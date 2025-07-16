https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/cig-sut-fiyatina-zam-yapildi-1097936983.html

Çiğ süt fiyatına zam yapıldı

Çiğ süt fiyatına zam yapıldı

Sputnik Türkiye

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının, 1 Ağustos 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere, üreticinin eline litre başına net 18.35 lira... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T16:10+0300

2025-07-16T16:10+0300

2025-07-16T16:12+0300

ekonomi̇

çiğ süt

ulusal süt konseyi (usk)

ankara

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Çiğ süt fiyatları zamlandı.Çiğ süt fiyatlarıKonseyden yapılan açıklamada, Ulusal Süt Konseyi (USK) Yönetim Kurulu toplantısının bugün yapıldığı ifade edildi.Süt fiyatları ne kadar oldu?Toplantıda, yüzde 3.6 yağ ve yüzde 3.2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının, 1 Ağustos 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere, üreticinin eline litre başına net (çiğ süt desteği hariç) 18,35 lira geçecek şekilde belirlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının Eylül 2025 döneminde yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

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çiğ süt fiyatına zam