
Haberde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Fransa, Almanya ve İngiltere’den mevkidaşları ile Pazartesi günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bu konuda mutabakata varıldığı ifade edildi.
Bu tarihe kadar yeni bir anlaşmaya varılmaması durumunda, üç Avrupa ülkesinin, 2015 İran Anlaşması kapsamında kaldırılan tüm yaptırımların otomatik olarak yeniden uygulanması için bir mekanizmayı harekete geçirmeyi planladığı kaydedildi.