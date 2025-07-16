https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ekrem-imamoglu-davasinda-karar-hedef-gostermekten-beraat-hakaretten-ceza-1097930297.html
Ekrem İmamoğlu davasında karar: Hedef göstermekten beraat, hakaretten ceza
Ekrem İmamoğlu davasında karar: Hedef göstermekten beraat, hakaretten ceza
Sputnik Türkiye
Görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik ifadeleri nedeniyle yargılandığı davada... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T13:41+0300
2025-07-16T13:41+0300
2025-07-16T13:44+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
akın gürlek
i̇stanbul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097596039_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8b46af86823d9ccc2a8ef1aacdd9e3b1.jpg
Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul Adliyesi’nde hâkim karşısına çıktı. Yargılandığı davada, “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret”, “tehdit” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamaları bulunuyordu.Hedef gösterme suçlamasından beraat ettiMahkeme, İmamoğlu'nun 20 Ocak’ta katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında yaptığı açıklamaları inceledi. “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.Hakaret ve tehdit suçlarından hapis cezasıAncak mahkeme, İmamoğlu’nu, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, tehdit suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı. Böylece toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmiş oldu.Siyasi yasak çıkmadıVerilen cezaların ardından kamuoyunda sıkça tartışılan "siyasi yasak" ihtimali gerçekleşmedi. İmamoğlu, bu cezalarla birlikte herhangi bir siyasi yasakla karşı karşıya kalmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/ekrem-imamogluna-diploma-davasi-hakim-karsisina-cikacagi-tarih-belli-oldu-1097697381.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097596039_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c0c2789658cdd322f386438e4d9600ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ekrem i̇mamoğlu, akın gürlek, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu, akın gürlek, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
Ekrem İmamoğlu davasında karar: Hedef göstermekten beraat, hakaretten ceza
13:41 16.07.2025 (güncellendi: 13:44 16.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik ifadeleri nedeniyle yargılandığı davada, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçundan beraat etti. Ancak, "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından toplam 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul Adliyesi’nde hâkim karşısına çıktı. Yargılandığı davada, “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret”, “tehdit” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamaları bulunuyordu.
Hedef gösterme suçlamasından beraat etti
Mahkeme, İmamoğlu'nun 20 Ocak’ta katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında yaptığı açıklamaları inceledi. “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.
Hakaret ve tehdit suçlarından hapis cezası
Ancak mahkeme, İmamoğlu’nu, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, tehdit suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı. Böylece toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmiş oldu.
Verilen cezaların ardından kamuoyunda sıkça tartışılan "siyasi yasak" ihtimali gerçekleşmedi. İmamoğlu, bu cezalarla birlikte herhangi bir siyasi yasakla karşı karşıya kalmadı.