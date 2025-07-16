https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/abdnin-ilk-nukleer-bomba-denemesi-trinity-can-almaya-devam-ediyor-1097933640.html
ABD'nin ilk nükleer bomba denemesi Trinity can almaya devam ediyor
ABD'nin ilk nükleer bomba denemesi Trinity can almaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
ABD'nin New Mexico Eyaletinde 80 yıl önce gerçekleştirilen bomba denemesinden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen insanlar, aradan 80 yıl geçmesine rağmen... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T14:24+0300
2025-07-16T14:24+0300
2025-07-16T14:30+0300
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Tularosa Basin Downwinders Consortium (TBDC) insan hakları örgütünün kurucu ortağı ve yöneticisi Tina Cordova, Sputnik’e açıklamasında, Trinity nükleer denemesinin can almaya devam ettiğini söyledi.ABD’nin ilk atom bombası denemesinin yapıldığı gün ölen kişileri tanımadığını itiraf eden Cordova, “Ancak o tarihten bu yana hayatını kaybeden on binlerce, hatta yüz binlerce insan için bu, sonun başlangıcıydı” dedi.Bu denemenin yeni doğan bebekleri bile etkilediğini söyleyen uzman, New Mexico'da bebek ölüm oranının en yüksek olduğu dönemin 1945 yazında yaşandığını belirterek şunu kaydetti:ABD hükümetinin bu testten kaynaklanan hasara ilişkin resmi bir değerlendirme yapmadığını, bu nedenle kurbanların kesin sayısının büyük olasılıkla bilinmeyeceğini anlatan Cordova, test nedeniyle insanların hala kanser ve diğer tehlikeli hastalıklara yakalandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Testin 80. yıldönümünde, çok sayıda Katolik piskoposun katılacağı bir ayin ve gece boyunca sürecek bir nöbetin de aralarında bulunduğu bir dizi etkinlik düzenleyeceklerini söyleyen TBDC Başkanı, “New Mexico yetkilileri, eyalet sakinlerinin test nedeniyle yaşadığı kayıpları anmak için, test alanının girişine ilk kez bir anıt tabelası yerleştirmeyi planlıyor” diye ekledi.‘Trinity’ kod adlı ilk nükleer bomba testi, Manhattan Projesi kapsamında 16 Temmuz 1945'te New Mexico'daki Alamogordo yakınlarında gerçekleştirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/ukrayna-ordusu-arkasina-bile-bakmadan-kaciyor-bir-yerlesim-daha-rus-guclerin-kontrolunde-1097927104.html
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abd, new mexico, nükleer silah, atom bombası, nükleer deneme
abd, new mexico, nükleer silah, atom bombası, nükleer deneme
ABD'nin ilk nükleer bomba denemesi Trinity can almaya devam ediyor
14:24 16.07.2025 (güncellendi: 14:30 16.07.2025)
ABD'nin New Mexico Eyaletinde 80 yıl önce gerçekleştirilen bomba denemesinden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen insanlar, aradan 80 yıl geçmesine rağmen ölmeye, kanser ve diğer hayati tehlike arz eden hastalıklara yakalanmaya devam ediyor.
Tularosa Basin Downwinders Consortium (TBDC) insan hakları örgütünün kurucu ortağı ve yöneticisi Tina Cordova, Sputnik’e açıklamasında, Trinity nükleer denemesinin can almaya devam ettiğini söyledi.
ABD’nin ilk atom bombası denemesinin yapıldığı gün ölen kişileri tanımadığını itiraf eden Cordova, “Ancak o tarihten bu yana hayatını kaybeden on binlerce, hatta yüz binlerce insan için bu, sonun başlangıcıydı” dedi.
Bu denemenin yeni doğan bebekleri bile etkilediğini söyleyen uzman, New Mexico'da bebek ölüm oranının en yüksek olduğu dönemin 1945 yazında yaşandığını belirterek şunu kaydetti:
Nükleer bombaların denenmesinin ve kullanılmasının bedeli budur ve bunu aklımızda tutmalıyız.
ABD hükümetinin bu testten kaynaklanan hasara ilişkin resmi bir değerlendirme yapmadığını, bu nedenle kurbanların kesin sayısının büyük olasılıkla bilinmeyeceğini anlatan Cordova, test nedeniyle insanların hala kanser ve diğer tehlikeli hastalıklara yakalandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Ailemizde altı kişiye kanser teşhisi kondu. Babam kanserden öldü, anneme kanser olmadığını umduğumuz bir tümör teşhisi kondu. Ben, kız kardeşim ve erkek kardeşim kansere yakalandık.
Testin 80. yıldönümünde, çok sayıda Katolik piskoposun katılacağı bir ayin ve gece boyunca sürecek bir nöbetin de aralarında bulunduğu bir dizi etkinlik düzenleyeceklerini söyleyen TBDC Başkanı, “New Mexico yetkilileri, eyalet sakinlerinin test nedeniyle yaşadığı kayıpları anmak için, test alanının girişine ilk kez bir anıt tabelası yerleştirmeyi planlıyor” diye ekledi.
‘Trinity’ kod adlı ilk nükleer bomba testi, Manhattan Projesi kapsamında 16 Temmuz 1945'te New Mexico'daki Alamogordo yakınlarında gerçekleştirilmişti.