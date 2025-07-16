Ekonomist Topkurulu: Trump gümrük vergileri ile ABD’nin çöküşünü durdurmak istiyor ama başaramayacak

Amerika Birleşik Devletleri neden gümrük vergisini bir silah olarak kullanabiliyor? Öncelikle şunu bilmek gerekir: Amerika Birleşik Devletleri neden gümrük vergisini bir silah olarak kullanabiliyor? Çünkü Amerika, dünyada en büyük ithalatçı ülke konumunda. Yıllık ithalat hacmi yaklaşık 3 trilyon dolar. Bu devasa ithalat sayesinde ABD, pek çok dünya ülkesiyle ciddi ticari ilişkiler geliştirmiş durumda. İlk olarak Kanada ve Meksika’ya yönelik olarak bu “gümrük vergisi silahını” kullandı ve bu uygulamayı belli ölçülerde hayata geçirdi. Ardından Avrupa, Çin, Güney Kore ve Japonya gibi ülkeleri de hedef aldı. Amerika’nın yapmak istediği şuydu: Daha önce iktidarda olan küreselciler, ellerindeki para silahını kullanarak büyük çapta ithalat yapıyor ve Amerikan doları üzerinden ciddi bir senyoraj geliri elde ediyorlardı. Senyoraj geliri, yani bedavaya para basıp bu parayı dünyaya dağıtarak avantaj sağlıyorlardı. Bunu anlamak çok önemli. Düşünün: Elinizde dolar gibi rezerv para olan bir para birimi var. Bu parayı bedavaya basıyor ve ithalat yaparak ülkeye mal sokuyorsunuz. Ne kadar çok ithalat yaparsanız, o kadar bedavaya mal almış oluyorsunuz. Bu da ülke için ciddi bir refah mekanizması haline geliyor. Ancak bu durum, Amerika için zamanla bir başka sorunu da beraberinde getirdi: Üretimsizlik.