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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ayvaciktaki-yangina-mudahale-devam-ediyor-sabahin-ilk-isiklari-koydeki-hasari-ortaya-cikardi-1097916917.html
Ayvacık'taki yangına müdahale devam ediyor: Sabahın ilk ışıkları köydeki hasarı ortaya çıkardı
Ayvacık'taki yangına müdahale devam ediyor: Sabahın ilk ışıkları köydeki hasarı ortaya çıkardı
Sputnik Türkiye
Ayvacık'ın Naldöken köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havanın kararmasıyla karadan devam eden müdahaleyle kontrol altına... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
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orman yangını
çanakkale
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, Ayvacık'ın Naldöken köyünde dün başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin Tuzla, Taşağıl ve Çamköy'e ulaştığı yangına gece boyunca müdahaleye devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter yangını söndürme çalışmalarına havadan destek vermeye başladı. Öte yandan, yangından etkilenen ve içinde jeotermal santral ile tarihi Hüdavendigar Cami'nin bulunduğu Tuzla köyü dron ile havadan görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/tekirdag-ve-canakkaledeki-orman-yanginlarina-mudahale-devam-ediyor-ruzgar-hiz-kesmiyor-1097914767.html
türki̇ye
tuzla
çanakkale
ayvacık
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tuzla, orman yangını, çanakkale, ayvacık
tuzla, orman yangını, çanakkale, ayvacık

Ayvacık'taki yangına müdahale devam ediyor: Sabahın ilk ışıkları köydeki hasarı ortaya çıkardı

08:13 16.07.2025
© AA / Mehmet YavaşAyvacık yangını
Ayvacık yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
© AA / Mehmet Yavaş
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Ayvacık'ın Naldöken köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havanın kararmasıyla karadan devam eden müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Günün ilk ışıklarıyla tarihi Hüdavendigar Cami'nin bulunduğu Tuzla köyündeki hasar görüntülendi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
© AA / Mehmet YavaşAyvacık yangını
Ayvacık yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
Ayvacık yangını
© AA / Mehmet Yavaş
Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, Ayvacık'ın Naldöken köyünde dün başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin Tuzla, Taşağıl ve Çamköy'e ulaştığı yangına gece boyunca müdahaleye devam etti.
Günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter yangını söndürme çalışmalarına havadan destek vermeye başladı. Öte yandan, yangından etkilenen ve içinde jeotermal santral ile tarihi Hüdavendigar Cami'nin bulunduğu Tuzla köyü dron ile havadan görüntülendi.
Orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
TÜRKİYE
Tekirdağ ve Çanakkale'deki orman yangınlarına müdahale devam ediyor, rüzgar hız kesmiyor
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