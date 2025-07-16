https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/almanya-kieve-patriot-sistemlerinin-teslimatinin-basladigi-iddialarini-yalanladi-1097938825.html
Almanya, Kiev'e Patriot sistemlerinin teslimatının başladığı iddialarını yalanladı
Almanya, Kiev'e Patriot sistemlerinin teslimatının başladığı iddialarını yalanladı
Sputnik Türkiye
Almanya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD-NATO anlaşması kapsamında Patriot hava savunma sistemlerinin tedariki ile ilgili koordinasyon sürecinin... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T18:17+0300
2025-07-16T18:17+0300
2025-07-16T18:17+0300
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Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Mitko Müller, gazetecilere açıklamasında ABD-NATO anlaşması kapsamında Patriot sistemlerinin tedariki ile ilgili koordinasyon sürecinin devam ettiğini, teslimatın başladığına dair bir bilgiye sahip olmadığını ifade etti.“Hangi sistemlerin sağlanacağı dahil olmak üzere somut şartlar üzerinde mutabakat süreci devam ediyor” diyen Müller, “Şu anda yolda olan bir şeylerin olup olmadığını teyit edemem. Bu konuda bilgi sahibi değilim” ifadelerini kullandı.Sözcü aynı zamanda, Patriot sistemlerinin Kiev'e teslim sürecinin aslına ‘aylar sürebileceğini’, zira ‘raftan hazır olarak alınması mümkün olmayan’ sistemin söz konusu olduğunu vurguladı.ABD Başkanı Donald Trump daha önce NATO ile yapılan anlaşma kapsamındaki Patriot füzelerinin ilk teslimatlarının başladığını ileri sürmüştü. ABD lideri, sistemlerin ‘Almanya'dan gönderildiğini ve ardından Almanya'daki stokların ikame edileceğini’ dile getirmişti.Bunun öncesinde Trump, Avrupa Birliği (AB) ile ellerindeki Amerikan silahının Ukrayna’ya gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Trump, maliyetinin Avrupa tarafından karşılanacağını kaydetmişti. Yeni teslimatların sadece Patriot füzelerini değil hava savunma sistemlerini de kapsayacağı belirtilmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/trump-patriot-fuzelerinin-ukraynaya-tesliminin-basladigini-duyurdu-almanyadan-gidiyor--1097917344.html
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almanya, almanya savunma bakanlığı, patriot, abd, nato, donald trump, almanya savunma bakanlığı, sözcü, kiev, avrupa, ab, avrupa birliği, rusya, kremlin, ukrayna
almanya, almanya savunma bakanlığı, patriot, abd, nato, donald trump, almanya savunma bakanlığı, sözcü, kiev, avrupa, ab, avrupa birliği, rusya, kremlin, ukrayna
Almanya, Kiev'e Patriot sistemlerinin teslimatının başladığı iddialarını yalanladı
Almanya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD-NATO anlaşması kapsamında Patriot hava savunma sistemlerinin tedariki ile ilgili koordinasyon sürecinin devam ettiği, bakanlığın teslimatın başladığına dair bir bilgiye sahip olmadığı belirtildi.
Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Mitko Müller, gazetecilere açıklamasında ABD-NATO anlaşması kapsamında Patriot sistemlerinin tedariki ile ilgili koordinasyon sürecinin devam ettiğini, teslimatın başladığına dair bir bilgiye sahip olmadığını ifade etti.
“Hangi sistemlerin sağlanacağı dahil olmak üzere somut şartlar üzerinde mutabakat süreci devam ediyor” diyen Müller, “Şu anda yolda olan bir şeylerin olup olmadığını teyit edemem. Bu konuda bilgi sahibi değilim” ifadelerini kullandı.
Sözcü aynı zamanda, Patriot sistemlerinin Kiev'e teslim sürecinin aslına ‘aylar sürebileceğini’, zira ‘raftan hazır olarak alınması mümkün olmayan’ sistemin söz konusu olduğunu vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump daha önce NATO ile yapılan anlaşma kapsamındaki Patriot füzelerinin ilk teslimatlarının başladığını ileri sürmüştü. ABD lideri, sistemlerin ‘Almanya'dan gönderildiğini ve ardından Almanya'daki stokların ikame edileceğini’ dile getirmişti.
Bunun öncesinde Trump, Avrupa Birliği (AB) ile ellerindeki Amerikan silahının Ukrayna’ya gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Trump, maliyetinin Avrupa tarafından karşılanacağını kaydetmişti. Yeni teslimatların sadece Patriot füzelerini değil hava savunma sistemlerini de kapsayacağı belirtilmişti.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.