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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/abdnin-nato-daimi-temsilcisi-avrupa-bir-savas-durumunda-ihtiyac-duyabilecegi-silahlari-uretemiyor-1097912480.html
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi: Avrupa bir savaş durumunda ihtiyaç duyabileceği silahları üretemiyor
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi: Avrupa bir savaş durumunda ihtiyaç duyabileceği silahları üretemiyor
Sputnik Türkiye
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Whitaker, Avrupa’nın şu anda bir savaş çıkması halinde ihtiyaç duyabileceği gerekli silahları üretebilecek durumda olmadığını... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T00:18+0300
2025-07-16T00:16+0300
dünya
matthew whitaker
abd
nato
ukrayna
avrupa
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ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Fox News'e verdiği demeçte, Avrupa'nın şu anda Ukrayna'nın savaş alanında ihtiyaç duyduğu ya da bölgede olası bir savaş durumunda ihtiyaç duyabileceği gerekli silahları üretebilecek durumda olmadığını söyledi.Whitaker, "Gerçek şu ki Avrupa şu anda Ukrayna'nın savaş alanında ihtiyaç duyduğu ya da Avrupa'da olası bir savaş durumunda ihtiyaç duyabileceği silahları üretemiyor. Dolayısıyla bu tür silah sistemlerinin önde gelen üreticisi durumundaki ABD bunları Avrupa'ya tedarik edecektir. Avrupa bunların parasını ödeyecek ve bu makul bir yaklaşım” ifadelerini kullandı.Whitaker, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalı müttefiklerinden Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımın karşılığını üstlenmelerini talep etmediğini çünkü Avrupa'nın bunu kendisinin üstlenmek istediğini ileri sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/trump-zelenskiyyi-moskovaya-saldirmamasi-konusunda-uyardi-1097911405.html
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matthew whitaker, abd, nato, ukrayna, avrupa, donald trump, fox news
matthew whitaker, abd, nato, ukrayna, avrupa, donald trump, fox news

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi: Avrupa bir savaş durumunda ihtiyaç duyabileceği silahları üretemiyor

00:18 16.07.2025
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ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Whitaker, Avrupa’nın şu anda bir savaş çıkması halinde ihtiyaç duyabileceği gerekli silahları üretebilecek durumda olmadığını belirtti.
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Fox News'e verdiği demeçte, Avrupa'nın şu anda Ukrayna'nın savaş alanında ihtiyaç duyduğu ya da bölgede olası bir savaş durumunda ihtiyaç duyabileceği gerekli silahları üretebilecek durumda olmadığını söyledi.
Whitaker, "Gerçek şu ki Avrupa şu anda Ukrayna'nın savaş alanında ihtiyaç duyduğu ya da Avrupa'da olası bir savaş durumunda ihtiyaç duyabileceği silahları üretemiyor. Dolayısıyla bu tür silah sistemlerinin önde gelen üreticisi durumundaki ABD bunları Avrupa'ya tedarik edecektir. Avrupa bunların parasını ödeyecek ve bu makul bir yaklaşım” ifadelerini kullandı.
Whitaker, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalı müttefiklerinden Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımın karşılığını üstlenmelerini talep etmediğini çünkü Avrupa'nın bunu kendisinin üstlenmek istediğini ileri sürdü.
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