ABD'nin ilk nükleer bomba denemesi Trinity can almaya devam ediyor

16.07.2025

2025-07-16T14:24+0300

2025-07-16T14:24+0300

2025-07-16T14:30+0300

Tularosa Basin Downwinders Consortium (TBDC) insan hakları örgütünün kurucu ortağı ve yöneticisi Tina Cordova, Sputnik’e açıklamasında, Trinity nükleer denemesinin can almaya devam ettiğini söyledi.ABD’nin ilk atom bombası denemesinin yapıldığı gün ölen kişileri tanımadığını itiraf eden Cordova, “Ancak o tarihten bu yana hayatını kaybeden on binlerce, hatta yüz binlerce insan için bu, sonun başlangıcıydı” dedi.Bu denemenin yeni doğan bebekleri bile etkilediğini söyleyen uzman, New Mexico'da bebek ölüm oranının en yüksek olduğu dönemin 1945 yazında yaşandığını belirterek şunu kaydetti:ABD hükümetinin bu testten kaynaklanan hasara ilişkin resmi bir değerlendirme yapmadığını, bu nedenle kurbanların kesin sayısının büyük olasılıkla bilinmeyeceğini anlatan Cordova, test nedeniyle insanların hala kanser ve diğer tehlikeli hastalıklara yakalandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Testin 80. yıldönümünde, çok sayıda Katolik piskoposun katılacağı bir ayin ve gece boyunca sürecek bir nöbetin de aralarında bulunduğu bir dizi etkinlik düzenleyeceklerini söyleyen TBDC Başkanı, “New Mexico yetkilileri, eyalet sakinlerinin test nedeniyle yaşadığı kayıpları anmak için, test alanının girişine ilk kez bir anıt tabelası yerleştirmeyi planlıyor” diye ekledi.‘Trinity’ kod adlı ilk nükleer bomba testi, Manhattan Projesi kapsamında 16 Temmuz 1945'te New Mexico'daki Alamogordo yakınlarında gerçekleştirilmişti.

