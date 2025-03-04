https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/bosanma-sistemi-ve-nafaka-odemeleri-degisiyor-bosanma-davalari-hizlanacak-suresiz-nafaka-sona-1094174909.html

Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri değişiyor: Boşanma davaları hızlanacak, süresiz nafaka sona erecek

Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri değişiyor: Boşanma davaları hızlanacak, süresiz nafaka sona erecek

Sputnik Türkiye

Aile mahkemelerinde yargılama usullerinin değişmesine yönelik düzenleme hayata geçirilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte yıllarca süren boşanma davaları... 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T12:55+0300

2025-03-04T12:55+0300

2025-03-04T12:55+0300

türki̇ye

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

evlilik

boşanma

boşanma davası

nafaka

süresiz nafaka

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Yıllarca süren boşanma davaları ve süresiz nafakaya yönelik uygulamalar değişiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte boşanma davaları hızlandırılacak, mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve velayet davaları ise ayrı ayrı yürütülecek. Süresiz nafaka büyük ölçüde sonlandırılacak, kısa süreli evliliklerde ömür boyu nafaka yükümlülüğü sona erecek. Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı düzenleme, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hayata geçirilecek. Aile hukukundaki aksaklıkların giderilmesi amacıyla oluşturulan “Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu” uluslararası örnekleri de inceleyerek yeni bir sistem oluşturuyor.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre çalışmanın ana gündem maddeleri arasında boşanma sürecinin hızlandırılması ve süresiz nafaka uygulamasının yeniden düzenlenmesi yer alıyorBoşanma davaları artık yıllarca sürmeyecekMevcut sistemde boşanma davası ile nafaka, velayet ve mal paylaşımı gibi konular tek dosya üzerinden yürütüldüğü için süreç yıllarca sürebiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte boşanma davası hızlıca sonuçlandırılacak, diğer konular ise ayrı davalar olarak ele alınacak. Böylece çekişmeli boşanmalarda yıllar süren yargı süreci nedeniyle oluşan psikolojik ve ekonomik mağduriyetler önlenecek.Süresiz nafakaya yükümlülüğü sona erecekSüresiz nafaka uygulaması büyük ölçüde sona eriyor. Nafaka süresi belirlenirken evlilik süresi, tarafların ekonomik durumu, çocuk olup olmadığı ve kusur oranı gibi kriterler dikkate alınacak. Çalışamayacak durumda olan veya belirli bir yaşın üzerindeki kadınlar için nafaka süresiz olabilecek. Ancak kısa süren evliliklerde ömür boyu nafaka yükümlülüğü sona erecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/tuik-2024-verileri-aciklandi-kac-cift-evlendi-kac-cift-bosandi-1093921563.html

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aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, evlilik, boşanma, boşanma davası, nafaka, süresiz nafaka