https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/almanya-kieve-patriot-sistemlerinin-teslimatinin-basladigi-iddialarini-yalanladi-1097938825.html

Almanya, Kiev'e Patriot sistemlerinin teslimatının başladığı iddialarını yalanladı

Almanya, Kiev'e Patriot sistemlerinin teslimatının başladığı iddialarını yalanladı

Sputnik Türkiye

Almanya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD-NATO anlaşması kapsamında Patriot hava savunma sistemlerinin tedariki ile ilgili koordinasyon sürecinin... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T18:17+0300

2025-07-16T18:17+0300

2025-07-16T18:17+0300

dünya

almanya

almanya savunma bakanlığı

patriot

abd

nato

donald trump

almanya savunma bakanlığı

sözcü

kiev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/09/1097731019_0:69:1356:831_1920x0_80_0_0_c542edf26b3051edd3294e6d8754561e.jpg

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Mitko Müller, gazetecilere açıklamasında ABD-NATO anlaşması kapsamında Patriot sistemlerinin tedariki ile ilgili koordinasyon sürecinin devam ettiğini, teslimatın başladığına dair bir bilgiye sahip olmadığını ifade etti.“Hangi sistemlerin sağlanacağı dahil olmak üzere somut şartlar üzerinde mutabakat süreci devam ediyor” diyen Müller, “Şu anda yolda olan bir şeylerin olup olmadığını teyit edemem. Bu konuda bilgi sahibi değilim” ifadelerini kullandı.Sözcü aynı zamanda, Patriot sistemlerinin Kiev'e teslim sürecinin aslına ‘aylar sürebileceğini’, zira ‘raftan hazır olarak alınması mümkün olmayan’ sistemin söz konusu olduğunu vurguladı.ABD Başkanı Donald Trump daha önce NATO ile yapılan anlaşma kapsamındaki Patriot füzelerinin ilk teslimatlarının başladığını ileri sürmüştü. ABD lideri, sistemlerin ‘Almanya'dan gönderildiğini ve ardından Almanya'daki stokların ikame edileceğini’ dile getirmişti.Bunun öncesinde Trump, Avrupa Birliği (AB) ile ellerindeki Amerikan silahının Ukrayna’ya gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Trump, maliyetinin Avrupa tarafından karşılanacağını kaydetmişti. Yeni teslimatların sadece Patriot füzelerini değil hava savunma sistemlerini de kapsayacağı belirtilmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çatışmanın çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan sürece dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah taşıyan her türlü kargonun Rusya için meşru hedef olduğunu belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/trump-patriot-fuzelerinin-ukraynaya-tesliminin-basladigini-duyurdu-almanyadan-gidiyor--1097917344.html

almanya

abd

kiev

avrupa birliği

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, almanya savunma bakanlığı, patriot, abd, nato, donald trump, almanya savunma bakanlığı, sözcü, kiev, avrupa, ab, avrupa birliği, rusya, kremlin, ukrayna