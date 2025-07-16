https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/arsa-tapusu-olanlari-ilgilendiriyor-ekim-yapilmazsa-bakanlik-kiraya-verecek-1097918780.html

Arsa tapusu olanları ilgilendiriyor: Ekim yapılmazsa bakanlık kiraya verecek

Arsa tapusu olanları ilgilendiriyor: Ekim yapılmazsa bakanlık kiraya verecek

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, iki yıl üst üste ekilmeyen tarım arazilerini tespit ederek sezonluk kiraya verecek. 1 Eylül'den itibaren başlayacak uygulamada... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T09:51+0300

2025-07-16T09:51+0300

2025-07-16T09:51+0300

ekonomi̇

arsa

tapu

tapu dairesi

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Tarım ve Orman Bakanlığı, mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait olup iki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazilerini 1 Eylül itibarıyla tarımsal üretim için sezonluk kiraya vermeye hazırlanıyor. Yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Bakanlık yönetmeliği yürürlükte"İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik", bakanlık tarafından hazırlanan kapsamlı bir düzenleme ile uygulamaya konuldu. Bu yönetmelik, tarımsal üretim amacıyla kullanılmayan arazilerin ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor.Arazi tespiti komisyonlarla yapılacakHer il ve ilçe müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak Arazi Tespit Komisyonları, kadastro verileri, uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri ve yerinde denetimlerle işlenmeyen tarım arazilerini tespit edecek. Bu arazilerin tespiti için belirlenen süreç her yıl 1 Eylül'de başlayıp, 31 Ağustos'a kadar sürecek.Ekilmeyen kısımlar da kapsamdaTarlanın sadece bir kısmı işlenmemiş olsa bile o bölge kiralama kapsamına alınabilecek. Ancak dikili tarım arazileri ve örtü altı üretim yapılan yerler kiralanamayacak. Verimi düşük ve ekonomik üretim yapılması mümkün olmayan parseller de bu kapsam dışında bırakılabilecek.Kiralama önceliği yerel halktaKiralamalar öncelikle arazinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet eden çiftçilere, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına yapılacak. Aynı anda birden fazla talep olması halinde, en yüksek teklifi veren kiracı araziyi kiralayacak.Kira geliri arazi sahibine gidecekKiralanan tarım arazilerinden elde edilecek kira bedelleri arazi sahibine ödenecek. Sahiplerine ulaşılamayan araziler için kira geliri bir kamu bankasında açılacak vadesiz hesapta nemalandırılacak. Mülkiyet ihtilafı çözülürse, biriken gelir hissedarlara payları oranında aktarılacak.Kira bedeli piyasa rayicine göre belirlenecekHer bölge için rayiç kira bedeli, aynı bölgede bulunan benzer en az üç emsal tarla dikkate alınarak belirlenecek. Akrabalar arası veya özel amaçlı düşük bedelli kiralamalar bu emsaller arasında sayılmayacak.Bakanlık, kiralanan arazilerin tamamını kayıt altına alacak. Bu kayıt sayesinde, kiracılar devletin sağladığı tarımsal destek programlarından yararlanabilecek.Kira sürecine elektronik başvuru dönemiİlan edilen işlenmeyen arazileri kiralamak isteyenler, il müdürlüğüne başvuru yaparak ya da Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda başvurabilecek.Kiracı, arazisini kira sözleşmesine aykırı şekilde kullanırsa, takip eden yıl yapılacak kiralamalarda teklif veremeyecek. Ayrıca bu durumda mal sahibinin hakları saklı kalacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ankarada-belediye-otobusu-kaza-yapti-yaralilar-var-1097917822.html

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arsa, tapu, tapu dairesi