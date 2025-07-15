https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/zelenskiy-ukrayna-vatandasligi-almayi-kolaylastiran-yasayi-imzaladi-1097909965.html

Zelenskiy Ukrayna vatandaşlığı almayı kolaylaştıran yasayı imzaladı

Zelenskiy Ukrayna vatandaşlığı almayı kolaylaştıran yasayı imzaladı

Sputnik Türkiye

Zelenskiy, paralı askerlerin Ukrayna vatandaşlığı almasını kolaylaştıran ve Rusya'daki Ukraynalıların vatandaşlıktan çıkarılmasına izin veren yasayı imzaladı. 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T20:20+0300

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Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada başka ülke vatandaşlarının Ukrayna pasaportu almasını kolaylaştıran ve Rusya'da bulunan Ukraynalıların vatandaşlıktan çıkarılmasına izin veren çoklu vatandaşlık yasasını imzaladığını belirtti.Zelenskiy, “Çoklu vatandaşlık yasasını imzaladım. Çoklu vatandaşlığın uygulanacağı ilk ortak devletleri artıkbelirlemeye başlayabiliriz” ifadelerine yer verdi.Çoklu vatandaşlık yasası, gönüllü olarak Rus vatandaşlığı alan Ukraynalıların Ukrayna vatandaşlığından çıkarılmasına da olanak sağlıyor.Ukrayna’da devlete ihanet suçlamasıyla tutuklu yargılanan milletvekili Aleksandr Dubinskiy, kabul edilen yasanınşu anda Rusya'da bulunan ülke vatandaşlarının Ukrayna pasaportundanmahrum bırakılması ve onları seçimlere katılmaktan fiilen men etme mekanizması oluşturduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/ukraynaya-nato-eliyle-silah-sevkiyati-trump-avrupalilarin-parasiyla-abd-ekonomisine-yardim-edecek-1097899323.html

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vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, aleksandr dubinskiy, vatandaşlık, telegram