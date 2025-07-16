https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ekrem-imamoglu-davasinda-karar-hedef-gostermekten-beraat-hakaretten-ceza-1097930297.html

Ekrem İmamoğlu davasında karar: Hedef göstermekten beraat, hakaretten ceza

Ekrem İmamoğlu davasında karar: Hedef göstermekten beraat, hakaretten ceza

Sputnik Türkiye

Görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik ifadeleri nedeniyle yargılandığı davada... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T13:41+0300

2025-07-16T13:41+0300

2025-07-16T13:44+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

akın gürlek

i̇stanbul

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

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Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul Adliyesi’nde hâkim karşısına çıktı. Yargılandığı davada, “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret”, “tehdit” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamaları bulunuyordu.Hedef gösterme suçlamasından beraat ettiMahkeme, İmamoğlu'nun 20 Ocak’ta katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında yaptığı açıklamaları inceledi. “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.Hakaret ve tehdit suçlarından hapis cezasıAncak mahkeme, İmamoğlu’nu, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, tehdit suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı. Böylece toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmiş oldu.Siyasi yasak çıkmadıVerilen cezaların ardından kamuoyunda sıkça tartışılan "siyasi yasak" ihtimali gerçekleşmedi. İmamoğlu, bu cezalarla birlikte herhangi bir siyasi yasakla karşı karşıya kalmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/ekrem-imamogluna-diploma-davasi-hakim-karsisina-cikacagi-tarih-belli-oldu-1097697381.html

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ekrem i̇mamoğlu, akın gürlek, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)