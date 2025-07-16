https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/abdnin-nato-daimi-temsilcisi-avrupa-bir-savas-durumunda-ihtiyac-duyabilecegi-silahlari-uretemiyor-1097912480.html

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi: Avrupa bir savaş durumunda ihtiyaç duyabileceği silahları üretemiyor

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi: Avrupa bir savaş durumunda ihtiyaç duyabileceği silahları üretemiyor

Sputnik Türkiye

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Whitaker, Avrupa’nın şu anda bir savaş çıkması halinde ihtiyaç duyabileceği gerekli silahları üretebilecek durumda olmadığını... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T00:18+0300

2025-07-16T00:18+0300

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dünya

matthew whitaker

abd

nato

ukrayna

avrupa

donald trump

fox news

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ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Fox News'e verdiği demeçte, Avrupa'nın şu anda Ukrayna'nın savaş alanında ihtiyaç duyduğu ya da bölgede olası bir savaş durumunda ihtiyaç duyabileceği gerekli silahları üretebilecek durumda olmadığını söyledi.Whitaker, "Gerçek şu ki Avrupa şu anda Ukrayna'nın savaş alanında ihtiyaç duyduğu ya da Avrupa'da olası bir savaş durumunda ihtiyaç duyabileceği silahları üretemiyor. Dolayısıyla bu tür silah sistemlerinin önde gelen üreticisi durumundaki ABD bunları Avrupa'ya tedarik edecektir. Avrupa bunların parasını ödeyecek ve bu makul bir yaklaşım” ifadelerini kullandı.Whitaker, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalı müttefiklerinden Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımın karşılığını üstlenmelerini talep etmediğini çünkü Avrupa'nın bunu kendisinin üstlenmek istediğini ileri sürdü.

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matthew whitaker, abd, nato, ukrayna, avrupa, donald trump, fox news