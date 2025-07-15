https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/prof-dr-bilal-sambur-trump-ve-putinin-balayi-bitti-ukrayna-krizi-yeni-bir-asamaya-evriliyor-1097904327.html
Prof. Dr. Bilal Sambur: Trump ve Putin'in 'balayı' bitti, Ukrayna krizi yeni bir aşamaya evriliyor
Prof. Dr. Bilal Sambur: Trump ve Putin'in 'balayı' bitti, Ukrayna krizi yeni bir aşamaya evriliyor
Sputnik Türkiye
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur, Ukrayna krizine ilişkin Sputnik Türkiye'ye değerlendirmesinde, Trump ve Putin arasındaki ilişkinin artık... 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T14:59+0300
2025-07-15T14:59+0300
2025-07-15T15:01+0300
görüş
donald trump
ukrayna
abd
rusya
nato
sputnik türkiye
ukrayna krizi
vladimir putin
çatışma
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Ukrayna krizinin üçüncü yılına yaklaşılırken, ABD’de yaklaşan başkanlık seçimleri ve Donald Trump’ın yükselen siyasi etkisi çatışmanın seyrini yeniden uluslararası tartışmaların merkezine taşıdı.ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna krizini sonlandırma vaatleriyle başladığı görev döneminde yaşanan gelişmeler, iki süper güç lideri arasındaki ilişkinin seyrini değiştirdi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur, Trump-Putin dinamiklerindeki kritik dönüşümü analiz etti.Bu çerçevede Sambur, Trump’ın Rusya ile yürüttüğü diplomatik stratejinin artık farklı bir evreye girdiğini belirtiyor. Sambur’a göre, Trump başta barışçıl bir çözüm için masaya oturdu ancak Putin’in uzlaşmaz tavrı, Washington’un yeniden silah seçeneğini gündeme almasına yol açtı.“Trump’ın stratejisini anlamak lazım,” diyen Sambur, süreci şu şekilde özetliyor:'NATO yeni çatışma planları yapıyor, barış uzaklaşıyor'Prof. Dr. Sambur, Trump’ın açıklamalarının sadece retorikten ibaret olmadığını, NATO içindeki bazı planlamaları da etkilediğini vurguluyor. Özellikle Avrupa’nın ve ABD’nin Ukrayna’ya yönelik askeri desteğinin, barıştan ziyade çatışmanın daha da derinleştirdiğini ifade eden Sambur, bu durumun Putin’i müzakere masasından daha da uzaklaştırdığını dile getiriyor.'Rasyonel bakış kayboldu, çatışma çılgın bir hayale dönüştü'Sambur’un en dikkat çekici uyarısı ise çatışmanın gidişatına dair realist bir analizle geliyor. Ukrayna’nın Rusya karşısında zafer kazanmasının gerçek dışı bir beklenti olduğunu savunan Prof. Dr. Sambur, Batı’nın hala bu 'çılgın ihtimalin' peşinden gitmesini eleştiriyor.Sambur’a göre, Ukrayna’ya verilen askeri destek yalnızca çatışmanın süresini uzatıyor ve ülkeyi daha büyük bir yıkıma sürüklüyor. Bu nedenle barış için gerçekçi bir başlangıç yapılması gerektiğini savunuyor.Prof. Dr. Bilal Sambur’un analizleri, özellikle seçim sürecindeki ABD’nin dış politikasına ve NATO’nun stratejik tercihine dair önemli sorular ortaya koyuyor. Trump’ın “barışçıl çözüme açık” görüntüsünden “sert güç” politikalarına geçişi, Ukrayna krizinde yeni bir dönemin habercisi olabilir. Ancak Sambur’a göre bu dönüşüm, bölgede barış umutlarını daha da zayıflatıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/bati-trumpin-rusyaya-yonelik-ilimli-tavrindan-memnun-degil-1097902944.html
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Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
donald trump, ukrayna, abd, rusya, nato, sputnik türkiye, ukrayna krizi, vladimir putin, çatışma, silahlı çatışma
donald trump, ukrayna, abd, rusya, nato, sputnik türkiye, ukrayna krizi, vladimir putin, çatışma, silahlı çatışma
Prof. Dr. Bilal Sambur: Trump ve Putin'in 'balayı' bitti, Ukrayna krizi yeni bir aşamaya evriliyor
14:59 15.07.2025 (güncellendi: 15:01 15.07.2025)
Özel
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur, Ukrayna krizine ilişkin Sputnik Türkiye'ye değerlendirmesinde, Trump ve Putin arasındaki ilişkinin artık gerilimli bir döneme girdiğini belirtti. Sambur’a göre, ABD’nin Ukrayna’yı yeniden silahlandırması, barıştan çok çatışmayı körüklüyor.
