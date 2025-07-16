https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ayvaciktaki-yangina-mudahale-devam-ediyor-sabahin-ilk-isiklari-koydeki-hasari-ortaya-cikardi-1097916917.html

Ayvacık'taki yangına müdahale devam ediyor: Sabahın ilk ışıkları köydeki hasarı ortaya çıkardı

Ayvacık'taki yangına müdahale devam ediyor: Sabahın ilk ışıkları köydeki hasarı ortaya çıkardı

Sputnik Türkiye

Ayvacık'ın Naldöken köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havanın kararmasıyla karadan devam eden müdahaleyle kontrol altına... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T08:13+0300

2025-07-16T08:13+0300

2025-07-16T08:13+0300

türki̇ye

tuzla

orman yangını

çanakkale

ayvacık

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, Ayvacık'ın Naldöken köyünde dün başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin Tuzla, Taşağıl ve Çamköy'e ulaştığı yangına gece boyunca müdahaleye devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter yangını söndürme çalışmalarına havadan destek vermeye başladı. Öte yandan, yangından etkilenen ve içinde jeotermal santral ile tarihi Hüdavendigar Cami'nin bulunduğu Tuzla köyü dron ile havadan görüntülendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/tekirdag-ve-canakkaledeki-orman-yanginlarina-mudahale-devam-ediyor-ruzgar-hiz-kesmiyor-1097914767.html

türki̇ye

tuzla

çanakkale

ayvacık

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tuzla, orman yangını, çanakkale, ayvacık