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Ekrem İmamoğlu'na 'diploma' davası: Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Ekrem İmamoğlu'na 'diploma' davası: Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında, sahte diploma iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Resmi belgede... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T12:56+0300
2025-07-08T13:00+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
diploma
dava
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda büyük yankı uyandıran sahte diploma iddiaları nedeniyle hakim karşısına çıkıyor. Hakkında hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçunu işlediği öne sürüldü.Savcılık 8 yıl 9 aya kadar hapis istediİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, İmamoğlu için 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi. Savcılık, İmamoğlu’nun lisans eğitimine ilişkin sunduğu diplomaların gerçeği yansıtmadığı ve resmi kurumlardaki işlemlerde bu belgeleri kullandığı yönünde deliller bulunduğunu öne sürdü.İlk duruşma 11 Eylül’deİddianamenin kabul edilmesiyle birlikte dava süreci resmen başlamış oldu. Ekrem İmamoğlu, 11 Eylül 2025 tarihinde saat 13.00’te İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/ekrem-imamogluna-sahte-diploma-iddianamesi-8-yil-9-ay-hapis-cezasi-istendi-1097595458.html
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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), diploma, dava
ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), diploma, dava

Ekrem İmamoğlu'na 'diploma' davası: Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

12:56 08.07.2025 (güncellendi: 13:00 08.07.2025)
© AAEkrem İmamoğlu için siyasi yasak talebi
Ekrem İmamoğlu için siyasi yasak talebi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında, sahte diploma iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Resmi belgede sahtecilik suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapsi istenen İmamoğlu’nun yargılaması, 11 Eylül günü saat 13.00’te İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda büyük yankı uyandıran sahte diploma iddiaları nedeniyle hakim karşısına çıkıyor. Hakkında hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçunu işlediği öne sürüldü.

Savcılık 8 yıl 9 aya kadar hapis istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, İmamoğlu için 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi. Savcılık, İmamoğlu’nun lisans eğitimine ilişkin sunduğu diplomaların gerçeği yansıtmadığı ve resmi kurumlardaki işlemlerde bu belgeleri kullandığı yönünde deliller bulunduğunu öne sürdü.

İlk duruşma 11 Eylül’de

İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte dava süreci resmen başlamış oldu. Ekrem İmamoğlu, 11 Eylül 2025 tarihinde saat 13.00’te İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.
Ekrem İmamoğlu için siyasi yasak talebi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
TÜRKİYE
Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' iddianamesi: 8 yıl 9 ay hapis cezası istendi
4 Temmuz, 11:08
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