Ukrayna krizinin üçüncü yılına yaklaşılırken, ABD’de yaklaşan başkanlık seçimleri ve Donald Trump’ın yükselen siyasi etkisi çatışmanın seyrini yeniden uluslararası tartışmaların merkezine taşıdı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna krizini sonlandırma vaatleriyle başladığı görev döneminde yaşanan gelişmeler, iki süper güç lideri arasındaki ilişkinin seyrini değiştirdi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur, Trump-Putin dinamiklerindeki kritik dönüşümü analiz etti.
Bu çerçevede Sambur, Trump’ın Rusya ile yürüttüğü diplomatik stratejinin artık farklı bir evreye girdiğini belirtiyor. Sambur’a göre, Trump başta barışçıl bir çözüm için masaya oturdu ancak Putin’in uzlaşmaz tavrı, Washington’un yeniden silah seçeneğini gündeme almasına yol açtı.
“Trump’ın stratejisini anlamak lazım,” diyen Sambur, süreci şu şekilde özetliyor:
“Trump önce ‘birlikte çözelim’ diyerek taleplerini sunuyor. Ancak karşılık bulamayınca tehdit diliyle baskı kuruyor. Putin’le de böyle oldu. Savaşın karmaşıklığını fark ettikçe, Trump sabrını yitirip Ukrayna’yı yeniden silahlandırmakla tehdit etti.”
'NATO yeni çatışma planları yapıyor, barış uzaklaşıyor'
Prof. Dr. Sambur, Trump’ın açıklamalarının sadece retorikten ibaret olmadığını, NATO içindeki bazı planlamaları da etkilediğini vurguluyor. Özellikle Avrupa’nın ve ABD’nin Ukrayna’ya yönelik askeri desteğinin, barıştan ziyade çatışmanın daha da derinleştirdiğini ifade eden Sambur, bu durumun Putin’i müzakere masasından daha da uzaklaştırdığını dile getiriyor.
“Trump’ın söylemleri, NATO’nun Ukrayna’ya yönelik yeni bir savaş planı geliştirmesiyle örtüşüyor. Ukrayna’yı silahlandırmak, savaşı bitirmeye değil, Rusya’ya baskı kurarak onu masaya zorlamaya hizmet ediyor. Bu, artık balayı dönemi biten Trump–Putin ilişkisinde yeni ve sert bir evrenin başladığını gösteriyor.”
'Rasyonel bakış kayboldu, çatışma çılgın bir hayale dönüştü'
Sambur’un en dikkat çekici uyarısı ise çatışmanın gidişatına dair realist bir analizle geliyor. Ukrayna’nın Rusya karşısında zafer kazanmasının gerçek dışı bir beklenti olduğunu savunan Prof. Dr. Sambur, Batı’nın hala bu 'çılgın ihtimalin' peşinden gitmesini eleştiriyor.
“Eğer rasyonel bir değerlendirme yapılsaydı, Ukrayna’yı silahlandırmanın çözüm olmadığı görülürdü. Ancak şu an Trump’ın ve Avrupa’nın söylemlerinde gerçekçilikten uzak, savaşın hala kazanılabileceği şeklinde çılgınca bir umut var. Oysa gerçek olan şu: Ukrayna kaybetti. Batı kaybetti. Bu saatten sonra Rusya’nın askeri olarak yenilmesi mümkün değil.”
Sambur’a göre, Ukrayna’ya verilen askeri destek yalnızca çatışmanın süresini uzatıyor ve ülkeyi daha büyük bir yıkıma sürüklüyor. Bu nedenle barış için gerçekçi bir başlangıç yapılması gerektiğini savunuyor.
Prof. Dr. Bilal Sambur’un analizleri, özellikle seçim sürecindeki ABD’nin dış politikasına ve NATO’nun stratejik tercihine dair önemli sorular ortaya koyuyor. Trump’ın “barışçıl çözüme açık” görüntüsünden “sert güç” politikalarına geçişi, Ukrayna krizinde yeni bir dönemin habercisi olabilir. Ancak Sambur’a göre bu dönüşüm, bölgede barış umutlarını daha da zayıflatıyor.