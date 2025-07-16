https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/avukati-ilk-kez-paylasti-adnan-oktarin-son-hali-ortaya-cikti-1097912333.html
Avukatı ilk kez paylaştı: Adnan Oktar'ın son hali ortaya çıktı
Avukatı ilk kez paylaştı: Adnan Oktar'ın son hali ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
10 Temmuz 2024 yılında Adnan Oktar’a verilen 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezasının ardından cezaevindeki son hali avukatı tarafından paylaşıldı. Avukatından... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T00:11+0300
2025-07-16T00:11+0300
2025-07-16T00:11+0300
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Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali avukatı tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.Paylaşımda 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezası bulunan Oktar’ın, şeker ve tansiyon gibi yaşlılık hastalıklarının hiçbiri bulunmadığı, 100 kilo ağırlığında ve 'pehlivan yapısında' olduğu aktarıldı. Diz, omuz, bel ve omurga ağrısı yaşamadığı, hareket kabiliyetinin tam olduğu vurgulandı.Kan tahlillerinin 20’li yaşlardaki bir kişi kadar sağlıklı olduğu, kalp damarlarında tıkanıklık olmadığı, kemik yaşının 30’lu yaşlarda biri gibi genç olduğu ifade edildi. Saçlarının daha gürleştiği, sakallarının parlak ve bakımlı olduğu, gözlerinin keskin ve genç bir bakışa sahip olduğu kaydedildi.Avukat ayrıca Oktar’ın cildinin gergin, pırıl pırıl olduğunu, ellerinin çocuk eli gibi yumuşak ve canlı göründüğünü, omuzlarının geniş ve dimdik durduğunu söyledi. Pazularının çok güçlü olduğu, cezaevinde geçirdiği 7 yıl boyunca daha da güçlendiği belirtildi. Merdivenleri hızlı çıktığı, düzenli spor yaptığı, sesi güçlü ve genç olduğu, hafızasının kusursuz olduğu da aktarıldı.Avukatın açıklamasına göre, Adnan Oktar'ın cezaevinde adeta gençleştiği ve sağlık durumunun çevresindekilerin dikkatini çektiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/adnan-oktar-3-suctan-beraat-etti-ben-mehdi-degilim-ama-mujdeleyecegim-1094095437.html
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adnan oktar, sosyal medya, hapis, hapis cezası, hapis istemi, müebbet hapis cezası, ömür boyu hapis, hapishane
adnan oktar, sosyal medya, hapis, hapis cezası, hapis istemi, müebbet hapis cezası, ömür boyu hapis, hapishane
Avukatı ilk kez paylaştı: Adnan Oktar'ın son hali ortaya çıktı
10 Temmuz 2024 yılında Adnan Oktar’a verilen 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezasının ardından cezaevindeki son hali avukatı tarafından paylaşıldı. Avukatından gelen son açıklamada Oktar’ın cezaevinde oldukça sağlıklı ve genç göründüğü belirtildi.
Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali avukatı tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Paylaşımda 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezası bulunan Oktar’ın, şeker ve tansiyon gibi yaşlılık hastalıklarının hiçbiri bulunmadığı, 100 kilo ağırlığında ve 'pehlivan yapısında' olduğu aktarıldı. Diz, omuz, bel ve omurga ağrısı yaşamadığı, hareket kabiliyetinin tam olduğu vurgulandı.
Kan tahlillerinin 20’li yaşlardaki bir kişi kadar sağlıklı olduğu, kalp damarlarında tıkanıklık olmadığı, kemik yaşının 30’lu yaşlarda biri gibi genç olduğu ifade edildi. Saçlarının daha gürleştiği, sakallarının parlak ve bakımlı olduğu, gözlerinin keskin ve genç bir bakışa sahip olduğu kaydedildi.
Avukat ayrıca Oktar’ın cildinin gergin, pırıl pırıl olduğunu, ellerinin çocuk eli gibi yumuşak ve canlı göründüğünü, omuzlarının geniş ve dimdik durduğunu söyledi. Pazularının çok güçlü olduğu, cezaevinde geçirdiği 7 yıl boyunca daha da güçlendiği belirtildi. Merdivenleri hızlı çıktığı, düzenli spor yaptığı, sesi güçlü ve genç olduğu, hafızasının kusursuz olduğu da aktarıldı.
Avukatın açıklamasına göre, Adnan Oktar'ın cezaevinde adeta gençleştiği ve sağlık durumunun çevresindekilerin dikkatini çektiği belirtildi.