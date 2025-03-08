https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/sigara-fiyatlarina-bir-zam-daha-en-ucuz-ve-en-pahali-sigara-kac-tl-oldu-hangi-gruplar-zamlandi-8-1094307803.html

Sigara fiyatlarına bir zam daha: En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL oldu? Hangi gruplar zamlandı? 8 Mart güncel liste

Sigara fiyatlarına bir zam daha: En ucuz ve en pahalı sigara kaç TL oldu? Hangi gruplar zamlandı? 8 Mart güncel liste

Sputnik Türkiye

Sigara fiyatlarına yeni zam geldi! BAT grubunun ardından Esse ve JTİ sigaralarına da 8 TL zam yapıldı. En ucuz sigara 75 TL, en pahalı sigara ise 91 TL oldu. Güncel sigara fiyat listesi ve zam detayları...

2025-03-08T07:47+0300

2025-03-08T07:47+0300

2025-03-08T07:47+0300

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Sigara fiyatları 2025 yılı itibarıyla artmaya devam ediyor! Son olarak BAT grubu sigara fiyatlarına zam yaptığını açıkladı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar’ın duyurduğu yeni listeye göre, en ucuz sigara 75 TL’ye, en pahalı sigara ise 91 TL’ye yükseldi.Son dönemde sigara markaları peş peşe fiyat artışına giderken, Esse ve JTİ grupları da geçtiğimiz günlerde zam yapmıştı. Güncellenen fiyat listesine göre sigaralar ortalama 8 TL zamlandı. Artan fiyatlar nedeniyle sigara kullanıcıları, "Sigara fiyatları ne kadar oldu?", "Güncel sigara fiyatları listesi", "En ucuz sigara kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı.Hangi sigara gruplarına zam geldi?Bu hafta sadece BAT grubuna değil, diğer sigara markalarına da zam gelmişti. Esse ve JTİ gruplarında fiyatlar zamlandı.BAT grubu, sigara fiyatlarına ortalama 8 TL zam yaptığını duyurdu. Yeni fiyatlar, bugünden itibaren geçerli olacak.En ucuz ve pahalı sigara ne kadar oldu?TBYD Başkanı Erol Dündar, zam kararını sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamaya göre:Bu hafta sadece BAT grubuna değil, diğer sigara markalarına da zam gelmişti. Esse ve JTİ gruplarında fiyatlar yeniden güncellendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/sigaraya-yeni-zam-bir-sigara-grubunda-daha-fiyatlar-artti-hangi-sigara-kac-tl-oldu-6-mart-guncel-1094238242.html

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