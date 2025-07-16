https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ayvaciktaki-yangina-mudahale-devam-ediyor-sabahin-ilk-isiklari-koydeki-hasari-ortaya-cikardi-1097916917.html
Ayvacık'taki yangına müdahale devam ediyor: Sabahın ilk ışıkları köydeki hasarı ortaya çıkardı
Ayvacık'taki yangına müdahale devam ediyor: Sabahın ilk ışıkları köydeki hasarı ortaya çıkardı
Sputnik Türkiye
Ayvacık'ın Naldöken köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havanın kararmasıyla karadan devam eden müdahaleyle kontrol altına... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T08:13+0300
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2025-07-16T08:13+0300
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, Ayvacık'ın Naldöken köyünde dün başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin Tuzla, Taşağıl ve Çamköy'e ulaştığı yangına gece boyunca müdahaleye devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter yangını söndürme çalışmalarına havadan destek vermeye başladı. Öte yandan, yangından etkilenen ve içinde jeotermal santral ile tarihi Hüdavendigar Cami'nin bulunduğu Tuzla köyü dron ile havadan görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/tekirdag-ve-canakkaledeki-orman-yanginlarina-mudahale-devam-ediyor-ruzgar-hiz-kesmiyor-1097914767.html
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tuzla, orman yangını, çanakkale, ayvacık
tuzla, orman yangını, çanakkale, ayvacık
Ayvacık'taki yangına müdahale devam ediyor: Sabahın ilk ışıkları köydeki hasarı ortaya çıkardı
Ayvacık'ın Naldöken köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havanın kararmasıyla karadan devam eden müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Günün ilk ışıklarıyla tarihi Hüdavendigar Cami'nin bulunduğu Tuzla köyündeki hasar görüntülendi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, Ayvacık'ın Naldöken köyünde dün başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin Tuzla, Taşağıl ve Çamköy'e ulaştığı yangına gece boyunca müdahaleye devam etti.
Günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter yangını söndürme çalışmalarına havadan destek vermeye başladı. Öte yandan, yangından etkilenen ve içinde jeotermal santral ile tarihi Hüdavendigar Cami'nin bulunduğu Tuzla köyü dron ile havadan görüntülendi.