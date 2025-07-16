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Çiğ süt fiyatına zam yapıldı
Çiğ süt fiyatına zam yapıldı
Sputnik Türkiye
Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının, 1 Ağustos 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere, üreticinin eline litre başına net 18.35 lira... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T16:10+0300
2025-07-16T16:12+0300
ekonomi̇
çiğ süt
ulusal süt konseyi (usk)
ankara
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Çiğ süt fiyatları zamlandı.Çiğ süt fiyatlarıKonseyden yapılan açıklamada, Ulusal Süt Konseyi (USK) Yönetim Kurulu toplantısının bugün yapıldığı ifade edildi.Süt fiyatları ne kadar oldu?Toplantıda, yüzde 3.6 yağ ve yüzde 3.2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının, 1 Ağustos 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere, üreticinin eline litre başına net (çiğ süt desteği hariç) 18,35 lira geçecek şekilde belirlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının Eylül 2025 döneminde yeniden değerlendirileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/sigara-fiyatlarina-bir-zam-daha-en-ucuz-ve-en-pahali-sigara-kac-tl-oldu-hangi-gruplar-zamlandi-8-1094307803.html
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çiğ süt fiyatına zam
çiğ süt fiyatına zam

Çiğ süt fiyatına zam yapıldı

16:10 16.07.2025 (güncellendi: 16:12 16.07.2025)
© DHAsüt
süt - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
© DHA
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Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının, 1 Ağustos 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere, üreticinin eline litre başına net 18.35 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.
Çiğ süt fiyatları zamlandı.

Çiğ süt fiyatları

Konseyden yapılan açıklamada, Ulusal Süt Konseyi (USK) Yönetim Kurulu toplantısının bugün yapıldığı ifade edildi.

Süt fiyatları ne kadar oldu?

Toplantıda, yüzde 3.6 yağ ve yüzde 3.2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının, 1 Ağustos 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere, üreticinin eline litre başına net (çiğ süt desteği hariç) 18,35 lira geçecek şekilde belirlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu giderler üreticiye ilave ödenecektir. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için artı/eksi 27 kuruş fark uygulanacaktır."
Açıklamada, çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının Eylül 2025 döneminde yeniden değerlendirileceği ifade edildi.
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