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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/zelenskiy-ukrayna-vatandasligi-almayi-kolaylastiran-yasayi-imzaladi-1097909965.html
Zelenskiy Ukrayna vatandaşlığı almayı kolaylaştıran yasayı imzaladı
Zelenskiy Ukrayna vatandaşlığı almayı kolaylaştıran yasayı imzaladı
Sputnik Türkiye
Zelenskiy, paralı askerlerin Ukrayna vatandaşlığı almasını kolaylaştıran ve Rusya'daki Ukraynalıların vatandaşlıktan çıkarılmasına izin veren yasayı imzaladı. 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T20:20+0300
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vladimir zelenskiy
ukrayna
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aleksandr dubinskiy
vatandaşlık
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Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada başka ülke vatandaşlarının Ukrayna pasaportu almasını kolaylaştıran ve Rusya'da bulunan Ukraynalıların vatandaşlıktan çıkarılmasına izin veren çoklu vatandaşlık yasasını imzaladığını belirtti.Zelenskiy, “Çoklu vatandaşlık yasasını imzaladım. Çoklu vatandaşlığın uygulanacağı ilk ortak devletleri artıkbelirlemeye başlayabiliriz” ifadelerine yer verdi.Çoklu vatandaşlık yasası, gönüllü olarak Rus vatandaşlığı alan Ukraynalıların Ukrayna vatandaşlığından çıkarılmasına da olanak sağlıyor.Ukrayna’da devlete ihanet suçlamasıyla tutuklu yargılanan milletvekili Aleksandr Dubinskiy, kabul edilen yasanınşu anda Rusya'da bulunan ülke vatandaşlarının Ukrayna pasaportundanmahrum bırakılması ve onları seçimlere katılmaktan fiilen men etme mekanizması oluşturduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/ukraynaya-nato-eliyle-silah-sevkiyati-trump-avrupalilarin-parasiyla-abd-ekonomisine-yardim-edecek-1097899323.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, aleksandr dubinskiy, vatandaşlık, telegram
vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, aleksandr dubinskiy, vatandaşlık, telegram

Zelenskiy Ukrayna vatandaşlığı almayı kolaylaştıran yasayı imzaladı

20:20 15.07.2025
Vladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
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Zelenskiy, paralı askerlerin Ukrayna vatandaşlığı almasını kolaylaştıran ve Rusya'daki Ukraynalıların vatandaşlıktan çıkarılmasına izin veren yasayı imzaladı.
Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada başka ülke vatandaşlarının Ukrayna pasaportu almasını kolaylaştıran ve Rusya'da bulunan Ukraynalıların vatandaşlıktan çıkarılmasına izin veren çoklu vatandaşlık yasasını imzaladığını belirtti.
Zelenskiy, “Çoklu vatandaşlık yasasını imzaladım. Çoklu vatandaşlığın uygulanacağı ilk ortak devletleri artıkbelirlemeye başlayabiliriz ifadelerine yer verdi.
Çoklu vatandaşlık yasası, gönüllü olarak Rus vatandaşlığı alan Ukraynalıların Ukrayna vatandaşlığından çıkarılmasına da olanak sağlıyor.
Ukrayna’da devlete ihanet suçlamasıyla tutuklu yargılanan milletvekili Aleksandr Dubinskiy, kabul edilen yasanınşu anda Rusya'da bulunan ülke vatandaşlarının Ukrayna pasaportundanmahrum bırakılması ve onları seçimlere katılmaktan fiilen men etme mekanizması oluşturduğunu belirtti.
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