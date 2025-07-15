https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/prof-dr-bilal-sambur-trump-ve-putinin-balayi-bitti-ukrayna-krizi-yeni-bir-asamaya-evriliyor-1097904327.html

Prof. Dr. Bilal Sambur: Trump ve Putin'in 'balayı' bitti, Ukrayna krizi yeni bir aşamaya evriliyor

Prof. Dr. Bilal Sambur: Trump ve Putin'in 'balayı' bitti, Ukrayna krizi yeni bir aşamaya evriliyor

Sputnik Türkiye

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur, Ukrayna krizine ilişkin Sputnik Türkiye'ye değerlendirmesinde, Trump ve Putin arasındaki ilişkinin artık... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T14:59+0300

2025-07-15T14:59+0300

2025-07-15T15:01+0300

görüş

donald trump

ukrayna

abd

rusya

nato

sputnik türkiye

ukrayna krizi

vladimir putin

çatışma

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Ukrayna krizinin üçüncü yılına yaklaşılırken, ABD’de yaklaşan başkanlık seçimleri ve Donald Trump’ın yükselen siyasi etkisi çatışmanın seyrini yeniden uluslararası tartışmaların merkezine taşıdı.ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna krizini sonlandırma vaatleriyle başladığı görev döneminde yaşanan gelişmeler, iki süper güç lideri arasındaki ilişkinin seyrini değiştirdi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur, Trump-Putin dinamiklerindeki kritik dönüşümü analiz etti.Bu çerçevede Sambur, Trump’ın Rusya ile yürüttüğü diplomatik stratejinin artık farklı bir evreye girdiğini belirtiyor. Sambur’a göre, Trump başta barışçıl bir çözüm için masaya oturdu ancak Putin’in uzlaşmaz tavrı, Washington’un yeniden silah seçeneğini gündeme almasına yol açtı.“Trump’ın stratejisini anlamak lazım,” diyen Sambur, süreci şu şekilde özetliyor:'NATO yeni çatışma planları yapıyor, barış uzaklaşıyor'Prof. Dr. Sambur, Trump’ın açıklamalarının sadece retorikten ibaret olmadığını, NATO içindeki bazı planlamaları da etkilediğini vurguluyor. Özellikle Avrupa’nın ve ABD’nin Ukrayna’ya yönelik askeri desteğinin, barıştan ziyade çatışmanın daha da derinleştirdiğini ifade eden Sambur, bu durumun Putin’i müzakere masasından daha da uzaklaştırdığını dile getiriyor.'Rasyonel bakış kayboldu, çatışma çılgın bir hayale dönüştü'Sambur’un en dikkat çekici uyarısı ise çatışmanın gidişatına dair realist bir analizle geliyor. Ukrayna’nın Rusya karşısında zafer kazanmasının gerçek dışı bir beklenti olduğunu savunan Prof. Dr. Sambur, Batı’nın hala bu 'çılgın ihtimalin' peşinden gitmesini eleştiriyor.Sambur’a göre, Ukrayna’ya verilen askeri destek yalnızca çatışmanın süresini uzatıyor ve ülkeyi daha büyük bir yıkıma sürüklüyor. Bu nedenle barış için gerçekçi bir başlangıç yapılması gerektiğini savunuyor.Prof. Dr. Bilal Sambur’un analizleri, özellikle seçim sürecindeki ABD’nin dış politikasına ve NATO’nun stratejik tercihine dair önemli sorular ortaya koyuyor. Trump’ın “barışçıl çözüme açık” görüntüsünden “sert güç” politikalarına geçişi, Ukrayna krizinde yeni bir dönemin habercisi olabilir. Ancak Sambur’a göre bu dönüşüm, bölgede barış umutlarını daha da zayıflatıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/bati-trumpin-rusyaya-yonelik-ilimli-tavrindan-memnun-degil-1097902944.html

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abd

rusya

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Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

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